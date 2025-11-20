香港街馬周日早上開跑行 多處封路70巴士小巴線受影響

今屆香港街馬全馬和半馬跑手可跑入尚未通車的中九龍繞道(油麻地段)。

秋高氣爽，體育盛事浪接浪。嘉里香港街馬2025慈善跑將於周日(23日)早上舉行，全馬及半馬賽事跑手可踏足尚未通車的中九龍繞道(油麻地段)。港島北、九龍東及將軍澳多處於當日凌晨1時起，將分階段實施臨時特別交通及運輸安排。受封路影響，有56條巴士路線及15條專線小巴路線須分階段臨時改道、縮短路線或遷站措施。運輸署預計香港多處的交通會較平時的周日顯著擠塞，駕駛人士應避免駕車前往受影響地區。

嘉里香港街馬2025慈善跑由社企「全城街馬」主辦、嘉里建設冠名贊助。比賽沿途路段當日凌晨1時起分階段臨時封路，直至約下午1時。