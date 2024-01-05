香港貿發局三大展覽 同期會展舉行 逾2,600家展商 帶來無限商機

由香港貿易發展局主辦的第50屆香港貿發局香港玩具展、第15屆香港貿發局香港嬰兒用品展及第22屆香港國際文具及學習用品展於1月8至11日，同期假香港會議展覽中心舉行，三大同期展覽以「創新玩意: 玩轉古今未來」為主題，雲集逾2,600家環球展商，展示各種智能玩具、優質嬰兒產品和創新文具。
香港玩具展雲集各地展館
第50屆香港玩具展展示各種創新和智能科技玩具，參展商陣容鼎盛，並匯聚各地展館，包括中國內地、平湖 (中國內地) 、韓國、台灣、香港品牌玩具協會以及以歐洲展商為主的「World of Toys」展館，展示當地特色產品。
因應當前的市場趨勢，玩具展今年增設三個展區：「綠色玩具」以回應社會對ESG（環境保護、社會責任及公司管治）的關注；「收藏玩具」以針對愈見蓬勃的收藏品市場；以及「ODM匯點」集合一眾提供原創設計生產的展商。其他展區包括「品牌廊」，匯聚逾220個知名品牌產品、「智能玩具及遊戲」、「益智玩具及遊戲」、「電子及遙控玩具」、「節日及派對用品」、「綜合玩具」、「軟身玩具及洋娃娃」及「戶外及運動用品世界」等，方便業內買家一站式採購。
升級版亞洲玩具論壇 揭示行業趨勢
今年「亞洲玩具論壇2024」會於1月9日下午舉行，以「解鎖亞洲玩具業市場之關鍵」 為主題，請來多位業內國際專家，分別就「亞洲玩具及遊戲市場新趨勢與機遇」、「大童與小童的遊戲世界：開拓玩具新疆界」、「玩具業的可持續性發展：概念，設計及認證」，以及「智能玩具的未來」等主題，分享他們的真知灼見。香港玩具協會主席陳允誠先生更會於討論環節，與各位主講嘉賓深入探討如何以協作方式打造具吸引力及影響力的遊戲體驗，亦會即場解答台下與會者的問題，業內人士不容錯過。
同期展覽 締造跨行業商機
同期舉行的香港嬰兒用品展為買家帶來多元化的嬰兒產品，包括: 嬰兒手推車、嬰兒寢具、護膚及沐浴產品、 嬰童時裝以及孕婦用品等，而廣受買家歡迎的韓國展團載譽歸來，同場設有新加坡展團以及首次成立的「歐洲精選」展團，薈萃多個歐洲品牌。而由香港貿發局與法蘭克福展覽(香港)有限公司合辦的香港國際文具及學習用品展則網羅最新的創意手工用品、禮品文具、學童文具、辦公室及學校用品等。三項展覽為買家提供一站式採購機會，締造更多跨行業商機。
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展商焦點推介：
香港玩具展：
榮威休閒運動實業有限公司的Hydro-Force™水漂冲浪板套裝，屬於全能型的沖浪板，全套輕便易攜，中間更有簡易手抽，方便輕鬆攜起槳板。槳板前後方設彈性繩索，還有防水乾燥袋，方便儲存物件。頭尾的不鏽鋼掛鈎則方便連接腳繩或用繩拖動槳板，快脫腰帶和快脫腳繩在危機時刻能讓你與槳板本體迅速分離。還有可調節85吋漿，方便不同高度人士使用。並附設手動高壓泵和快速充氣/放氣氣閥、Tritech™背包、3個可拆式尾翅和修理包。只需5分鐘可輕鬆安裝，是炎夏出海的好選擇。
展位：1D-B02
雅思環球有限公司於展覽帶來德國的CALAFANT DIY兒童天地 - 大紙屋玩具，集填色、組合、玩樂於一身，是極具啟發性的玩具。由德國設計及瑞典畫紙製造，綠色又環保，孩子在組合紙模型時會考驗他們動手和動腦的能力；在填色裝飾時也會啓動他們的想像力。一件玩具同時訓練小孩的左右腦，讓小朋友創建自己的夢想家園，啓發創意。採用優質瑞典紙材製造，綠色環保設計100%可回收。玩具榮獲創意大獎，以及啓發兒童創意 Slow Toy Award。
展位：1C-D40
香港嬰兒用品展：
Moji的Yippy可摺疊高腳椅採用優質橡木製造，重量僅7KG，堅固耐用，方便儲存和運輸，適合由初生至90KG成人使用，可以因應任何人士的高度自行快速調節，毋需任何工具便可輕鬆安裝並固定坐椅和腳踏的位置，而且設有安全滑行套，可防止椅子傾倒，提供更好保護。Yippy更榮獲2022年 Plus X 獎及2023/2024年德國最受歡迎獎，家長信心之選。
展位：3G-A04 (悅童國際有限公司)
奉天國際有限公司帶來BS1668 EZ 嬰兒車，車身僅重3.5kg，輕便兼符合人體工學，設計時尚並採用耐用的全鋁管框架，用單手亦可輕鬆於一秒鐘將嬰兒車折疊好，備有舒適可拆除的特大座位，既大且軟的車輪，讓家長可輕鬆推動，並有太揚擋可避免嬰兒受陽光的傷害，且更有特大儲物袋及購物籃，產品更合符美國和英國的安全測試標準，讓家長更安心。
展位：3F-G24
(以上產品資訊及圖片由參展商提供，圖片只供參考之用)
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展覽以「EXHIBITION+」（展覽+）線下及線上融合模式舉行，配合由1月1日至18日運作的「商對易」(Click2Match)智能商貿配對平台，讓環球商家進行網上洽商。
全新掃碼易 連通無限商機
展會推出全新「掃碼易」（Scan2Match），實現買家從線下到線上的無縫聯繫。買家可在實體展期間，使用HKTDC Marketplace App的「掃碼易」功能，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息及展會活動平面圖，並在實體展期間或之後與展商延續線上商談，繼續採購之旅。
展覽詳情：
香港貿發局香港玩具展:
https://www.hktdc.com/event/hktoyfair/tc
香港貿發局香港嬰兒用品展:
https://www.hktdc.com/event/hkbabyfair/tc
香港國際文具及學習用品展:
https://www.hktdc.com/event/hkstationeryfair/tc
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智能手機程式: HKTDC Marketplace
展覽日期: 1月8日至11日 — 香港會議展覽中心
電郵︰[email protected]
查詢：1830 668
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共享喜悅時刻:
買家尊享禮遇—換取限量別注版禮品福袋！
於展覽期間，買家只須上載於展覽場內與玩具展50屆活動相關的照片到個人社交媒體平台上，並親臨3樓大會堂之「社交媒體櫃台」GH-G06展位側，即可換取精美福袋 *乙份。
禮品贊助展商：
健泰合金玩具廠有限公司 展位: 1D-D02
譽鋒玩具有限公司 展位: 1D-C09
全利五金塑膠玩具有限公司 展位: 1E-B22
額外驚喜！
展覽期間，首60位換領者可獲得解剖熊模型*乙份
*數量有限，換完即止。
圖片只供參考之用.