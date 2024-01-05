香港貿發局三大展覽 同期會展舉行 逾2,600家展商 帶來無限商機

由香港貿易發展局主辦的第50屆香港貿發局香港玩具展、第15屆香港貿發局香港嬰兒用品展及第22屆香港國際文具及學習用品展於1月8至11日，同期假香港會議展覽中心舉行，三大同期展覽以「創新玩意: 玩轉古今未來」為主題，雲集逾2,600家環球展商，展示各種智能玩具、優質嬰兒產品和創新文具。

因應當前的市場趨勢，玩具展今年增設三個展區：「綠色玩具」以回應社會對ESG（環境保護、社會責任及公司管治）的關注；「收藏玩具」以針對愈見蓬勃的收藏品市場；以及「ODM匯點」集合一眾提供原創設計生產的展商。其他展區包括「品牌廊」，匯聚逾220個知名品牌產品、「智能玩具及遊戲」、「益智玩具及遊戲」、「電子及遙控玩具」、「節日及派對用品」、「綜合玩具」、「軟身玩具及洋娃娃」及「戶外及運動用品世界」等，方便業內買家一站式採購。

升級版亞洲玩具論壇 揭示行業趨勢

今年「亞洲玩具論壇2024」會於1月9日下午舉行，以「解鎖亞洲玩具業市場之關鍵」 為主題，請來多位業內國際專家，分別就「亞洲玩具及遊戲市場新趨勢與機遇」、「大童與小童的遊戲世界：開拓玩具新疆界」、「玩具業的可持續性發展：概念，設計及認證」，以及「智能玩具的未來」等主題，分享他們的真知灼見。香港玩具協會主席陳允誠先生更會於討論環節，與各位主講嘉賓深入探討如何以協作方式打造具吸引力及影響力的遊戲體驗，亦會即場解答台下與會者的問題，業內人士不容錯過。

同期展覽 締造跨行業商機

同期舉行的香港嬰兒用品展為買家帶來多元化的嬰兒產品，包括: 嬰兒手推車、嬰兒寢具、護膚及沐浴產品、 嬰童時裝以及孕婦用品等，而廣受買家歡迎的韓國展團載譽歸來，同場設有新加坡展團以及首次成立的「歐洲精選」展團，薈萃多個歐洲品牌。而由香港貿發局與法蘭克福展覽(香港)有限公司合辦的香港國際文具及學習用品展則網羅最新的創意手工用品、禮品文具、學童文具、辦公室及學校用品等。三項展覽為買家提供一站式採購機會，締造更多跨行業商機。

香港玩具展：

榮威休閒運動實業有限公司的Hydro-Force™水漂冲浪板套裝，屬於全能型的沖浪板，全套輕便易攜，中間更有簡易手抽，方便輕鬆攜起槳板。槳板前後方設彈性繩索，還有防水乾燥袋，方便儲存物件。頭尾的不鏽鋼掛鈎則方便連接腳繩或用繩拖動槳板，快脫腰帶和快脫腳繩在危機時刻能讓你與槳板本體迅速分離。還有可調節85吋漿，方便不同高度人士使用。並附設手動高壓泵和快速充氣/放氣氣閥、Tritech™背包、3個可拆式尾翅和修理包。只需5分鐘可輕鬆安裝，是炎夏出海的好選擇。

展位：1D-B02

雅思環球有限公司於展覽帶來德國的CALAFANT DIY兒童天地 - 大紙屋玩具，集填色、組合、玩樂於一身，是極具啟發性的玩具。由德國設計及瑞典畫紙製造，綠色又環保，孩子在組合紙模型時會考驗他們動手和動腦的能力；在填色裝飾時也會啓動他們的想像力。一件玩具同時訓練小孩的左右腦，讓小朋友創建自己的夢想家園，啓發創意。採用優質瑞典紙材製造，綠色環保設計100%可回收。玩具榮獲創意大獎，以及啓發兒童創意 Slow Toy Award。

展位：1C-D40