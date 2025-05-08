香港街道故事｜中環砵甸乍街鋪石板路有玄機　舊香港風情吸引電影取景

香港有不少街道會被冠上別名，例如旺角通菜街叫女人街、康樂街叫雀仔街、上環荷李活道摩羅街又叫古董街，還有中環都爹利街常被稱為煤氣燈街等等，這些別名都標示着街道特色所在。
餘此類推，中環砵典乍街（通稱砵甸乍街）稱為石板街，自然是跟整條街鋪上石塊有關，不過，為甚麼石塊要設計成一塊凹下、一塊凸起鋪設？砵甸乍街曾設有防空洞，你又知道嗎？
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百年老街砵甸乍街 以第一任港督命名
砵甸乍街是中環一條古老街道，全長約400米，因其特色的石板街道和昔日保存至今的綠色鐵皮屋排檔，所以成為中外遊客的「打卡」熱點。
這條逾百年的老街，建於1845年，其後於1858年就以第一任港督砵甸乍命名。不過，回看當年的砵甸乍，其實是一個甚有爭議性的人物。
他為人熟知的事迹，包括簽署《南京條約》，在港成立了立法會、法院及行政會議等司法架構；然而他當年在香港經歷過被英軍和商人排擠，加上海盜猖獗造成嚴重治安問題，因此他在1844年便離職了。
雖然砵甸乍可說是黯然下離開香港，但其後港英政府仍然決定將街道以他命名。
砵甸乍街又名石板街 鋪凹凸路面為了方便轎夫
砵甸乍街的別名是石板街，顧名思義是指用石塊鋪砌街道。街道本是陡直的大斜路，港英政府刻意用上石塊鋪砌成凹凸起伏的路面，用意是方便行人和抬轎上山下山的轎夫。
另一原因是，當遇下雨天時，雨水可以沿着街道兩旁順勢往下流走，減低積水導致路面難行的情況。
現在的砵甸乍街，連接着山上的荷李活道和山下的干諾道中，但早期街道只是由荷李活道至德輔道中，至1889年中西區填海工程完成後，才伸延至干諾道中。1961年，港英政府曾對砵甸乍街進行大型翻新工程，並去除路上的污垢及修補崩缺的地方，使這條石板街得以保存良好面貌。
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砵甸乍街曾建防空洞 街邊排檔售賣家品及節日飾物
有關砵甸乍街的舊故事，還有在二次世界大戰前，它曾經建造過防空洞，以備不時之需。不過，當時一直也沒有使用過，直至1980年代就遭廢置及填平了。
到訪砵甸乍街漫步逛逛，不用10分鐘便走完，你除了可以細看特色的石板路面外，還會發現兩旁有不少綠色鐵皮屋的街邊排檔和小店，由以往售賣家居用品和提供修補鞋履、鍋具、改衣等服務，時至今日，很多排檔已改為售賣節日飾物、面具、復古服飾或手工藝品等。
砵甸乍街被評為一級歷史建築 《龍鳳鬥》、《十月圍城》曾取景拍攝
2009年，砵甸乍街被古物古蹟辦事處列為一級歷史建築。這條充滿歷史感及舊香港風情的街道，不單吸引旅客遊覽拍攝，更有不少電影曾在該處取景，例如《龍鳳鬥》、《十月圍城》、《無間道III》、《色，戒》等。
在繁盛又現代化的中環，砵甸乍街這條隱藏歷史韻味的石板路小街，讓人有如走進時光隧道，感受懷舊風情。
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