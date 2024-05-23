香港賽馬會贊助 「沙田綠 Fun Fun」社區綠惜市集 引領市民加入環保潮

環境保護處署助理署長（減廢）區詩敏博士（中）及環境保護處署助理署長（廢物基建）雷學良先生（右二）聯同署理沙田民政事務專員鄭奕文先生(左二)、香港賽馬會對外事務部主管鄭琪先生(左一)及基督教家庭服務中心總幹事梁少玲女士(右一)等為「沙田綠 Fun Fun」活動擔任主禮嘉賓揭開序幕。

垃圾是如何出現，又是怎麼消失的？不如我們重整一下這個問題，將「環保」二字重新解讀：順應垃圾的「產生」，將其「升級再造」。「環保」二字說出口，既不是起點，亦不是終點，而是應當如潺潺涓流般一點一滴匯入我們的日常生活中，成為這個廣闊社會的一張網，保護住有限的地球資源。 活動反應熱烈 7月再辦綠惜市集 由香港賽馬會贊助，基督教家庭服務中心主辦的「沙田綠 Fun Fun」社區綠惜市集，日前於沙田大會堂廣場舉行一連兩天活動，吸引區內市民及學生參觀，基督教家庭服務中心負責人稱今次活動重點是透過舉辦綠色市集、工作坊、 攤位遊戲、環保設施導賞遊、舞台表演、打卡區等一系列活動，與市民互動，並鼓勵大眾認識資源循環，實踐綠惜生活。由於社區反應熱烈， 該機構表示會再接再厲，計劃於7月初於沙田區舉辦另一場的市集，希望市民繼續支持。

義工協助市民 將環保概念融入社區 基督教家庭服務中心是首次與環保園內的商戶合作，將園內升級再造的生活實用品及環保服務向社區展示，當天不少義工在場協助市民與他們從中學習認識環保再生概念。當中一位義工表示：「希望大眾能夠對回收的意識更加強烈一些，我們也在不斷研究大家究竟欠缺了哪些知識，然後再不斷改造我們的工作坊，增加樂趣的同時也增加普及性。」另一位該會的女義工稱必須多謝各方鼎力支持，尤其有香港賽馬會的贊助，才可以舉行類似活動，將環保概念讓市民一起身體力行。 市民積極參與 尤以中幼童最感興趣 除了各大攤位的環保展示之外，現場還設有不同的工作坊，例如「木藝體驗班」、「蟲油手工皂」及「菜苗種植工作坊」等，受到現場市民的相當歡迎，同時也為大家科普了不同的材料能如何變廢為寶，實現生活中的環保樂趣。當中一位市民媽媽帶同分別7歲及5歲的仔仔參與菜苗種植工作坊，他們了解到如何使用最基本的生活用品種植出辣椒，「感覺書本上的知識一定要實踐才能深入人心。」她說道。

舊物升級再造 搖身一變日用資源 C.K.WAN又再介紹現場放置的一部藍牙音響裝置，它的外觀是以儲存紅酒的木箱改造，「因為如果是普通的改造，可能就會浪費一些『碎頭碎尾』，而這樣的話便會完全保持了它的美感，也最大化了其環保意義。」甚至在展示品其中有兩張凳子，是利用市民掉棄的膠樽蓋再造，所以很每件廢物都有再生機會。 不要看輕『垃圾』 必可物盡其用 另一位環保義工張先生表示：「我們最重要是讓市民明白一件事情：所有東西都可以物盡其用，不要小看你認為的『垃圾』。」他介紹了現場由咖啡渣製成的杯子及裝飾品，是由理工大學設計學院進行設計製作，「無論是實用性還是藝術性都可以兼顧，目前大部分市民仍然認為環保是一個概念，但我們希望將這件事變成很多不同的產業鏈，這才是環保能夠良性發展的關鍵。」 他舉例如現場由卡板木製成的貓砂，事實上它們與市面上高價的貓砂相比，效用無異，但由於推廣不足，並不為大眾熟知。此外，目前「生物碳」的無土種植亦是一個巨大的趨勢，在商場等不同的環境中成為環保飾品。