香港藝術發展局進駐黃竹坑　陳國基：日後將成藝術文化界新地標

香港藝術發展局位於黃竹坑的新選址今日(13日)正式啟用，設有6米高的展藝館、藝術資訊中心、28間藝術工作室及辦事處等設施，總樓面面積達約3萬平方呎。政務司司長陳國基在開幕禮致辭稱，新址所在的大廈由前香港仔消防局重建而成，相信新址日後會成為藝術文化界的新地標，提供更廣闊的發展空間。

陳國基表示，政府近年推動「躍動港島南」，把南區轉型為適合居住、工作、消閒和玩樂的地區，並已陸續提升黃竹坑、鴨脷洲和香港仔的步行、消閒空間等。他續說，黃竹坑已逐漸發展成藝術社區，一帶工廠大廈蘊藏藝廊和工作室，料日後會吸引更多藝術家前來舉行藝文活動，為南區增添創意活力。

霍啟剛：藝發局將擔當「領頭羊」

藝發局主席、立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛致辭時表示，今次是藝發局1995年成立以來首次有永久會址，象徵藝文發展揭開新一頁，日後藝發局將擔當「領頭羊」的角色，透過多年經驗推動南區甚至香港的文藝發展，「令全香港、世界知道黃竹坑係文化人才聚集。」

在開幕典禮開始前，陳國基、霍啟剛和文化體育及旅遊局局長楊潤雄等人參觀以南區文化歷史故事為主題、為期近3個月的開幕展覽《南區旁注》。展覽展出11組本地藝術家的作品，包括田灣興偉冰廠凍房外牆具歲月痕跡的良友煙草廣告、黃竹坑石刻畫作，亦有藝術品以作為南區主要公共交通工具的巴士為題材，在前新巴巴士站牌貼上虛構路線。