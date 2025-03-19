香港賽馬會行善百年 「體院」演藝學院是誰出資興建？｜馬會故事

馬會50年代開慈善公司 90年代設慈善信託基金 不少港人愛投注賽馬、六合彩等賭博娛樂，結果當然有人喜、有人悲，輸了人們常會說：「當做善事」。此話不假，因為馬會於1959年設立香港賽馬會（慈善）有限公司，1993年更成立慈善信託基金，接管每年盈餘撥作慈善及社區項目的捐款事務。 究竟這筆捐款會有多少？馬會每年將大約90%的稅後經營盈餘，撥捐馬會慈善信託基金。翻查資料，在2023/24年度馬會回饋社會401億港元（包括博彩稅、利得稅和獎券基金撥款），當中，向政府貢獻299億，而慈善信託基金審批捐款達102億港元，總共支持173個慈善及社區項目。馬會慈善信託基金亦是位居世界前列的慈善捐助機構。 歷年來，馬會曾支持不少社會民生需要項目，而其行善舉措都離不開以下對象及範圍。

馬會助建社區設施 港人最愛維園及海洋公園 香港賽馬會投入的慈善工作中，不少資源都放在建設社區設施方面。早於1952年，馬會撥款填海興建大型的維多利亞公園，經過五年建設，公園於1957年啟用，成為城市綠肺、鬧市中的喘息空間，為市民提供一個散步、小朋友玩樂的空間，有助都市人紓緩壓力。 1977年開幕的香港海洋公園，由政府拍板興建，免費撥出土地，並由賽馬會捐款1.5億元作為建築費用及資助早期營運資金。往後，馬會繼續撥款支持海洋公園的發展和營運，包括1998年透過其慈善信託基金捐款興建「香港賽馬會大熊貓園」；2012年重新打造四川奇珍館，成為大熊貓和川金絲猴的安樂窩。 馬會亦曾支持推行「賽馬會海洋公園教育計劃」、「賽馬會大熊貓青少年義工計劃」等，鼓勵市民和學生認識國寶大熊貓等稀有動物。2024年，馬會又撥捐超過1.21億港元，支持海洋公園提升「大熊貓之旅」及「香港賽馬會四川奇珍館」的生態設施，為園內的大熊貓提供優質、安全及更貼近大自然生態的居住環境。 延伸閱讀：港產大熊貓｜家姐細佬登場 一文看清追訪全攻略

馬會推出多元化兒童及青少年項目 助新生代裝備自己 早於1969年，馬會已開始捐助支持舉辦「青少年暑期活動」，為6至25歲的兒童和青少年提供有益身心的暑期活動。往後，馬會不斷開展不同的兒童及青少年項目，例如在2005年推出「共創成長路：賽馬會青少年培育計劃」，促進青少年全人發展的信念，協助建立正確人生價值觀。據一項追蹤研究發現，該計劃有助青少年提高抗逆能力，懂得如何面對挑戰和應付如吸毒等誘惑。 2006年，香港賽馬會慈善信託基金撥款逾1.5億港元主導，並與教育局、香港大學、香港中文大學、協康會和香港扶幼會共同展開「喜閱寫意：賽馬會讀寫支援計劃」，幫助有讀寫障礙的學生，並研發出針對讀寫障礙學生的識別工具、教材套及家長手冊。直至2015年，計劃覆蓋全港約六成幼稚園學生、逾九成小學生，惠及超過42萬名學生，並培訓了約7,500名幼稚園及小學教師。

馬會設立照顧服務中心 關顧長者身心健康 一直以來，長者也是馬會推動策略項目的重點服務對象。2000年，馬會在沙田設立香港首間專業一站式綜合腦退化症照顧服務中心，名為賽馬會耆智園，為腦退化症人士提供多元化服務，以減慢認知能力的衰退速度，維持正常社交活動。中心提供住宿服務、網上學習平台、「智醒有您」照顧者同行支援小組等。 香港正面對人口老化，帶來不少挑戰，馬會於2006年撥款3.8億港元推出「流金頌：賽馬會長者計劃新里程」，推動創新長者服務模式。2009年開幕的「賽馬會流金匯」，採用「醫社合一」理念，為中年人士至長者，提供一站式身心健康管理及支援服務，推廣基層健康概念。

馬會支持文化事業 建香港演藝學院 捐款香港故宮建館 1980年代初，香港演藝學院創立，成為全港首間、也是唯一一間培訓本地演藝人才的學院。由政府撥地建校，馬會就出錢出力，不單捐款3億港元作為建校費用，更負責建築工程監督工作，為香港藝術發展奠下重要基石，給有志在表演和娛樂事業發展的人士，提供受訓和研習機會。 其後，馬會慈善信託基金撥捐逾5,600萬港元，在學院的露天劇場加建上蓋，改建為香港賽馬會演藝劇院，提供全天候排練及演出場地。 香港演藝學院成立至今，培育了無數藝術專業人才，包括兩大影帝黃秋生和謝君豪。 2022年，香港故宮文化博物館開幕，是香港藝術文化界一大盛事。當年，馬會捐款35億港元支持建館，其後又經常透過香港賽馬會慈善信託基金贊助香港故宮的專題展覽，例如2023年首個中國古代人物畫展「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」。 延伸閱讀：香港故宮｜3月展覽「流動的盛宴」 穿越五千年飲食文化之旅