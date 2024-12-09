香港街馬部分半馬跑手跑多一半路 大會︰或涉工作人員指示有誤

嘉里香港街馬2024賽事昨日舉行，1.6萬人參與。有半馬跑手疑跑錯全馬賽道，當中有人指較原定路線跑多了9公里，認為與工作人員或遮擋了指示牌等有關。大會其後證實事件，強調屬零星個案，如發現是人為錯誤，將改善工作人員的培訓。另外，有4名跑手受傷須入院。 香港街馬分別設全馬、半馬和10公里等賽事，吸引近兩萬人報名，當中出席率為85%、1.6萬人參與包括超過3,000名非本地跑手。全馬賽事清晨5時率先在東區走廊起步，途經中環及灣仔繞道、東隧、將藍公路、觀塘繞道等，土瓜灣為終點。半馬賽事路線東區走廊出發，經東隧過海至九龍，但不會途經將藍隧道及將軍澳跨灣大橋。

賽後有疑似跑手在網上留言表示，懷疑現場工作人員指示不清晰導致跑錯路線，令一批原跑21.5公里的半馬跑手，錯誤跑了全馬賽道，多跑9公里。大會其後證實事件，「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行稱，雖然只屬零星個案，但大會十分關注，正了解事件。 梁百行指，在賽道所有指示或設置正確擺放下，若真的有跑手跑錯賽道，有機會是現場工作人員指示有誤。大會會了解事件，如發現涉人為錯誤，將改善工作人員的培訓，希望未來賽事能更順利進行。另外，截至昨午12時30分共錄得206人感到不適或受傷，當中有4人骨折或擦傷流血須送院治理。

政務司長陳國基在開跑典禮致辭稱，活動來到第九屆，比賽不斷注入新元素，為參加者帶來驚喜，又稱10公里賽事家庭組別要求其中一人必須是10至25歲的年輕人，切合政府推動體育普及化的政策目標。他希望跑手突破自我的同時，亦享受長跑的樂趣。

首設五感馬拉松 今年賽事首設為「五感馬拉松」，除可沿途欣賞維港兩岸景，部分路段播放主題音樂、設置香薰噴霧裝置，並首次在途中提供盆菜及茶粿等圍村食品予跑手，回程時近終點的大直路，可與打氣團隊「Give me five」。有跑手賽前表示今日天氣不錯，適合馬拉松運動，認為「涼涼地好跑啲」，亦有人讚揚賽道附近洗手間充足。在將藍公路出發往觀塘的10公里賽事，今年繼續不乏打扮成不同造型的跑手。不過，亦有跑手認為街馬路線比較迂迴，不適合創造個人佳績。