香港街道故事｜中環砵甸乍街鋪石板路有玄機 舊香港風情吸引電影取景

香港有不少街道會被冠上別名，例如旺角通菜街叫女人街、康樂街叫雀仔街、上環荷李活道摩羅街又叫古董街，還有中環都爹利街常被稱為煤氣燈街等等，這些別名都標示着街道特色所在。 餘此類推，中環砵典乍街（通稱砵甸乍街）稱為石板街，自然是跟整條街鋪上石塊有關，不過，為甚麼石塊要設計成一塊凹下、一塊凸起鋪設？砵甸乍街曾設有防空洞，你又知道嗎？ 文章出處：「當代中國」網站 百年老街砵甸乍街 以第一任港督命名

砵甸乍街又名石板街 鋪凹凸路面為了方便轎夫

有關砵甸乍街的舊故事，還有在二次世界大戰前，它曾經建造過防空洞，以備不時之需。不過，當時一直也沒有使用過，直至1980年代就遭廢置及填平了。 到訪砵甸乍街漫步逛逛，不用10分鐘便走完，你除了可以細看特色的石板路面外，還會發現兩旁有不少綠色鐵皮屋的街邊排檔和小店，由以往售賣家居用品和提供修補鞋履、鍋具、改衣等服務，時至今日，很多排檔已改為售賣節日飾物、面具、復古服飾或手工藝品等。 砵甸乍街被評為一級歷史建築 《龍鳳鬥》、《十月圍城》曾取景拍攝