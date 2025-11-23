香港街馬領取個人物品場面混亂　行李無順序排跑手需自行尋回　大會致歉

香港街馬今日舉行，路線首次包括下月通車的中九龍繞道(油麻地段)，大會日前指有超過2萬人報名參與。在全馬和半馬賽事陸續完成後，大批跑手聚集在行李領取區輪候取回個人物品，惟行李未有按號碼順序排列，加上領取行李系統故障，導致跑手需要自行在寄存區內自行尋回屬於自己的物品，場面混亂。

有跑手向《am730》指，輪候領取個人物品的人龍在早上近10時秩序尚算良好，大部分人都仍然會排隊等候，只有小數人懷疑不耐煩而直接上前尋找，惟大排長龍一段時間後情況惡化。多名跑手亦在社交平台抱怨需要自行尋找寄存行李，直言不止效率問題，還有機會被人取走不屬於他的行李，「終點行李區將大家啲袋好似垃圾咁掉喺地下，唔跟number(編號)排，又無職員check(檢查)有無人攞錯袋，由得大家喺地下大海撈針。」

梁百行：原本改用科技盼縮等候時間

主辦活動的全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行回應稱，今年嘗試改用科技，識別和定位追蹤行李包的具體區域，有別於以往用人手順序排列行李，原本是希望縮短等候時間，未料系統傳達一度出現問題未能辨認二維碼，因此需要花額外時間把行李重新排序，「我覺得令到跑手要用多咗好多時間去等行李，都係我唔啱，首先對所有跑手致歉同對唔住。」

賽事大會上午10時許在社交平台指，領取行李系統出現系統故障，導致行李領取區出現人龍，等候時間會較長，現正緊急加派工作人員及義工到場協助，盡全力疏導人流及加快處理速度。大會對於造成不便深感抱歉，呼籲跑手完成賽事後，如情況許可先進行緩和運動及補充水份，稍作休息後才前往領取行李。