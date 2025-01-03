香港貿發局率先舉辦三大商貿展 呈獻優質、時尚及多功能產品　

踏入2025年，各行各業都要開展新的經營大計。香港貿易發展局於新一年率先舉辦香港玩具展、香港嬰兒用品展及香港國際文具及學習用品展。三大展覽於1月6至9日假灣仔香港會議展覽中心舉行，以「全新玩意 與眾同樂」為主題，吸引超過2,500家環球展商，展示不同主題及適合各年齡層所需的產品，有多款優質及多功能產品供業內買家採購，包括獲國際標準認證的玩具、時尚安全的手推車，以及舒適和多功能背包等。 今屆香港玩具展非常國際化，並設有多個國際展館，包括來自中國內地、台灣、韓國，而由Spielwarenmesse eG設立的「World of Toys」展館，則以歐洲展商為主。另外，由香港玩具廠商會及香港工業總會第19分組（香港玩具協會）合辦的ESG展館首次於玩具展亮相，冀藉此提高香港玩具業對環境、社會和管治的認知。而香港品牌玩具協會（HKBTA）展團則再度透過展會，向國際買家推廣本地創新產業和潮流產品。

專題展區 帶來多款創新玩具 玩具展設有「品牌廊」，匯聚了AURORA、Eastcolight、Hape、Masterkidz 、Rastar、Welly等超過340個知名品牌的創新產品。另外，玩具展的「智能玩具及遊戲」展區展出多款融入虛擬現實(VR)、擴增現實(AR)及混合現實(MR)等元素的玩具，還有可以用應用程式控制的娛樂玩具。而模型及人偶和收藏玩具，則集中於「大童世界」展區。「綠色玩具」專區則集中展出多款採用環保及循環再造物料製成的優質玩具，屆時還有多個展位會貼上「綠葉」標誌，方便買家採購綠色產品，絕對不容錯過。 獲國際標準認證的玩具： WELLY品牌在市場上享負盛譽，公司獲得超過70個世界著名汽車製造商的授權。更獲得ISO9001、BSCI、CE、EN-71、ASTM、REACH等國際標準認證。是次展出自主開發的 Porsche 911 GT3 RS (992) 1:24 & 1:34-39 比例合金模型車，其中1:24車模前輪可連動方向盤轉向，像真度極高，而且模型比例剛剛 好，方便又好玩。

展位: 1E-B02

Porsche 911 GT3 RS (992) 1:24 & 1:34-39 比例合金模型車 ｜ 展位: 1E-B02

儷新集團有限公司展出Motion LED平衡車，是專為兒童設計的平衡車，超強金屬框架，配耐用的防刺穿TPR發光輪胎，無需電池的LED燈在車輪開始滾動時就會啟動，輪圈在騎行時會發光並高度可見。配安全腳踏板，讓孩子們在騎行和學習重要平衡技能時將腳放在上面。適合18個月至5歲的兒童，最大重量負重50公斤/ 110磅，更符合歐美玩具標準ASTM CE。 展位：3C-F34

Motion LED平衡車 ｜ 展位：3C-F34

連串精彩活動 助業內買家開拓商機 玩具展期間更安排了連串豐富活動，包括以「玩具業的社會擔當」為主題的亞洲玩具論壇，邀請了多位業內專家探討玩具和遊戲在治療及健康方面的角色、以及其對社交和活齡的積極影響。此外，其他研討會涵蓋玩具安全法規、玩具的可持續發展、玩具市場的性別視角和包容性等熱門話題。讓業內買家可洞悉先機，作出針對性部署。 亞洲玩具論壇

三展同期 帶來跨行業商機 於同期舉行的香港嬰兒用品展亦設有「品牌廊」，還有多個展團載譽歸來，包括廣受歡迎的韓國和「香港孕嬰童業協會」展團；另外，去年新增的「歐洲精選」展團，首次迎來英國嬰兒用品產業協會參展，呈獻更多優質歐陸嬰兒產品。而全新的浙江織里展團則帶來多款優質嬰幼兒童服裝。 時尚安全的手推車 來自英國的Euro Stock Traders Limited帶來了結合無縫靈活性與極致駕駛舒適度的Mercedes AMG GT² 推車。創新設計將推車的功能性與時尚感提升到最高。配有嬰兒睡籃、座椅、雨罩、換片袋、籃子及杯架，讓您在出行時更加輕鬆方便。 展位：3F-H16

Mercedes AMG GT² 推車 ｜ 展位：3F-H16

韓國Daiichi Company Limited帶來的Daiichi One Fix 360 i-size，是第一款獲得歐洲 i-size 認證，由韓國製造的嬰幼童汽車安全座椅，適合0至5歲兒童使用。它擁有單手控制技術，只需用一隻手已可完成所有操作，而且易於安裝及拆除，並設指示燈顯示是否正確安裝及運行，輕易攜帶及使用，是韓國最暢銷的汽車座椅。 展位：3CON-152

Daiichi One Fix 360 i-size ｜ 展位：3CON-152

奉天國際有限公司展示一車6用的嬰兒手推車，集合6大功能於一身，包括兒童推車、玩具車、踏板車、滑行車、寵物車，亦可作為特殊兒童或老人的專用推車，兼具了舒適和便利性。手推車的設計充分考慮了多樣性和實用性，輕便小巧，能夠輕鬆帶上飛機，是家庭出行的理想選擇。 展位：3F-E04

一車6用嬰兒手推車 ｜ 展位：3F-E04

舒適和 多功能背包： Color Maple Limited帶來兼具舒適和功能性，大尺寸的背包，包含整合式午餐袋，透過減少對多個袋子的需求來推廣「少即是多」的理念。色彩繽紛的背包具有視覺吸引力，確保學生不僅可攜帶必需品，而且還透過美麗的美學圖案表達他們的個性。這些特點旨在增強學生的體驗，使他們的日常生活更加方便和愉快。 展位：5B-C24

多功能大尺寸背包 ｜ 展位：5B-C24

以上產品資訊由參展商提供. 為方便買家與展商捉更多商機，三大展覽繼續採用「展覽+」（EXHIBITION+）線下線上融合模式舉行，展商及買家除了參與實體展，亦可於1月16日前利用「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商及配對。同時，買家亦可在展會舉行期間，用HKTDC Marketplace App 的「掃碼易」（Scan2Match）功能，掃描展商的專屬二維碼，以收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息及展會互動平面圖、進行產品查詢，並在實體展期間或之後與展商延續線上商談。

展覽網頁 香港貿發局香港玩具展 香港貿發局香港嬰兒用品展 香港國際文具及學習用品展 立即登記免費入場: 展期：2025年1月6至9日 展覽日期 開放時間 買家登記時間 1月6至8日 (星期一至三) 上午9時30分至下午6時30分 上午9時至下午6時 1月9日 (星期四) 上午9時30分至下午5時 上午9時至下午3時30分 (資訊)