香港設計中心 推動文創產業促經濟 辦BODW in the city 將設計融入社區

「何謂好的設計？」這個看似老生常談卻值得深思的問題，每個人都有不同的見解。對香港設計中心及BODW in the city督導委員會主席嚴志明教授而言，好的設計並非高不可攀的藝術品，而是必須平易近人，能夠切實解決生活問題，讓大眾受惠的實用創作。 「優秀的設計往往已融入生活當中，反而容易被人忽略。」嚴志明直言，不少人對設計的認知仍然局限，甚至習以為常而不以為意。為了重新喚起大眾對設計的關注，香港設計中心將於12月舉辦「BODW in the city」，帶來超過60項主題活動，包括設計展覽、工作坊、光影藝術及音樂會等，讓市民和遊客一同探索香港設計的無限可能。

香港設計中心主席嚴志明教授表示，希望借鏡巴黎設計周的成功，將BODW in the city打造成一個屬於香港的設計節，讓香港市民及遊客以一個不同角度感受香港的設計魅力。

提到「設計營商周」(BODW)，很多人都不會陌生，因為它是雲集全球設計精英及商界領袖的年度論壇，近20年來一直是亞洲區內首屈一指的行內盛事。然而，這項活動以業界交流為主，公眾未必有機會參與。嚴志明表示，為了將設計推廣到社區，中心其實五年前已構思延伸活動BODW CityProg，今年再下一城，舉辦BODW in the city。「最大的不同就是強化跟各大品牌及機構的合作，包括巴黎設計周 (Paris Design Week) 、香港知專設計學院及海港城等，讓市民沉浸在濃厚的藝術氛圍，感受設計的魅力。」 他續道：「根據政府統計，疫情前本港旅遊業佔本地生產總值約5%，那文化創意產業呢？是4.5%，這個數字其實很接近香港四大產業支柱之一的旅遊業。我相信文創產業是有實力成為香港第五大支柱產業的，如果政府及大眾都意識到設計的價值，就願意投放更多資源去發展這個範疇。」

由 Motion Plus Design 創辦人兼 BODW 2024 講者之一的Kook Ewo，上年策劃的藝術光影展在信和尖沙咀中心及帝國中心外牆展示。今年為BODW in the city動態設計展示，將展出法國與香港文化的交匯。

設計思維創造未來

談到香港成為設計之都的定位，嚴志明以倫敦和紐約為例：「兩個城市都是金融中心，為何同時是設計重鎮？因為她們都是高度包容的城市，接納不同文化背景，亦擁有深厚的歷史底蘊，香港正正具備這些特質。」

他強調，設計是文明進步的指標：「今日我們到博物館欣賞的，正是前人的設計心思。大自然以外的一切，都是設計成果。新一代的設計師要認清這份力量，明白自己不只是在設計商標，而是在創造未來。我們不是要求人人都當設計師，而是希望培養設計思維。這種思維著重同理心，從使用者角度出發，尋求創新解決方案。無論你是醫生、律師還是公務員，擁有設計思維都能幫助你更好地應對廿一世紀的各種挑戰。」

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