香港設計中心 推動文創產業促經濟 辦BODW in the city 將設計融入社區

香港設計中心將於12月2日至16日舉辦名為「BODW in the city」旗艦項目,帶來逾60項主題活動。

「何謂好的設計?」這個看似老生常談卻值得深思的問題,每個人都有不同的見解。對香港設計中心及BODW in the city督導委員會主席嚴志明教授而言,好的設計並非高不可攀的藝術品,而是必須平易近人,能夠切實解決生活問題,讓大眾受惠的實用創作。



「優秀的設計往往已融入生活當中,反而容易被人忽略。」嚴志明直言,不少人對設計的認知仍然局限,甚至習以為常而不以為意。為了重新喚起大眾對設計的關注,香港設計中心將於12月舉辦「BODW in the city」,帶來超過60項主題活動,包括設計展覽、工作坊、光影藝術及音樂會等,讓市民和遊客一同探索香港設計的無限可能。