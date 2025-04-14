香港茶餐廳｜瑞士雞翼源於美麗誤會　咕嚕肉的「咕嚕」有何含意？

港式鼓油雞翼和瑞士有何關係？ 現在很多茶餐廳都吃得到的「瑞士雞翼」，據悉是由老字號餐館「太平館」首創。有下廚經驗的人或許知道，製作瑞士汁和滷水汁的食材其實很相似，離不開鼓油、糖和香葉等材料，把成品喊作滷水雞翼或鼓油雞翼也不為過。但它和瑞士的關聯又是甚麼？ 「瑞士雞翼」的命名緣於一場美麗的誤會。據指在1940年代，一位到太平館用膳的外國人對這款鼓油雞翼讚口不絕，吃後連聲大讚「Sweet（甜）」。結果這句話被不諳英語的侍應誤認為是「Swiss（瑞士）」，以為雞翼醬汁具有瑞士風味，並將此事告知當時的太平館老闆徐漢初。後來太平館將這款雞翼命名為「瑞士雞翼」，成為大受食客歡迎的招牌菜，很多餐廳都爭相仿傚，把瑞士雞翼發揚光大。

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