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2025-03-19 11:30:00

香港賽馬會行善百年　「體院」演藝學院是誰出資興建？｜馬會故事

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香港賽馬會行善百年　「體院」演藝學院是誰出資興建？｜馬會故事

香港賽馬會行善百年　「體院」演藝學院是誰出資興建？｜馬會故事

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1980年代，香港兩個培育人才基地先後成立，銀禧體育中心（現為香港體育學院）栽培港產運動員，香港演藝學院培訓演藝人才。兩者有一個共通點，都是由香港賽馬會撥款興款，你又知道嗎？

馬會自1884年成立，早於1915年開始捐助社會公益，逾百年來，其捐助的診所、醫院、游泳池、學校以及大型社區項目和設施遍布全港，見證香港發展和社會需要。

文章出處：「當代中國」網站

1915年，馬會的首次捐款紀錄。（圖片來源：香港賽馬會網站） 1959年，香港賽馬會（慈善）有限公司成立。（圖片來源：香港賽馬會網站）

馬會50年代開慈善公司 90年代設慈善信託基金

不少港人愛投注賽馬、六合彩等賭博娛樂，結果當然有人喜、有人悲，輸了人們常會說：「當做善事」。此話不假，因為馬會於1959年設立香港賽馬會（慈善）有限公司，1993年更成立慈善信託基金，接管每年盈餘撥作慈善及社區項目的捐款事務。

究竟這筆捐款會有多少？馬會每年將大約90%的稅後經營盈餘，撥捐馬會慈善信託基金。翻查資料，在2023/24年度馬會回饋社會401億港元（包括博彩稅、利得稅和獎券基金撥款），當中，向政府貢獻299億，而慈善信託基金審批捐款達102億港元，總共支持173個慈善及社區項目。馬會慈善信託基金亦是位居世界前列的慈善捐助機構。

歷年來，馬會曾支持不少社會民生需要項目，而其行善舉措都離不開以下對象及範圍。

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（當代中國製圖） 1950年代起，馬會捐款在本港多區建立賽馬會公眾診所。（圖片來源：香港賽馬會網站） 1960至1970年代，香港賽馬會支持政府興建了七間公共游泳池，分別位於九龍城、黃大仙、官塘、深水埗、荃灣、灣仔及堅尼地城。（圖片來源：香港賽馬會網站） 1957年啟用的維多利亞公園，是馬會最早期建設的大型社區設施。（圖片來源：Shutterstock） 2012年，馬會撥款重新打造海洋公園的四川奇珍館，成為大熊貓和川金絲猴的安樂窩。（圖片來源：香港賽馬會網站影片截圖）

馬會助建社區設施 港人最愛維園及海洋公園

香港賽馬會投入的慈善工作中，不少資源都放在建設社區設施方面。早於1952年，馬會撥款填海興建大型的維多利亞公園，經過五年建設，公園於1957年啟用，成為城市綠肺、鬧市中的喘息空間，為市民提供一個散步、小朋友玩樂的空間，有助都市人紓緩壓力。

1977年開幕的香港海洋公園，由政府拍板興建，免費撥出土地，並由賽馬會捐款1.5億元作為建築費用及資助早期營運資金。往後，馬會繼續撥款支持海洋公園的發展和營運，包括1998年透過其慈善信託基金捐款興建「香港賽馬會大熊貓園」；2012年重新打造四川奇珍館，成為大熊貓和川金絲猴的安樂窩。

馬會亦曾支持推行「賽馬會海洋公園教育計劃」、「賽馬會大熊貓青少年義工計劃」等，鼓勵市民和學生認識國寶大熊貓等稀有動物。2024年，馬會又撥捐超過1.21億港元，支持海洋公園提升「大熊貓之旅」及「香港賽馬會四川奇珍館」的生態設施，為園內的大熊貓提供優質、安全及更貼近大自然生態的居住環境。

延伸閱讀：港產大熊貓｜家姐細佬登場 一文看清追訪全攻略

（當代中國製圖） 「青少年暑期活動」自1969年推出以來，一直得到馬會捐助。這項每年一度的活動，由2011年起伸展至全年推行，並正名為「青年發展活動」。（圖片來源：香港賽馬會網站） 2006年，香港賽馬會慈善信託基金撥款逾1.5億港元主導，並與教育局、香港大學、香港中文大學、協康會和香港扶幼會共同展開「喜閱寫意：賽馬會讀寫支援計劃」。（圖片來源：香港賽馬會網站）

馬會推出多元化兒童及青少年項目 助新生代裝備自己

早於1969年，馬會已開始捐助支持舉辦「青少年暑期活動」，為6至25歲的兒童和青少年提供有益身心的暑期活動。往後，馬會不斷開展不同的兒童及青少年項目，例如在2005年推出「共創成長路：賽馬會青少年培育計劃」，促進青少年全人發展的信念，協助建立正確人生價值觀。據一項追蹤研究發現，該計劃有助青少年提高抗逆能力，懂得如何面對挑戰和應付如吸毒等誘惑。

2006年，香港賽馬會慈善信託基金撥款逾1.5億港元主導，並與教育局、香港大學、香港中文大學、協康會和香港扶幼會共同展開「喜閱寫意：賽馬會讀寫支援計劃」，幫助有讀寫障礙的學生，並研發出針對讀寫障礙學生的識別工具、教材套及家長手冊。直至2015年，計劃覆蓋全港約六成幼稚園學生、逾九成小學生，惠及超過42萬名學生，並培訓了約7,500名幼稚園及小學教師。

（當代中國製圖） 2000年，馬會在沙田設立賽馬會耆智園，為腦退化症人士提供一站式照顧服務。（圖片來源：香港賽馬會網站） 2006年，馬會開展「流金頌：賽馬會長者計劃新里程」，推動創新長者服務模式。（圖片來源：香港賽馬會網站）

馬會設立照顧服務中心 關顧長者身心健康

一直以來，長者也是馬會推動策略項目的重點服務對象。2000年，馬會在沙田設立香港首間專業一站式綜合腦退化症照顧服務中心，名為賽馬會耆智園，為腦退化症人士提供多元化服務，以減慢認知能力的衰退速度，維持正常社交活動。中心提供住宿服務、網上學習平台、「智醒有您」照顧者同行支援小組等。

香港正面對人口老化，帶來不少挑戰，馬會於2006年撥款3.8億港元推出「流金頌：賽馬會長者計劃新里程」，推動創新長者服務模式。2009年開幕的「賽馬會流金匯」，採用「醫社合一」理念，為中年人士至長者，提供一站式身心健康管理及支援服務，推廣基層健康概念。

（當代中國製圖） 自1974年起，馬會資助香港藝術節，成為長期合作夥伴，並於2008年起每年支持「香港賽馬會藝粹系列」中三個不同的表演範疇。（圖片來源：香港賽馬會網站） 馬會捐款3億港元興建香港演藝學院，成為全港唯一一間培訓本地演藝人才的學院，為香港藝術發展奠下重要基石。（圖片來源：Getty） 馬會將中區警署建築群保育活化成為大館，這間古迹及藝術館於2018年開幕。2019年，大館獲得聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎卓越獎項。（圖片來源：Shutterstock） 2025年3月19日起，香港故宮推出「流動的盛宴」特別展覽，當中會展出《夜宴桃李園》圖（局部），繪自清代宮廷畫師丁觀鵬，清（1644-1911年），紙本設色手卷。（圖片來源：故宮博物院）

馬會支持文化事業  建香港演藝學院 捐款香港故宮建館

1980年代初，香港演藝學院創立，成為全港首間、也是唯一一間培訓本地演藝人才的學院。由政府撥地建校，馬會就出錢出力，不單捐款3億港元作為建校費用，更負責建築工程監督工作，為香港藝術發展奠下重要基石，給有志在表演和娛樂事業發展的人士，提供受訓和研習機會。

其後，馬會慈善信託基金撥捐逾5,600萬港元，在學院的露天劇場加建上蓋，改建為香港賽馬會演藝劇院，提供全天候排練及演出場地。

香港演藝學院成立至今，培育了無數藝術專業人才，包括兩大影帝黃秋生和謝君豪。

2022年，香港故宮文化博物館開幕，是香港藝術文化界一大盛事。當年，馬會捐款35億港元支持建館，其後又經常透過香港賽馬會慈善信託基金贊助香港故宮的專題展覽，例如2023年首個中國古代人物畫展「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」。

延伸閱讀：香港故宮｜3月展覽「流動的盛宴」 穿越五千年飲食文化之旅

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（當代中國製圖） 1978年馬會在薄扶林開設第一間公眾騎術學校，為市民及傷健人士提供馬術訓練。（圖片來源：香港賽馬會網站） 1982年，馬會捐款支持興建銀禧體育中心，至1991年，體育中心改名香港體育學院。（網上圖片） 馬會一直很支持香港的足球發展，例如自2013年起與英超球隊曼聯合作，推出「賽馬會學界足球發展計劃」。（圖片來源：香港賽馬會網站影片截圖）

馬會建「銀禧」培育港產運動員 撥款建訓練基地撑足球發展

多年來，馬會透過不同途徑支持香港的體育發展。早於1982年，馬會與政府共同成立銀禧體育中心，即現今香港體育學院前身，曾栽培不少出色的香港運動員，推動體育發展。直至現在，馬會已向香港體育學院捐款逾七億港元。

馬會一直很支持香港的足球發展，自2013年與英超球隊曼聯合作，推出「賽馬會學界足球發展計劃」、「賽馬會青少年足球領袖計劃」，透過足球發展青少年的潛能，並提升他們的體能、心智及社交能力。還有，2015年透過馬會慈善信託基會撥捐約1.2億港元，與香港足球總會推出「賽馬會香港足球總會五年足球發展計劃」，為年輕人提供系統性訓練和競賽機會；至今超過10萬名參加者受惠。

馬會又透過其慈善信託基金撥款2.21億港元，支持香港足球總會興建「賽馬會香港足球總會足球訓練中心」，作為港足的主要訓練基地。

現時，馬會慈善信託基金是全球十大慈善捐助機構之一，其與政府、非政府組織、慈善基金會及社區合作，開展不同類型的項目，不單惠及市民需要，也應對社會長遠發展作出重要貢獻。

延伸閱讀：回顧香港賽馬歷史 由富人玩意至慈善服務

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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