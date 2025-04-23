香港街道故事｜中環都爹利街全港僅存4支煤氣燈　掘頭巷變法定古迹

「煤氣燈不禁影照街裏一對蚯蚓……」當梅艷芳的經典歌曲《夢伴》響起，歌詞中的「煤氣燈」不期然令人想起那幾支全港碩果僅存煤氣路燈，還有那條位於中環寧靜角落的都爹利街。
百年的煤氣燈，19世紀的花崗岩石階，讓都爹利街這條掘頭巷，籠罩着濃濃的歷史氣息和價值，更成為了法定古迹。縱使經歷逾百年社會變遷，煤氣燈和石階仍然屹立不倒，繼續服務區內市民。
文章出處：「當代中國」網站
中環小街隱藏百年花崗岩石階 掘頭巷因僅存煤氣燈而揚名
都爹利街是中環皇后大道中連接雪廠街的一條掘頭巷，盡頭位置有一條建於1883年的花崗岩石階，配以古羅馬托斯卡納式欄杆柱。在石階上方和下方，安裝了四支煤氣燈，建築風格優雅。因此，都爹利街又稱為「煤氣燈街」。
煤氣燈的安裝年份，已經難以追查，但翻查資料，路燈是由英國塞斯公司（William Sugg & Co）製造，屬雙燈泡羅車士打款式。燈柱的設計較短，方便安裝在石階兩端的望柱上。而煤氣燈是於1875年至1889年間，開始為該區居民提供照明服務。
二次大戰後，香港的路燈走向電氣化，煤氣路燈逐步被電燈所取代。到了1967年，全港僅存的煤氣燈，就只有都爹利街這四支煤氣燈了。
都爹利街1979年成法定古迹 煤氣燈保存古貌百年不變
1979年，都爹利街的煤氣燈及石階，正式成為法定古迹，也就代表它們受到法例保護，不會被拆除。
四支煤氣燈的外觀，一直以來都保持古貌，就是煤氣經由燈柱的管道輸出等結構，也未有改動過，維持百多年前的模樣。不過，煤氣燈早期是24小時照明的，考慮到能源消耗及安全性等問題，就由人手點亮改裝為自動操作，並縮短照明時間，每天晚上六時開燈，至早上六時關燈。
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梅艷芳《夢伴》MV及《喜劇之王》取景地 都爹利街變身打卡熱點
歷年來，都爹利街的石階和煤氣燈，曾有不少電視劇、電影和MV到該地取景拍攝，例如梅艷芳的《夢伴》MV、電影《喜劇之王》張栢芝的出場等。因此，都爹利街吸引不少影迷及遊客前往打卡留念，也就成為旅遊景點之一。
都爹利街慘遭颱風「山竹」來襲 煤氣燈和階扶手被大樹壓毀
不過，百年歷史的都爹利街，數年前曾遭遇一劫，尤其煤氣燈的情況，可說是「粉身碎骨」，極為嚴重。
那一年是2018年，超強颱風「山竹」來襲，香港多區發生水浸及塌樹事件，其中，都爹利街的石階扶手和三支煤氣燈就被大樹壓毀。
幸好，經過古物古蹟辦事處、路政署和中華煤氣公司的共同合作，使用三維掃描技術修復石階，又聘請英國專家為煤氣燈進行修工作。終於煤氣燈於2019年底再次重新亮起。
隨着社會變遷，不少舊事舊物都已消失在時代巨輪之下，猶幸仍有一些像都爹利街的煤氣燈和石階的「倖存者」。不要待失去才懂得珍惜，就趁着周末或公眾假期，來探訪這些「百歲老人」，細味一下保存完好的歷史古迹。
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