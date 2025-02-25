香港融樂會擬解散 周五舉行特別會員大會表決 (更新)

今日有報道指創立24年，專責協助香港少數族裔權益的慈善機構香港融樂會正在醞釀解散。該會將於周五（28日）舉行特別會員大會，進行一項特別決議，如獲通過將進行成員自願清盤，報道指有關計劃無關政治壓力或財政原因。

融樂會總幹事謝永齡回覆傳媒時指，該會星期五舉行特別會員大會，之後會正式公布決定。他早前稱如融樂會解散令人感可惜，憂香港少數族裔社群將失去重要發言人。

傳無關政治財政原因

融樂會於2001年由外展社工王惠芬創立，2005年成立香港融樂會有限公司並註冊為慈善機構，及後再增至6名職員。該會主力協助居港少數族裔權益，包括教育和就業機會，透過推動政策及改變政府的行政方式，令少數族裔權利受到尊重和保護，三大優先工作目標為少族種裔學生爭取平等的教育機會、推動有利促進種族平等的法律改革和政策改變、推動少數族裔人士參與社會事務。該會曾參與倡議立法禁止種族歧視、推動「中文作為第二語言」課程、關注少數族裔教育和就業等。