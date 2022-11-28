香港華人會計師公會推大灣區人才培養　中聯辦：服務國家所需

為進一步推動大灣區會計複合型人才培養，滿足粵港兩地會計行業融合發展需求，香港華人會計師公會、特許公認會計師公會香港分會、香港會計諮詢專家協會、澳洲會計師公會大中華區分會、香港商界會計師協會、香港會計師公會、香港上市公司審核師協會，以及香港公共服務機構會計師協會，聯合舉辦「創新·開放·活力」2022年度會計師持續專業進修(CPD)嘉年華。

超過9000名專業人士參與

是次CPD嘉年華活動邀請到多位會計、審計及金融界精英代表發表主旨演講，就會計師職業發展路徑、審計及財務準則的發展革新、會計行業數碼轉型等熱點展開討論，共話粵港澳大灣區的新機遇、新挑戰，粵港兩地共計有超過9,000名專業人士參與。

主辦機構香港華人會計師公會會長鄔晉昇表示，2022年第二屆CPD嘉年華活動，延續了首屆「輕鬆學習」的氛圍，以提升粵港兩地會計、審計等金融領域多方位融合發展為核心精神，受到了粵港兩地會計行業的廣泛關注。

中聯辦：發揮香港所長、服務國家所需

財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭中提出，會計是香港重要的傳統優勢，是香港作為國際金融中心的重要基石，港府相當重視會計行業的高質量發展。今年10月1日，「新會計專業規管制度」正式實施，提升香港會計專業規管制度的獨立性。而新規管制度下，本港需要加強人才培訓，多與大灣區會計師深入交流，以推動兩地會計行業合作「軟實力」。

香港中聯辦行財部副部長李旭鴻相信，本港會計師一定能發揮香港所長，服務國家所需，在香港融入國家大局、實現中華民族偉大復興的歷史進程中，推進職業發展和個人提升。