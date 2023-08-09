香港貓展2023｜貓迷博覽會8月底會展舉行　調查︰英國短毛貓布偶貓非港人最愛 (附大量貓相)

不少人想養貓「做貓奴」，但飼養前一定要考慮承擔養育其一生的責任。有調查指出，受訪者平均每月飼養貓隻花費為1,495元，較去年1,253元加近20%。調查亦發現，逾四成受訪者飼養一隻貓，而飼養5隻或以上人則由不足3%升至8%。專家表示，香港的生育率偏低，更多人選擇飼養寵物；認為香港寵物消費市場龐大，推算規模達逾1.5億元。

港人最喜愛依次為短毛家貓、英國短毛貓、布偶貓 展覽集團於去年寵物生活博覽展內訪問約2,000人，結果發現九成二表示有養貓咪；港人最喜愛貓隻依次為短毛家貓、英國短毛貓、布偶貓、美國短毛貓及異國短毛貓。該公司總經理朱雪玲表示，結果顯示，普遍港人喜歡短毛貓；估計因該貓種較容易養，加上天氣炎熱，短毛貓較能適應。她續指，香港的生育率偏低，愈來愈多人選擇養寵物，疫情期間「多咗時間喺屋企」亦有影響。「養貓住戶數量持續增加，貓咪已成為不少家庭的重要成員！」 近8%人有意未來領養寵物，不足7%會從寵物店購買，大部分選擇領養，但貓咪日常生活，周邊所需有一定使費。朱雪玲認為，香港寵物消費市場有極大發展潛力，以統計處2019年飼養貓狗的情況數據估算，港人飼養一隻貓隻計，每月平均使費1,495元，推算市場逾1.5億元。



香港貓迷博覽會2023於本月25至27日會展舉行 每人入場費為30元 為「針對」貓迷需要，首屆「香港貓迷博覽會 2023」將在8月底於會展舉行，130間參展商參與，提供超過300個展位，銷售多個國際寵物貓用品品牌，以及文創產品、生活用品、潮流玩具和藝術品，而貓奴亦可到在場內購買以貓為主題的手作產品。 參展商Zu-Zu推出了一種客製化貓型擺設，貓奴可以按貓主子的外表製造出貓型的擺設；擺設除可以美化家居外，若貓主子不幸「返貓星」(離世)亦可搖身一變成骨灰盅。負責人Zulu表示，起初推出該產品時以為普遍客人會避忌貓死亡相關產品，惟產品推出後大受歡迎，並成功提醒不少貓奴可為寵物安排後事。公司按貓奴提供貓主子最可愛時相片製作，即時牠他日離開，仍能長伴貓奴左右。擺設原價780起，可按要求加設不同配件，會場內有九折優惠。

Zulu