香港賽馬會贊助 「沙田綠 Fun Fun」社區綠惜市集 引領市民加入環保潮

垃圾是如何出現，又是怎麼消失的？不如我們重整一下這個問題，將「環保」二字重新解讀：順應垃圾的「產生」，將其「升級再造」。「環保」二字說出口，既不是起點，亦不是終點，而是應當如潺潺涓流般一點一滴匯入我們的日常生活中，成為這個廣闊社會的一張網，保護住有限的地球資源。
活動反應熱烈 7月再辦綠惜市集
由香港賽馬會贊助，基督教家庭服務中心主辦的「沙田綠 Fun Fun」社區綠惜市集，日前於沙田大會堂廣場舉行一連兩天活動，吸引區內市民及學生參觀，基督教家庭服務中心負責人稱今次活動重點是透過舉辦綠色市集、工作坊、 攤位遊戲、環保設施導賞遊、舞台表演、打卡區等一系列活動，與市民互動，並鼓勵大眾認識資源循環，實踐綠惜生活。由於社區反應熱烈， 該機構表示會再接再厲，計劃於7月初於沙田區舉辦另一場的市集，希望市民繼續支持。
義工協助市民 將環保概念融入社區
基督教家庭服務中心是首次與環保園內的商戶合作，將園內升級再造的生活實用品及環保服務向社區展示，當天不少義工在場協助市民與他們從中學習認識環保再生概念。當中一位義工表示：「希望大眾能夠對回收的意識更加強烈一些，我們也在不斷研究大家究竟欠缺了哪些知識，然後再不斷改造我們的工作坊，增加樂趣的同時也增加普及性。」另一位該會的女義工稱必須多謝各方鼎力支持，尤其有香港賽馬會的贊助，才可以舉行類似活動，將環保概念讓市民一起身體力行。
市民積極參與 尤以中幼童最感興趣
除了各大攤位的環保展示之外，現場還設有不同的工作坊，例如「木藝體驗班」、「蟲油手工皂」及「菜苗種植工作坊」等，受到現場市民的相當歡迎，同時也為大家科普了不同的材料能如何變廢為寶，實現生活中的環保樂趣。當中一位市民媽媽帶同分別7歲及5歲的仔仔參與菜苗種植工作坊，他們了解到如何使用最基本的生活用品種植出辣椒，「感覺書本上的知識一定要實踐才能深入人心。」她說道。
多家機構合力舉辦社區環保活動
香港賽馬會「沙田綠 Fun Fun」 社區綠惜市集於 5月18日揭幕，當天邀得環境保護處署助理署長（減廢）區詩敏博士、環境保護處署助理署長（廢物基建）雷學良先生、署理沙田民政事務專員鄭奕文先生、香港賽馬會對外事務部主管鄭琪先生及基督教家庭服務中心總幹事梁少玲女士等超過70位嘉賓出席啟動禮，並有多個環保機構協辦及參與，包括環境保護署、環保園（EcoPark）、林．區（Y．Park）、有機資源回收中心（O．Parks）、綠在沙田、都市綠洲、弘毅環保教育發展基金、Carbon Wallet、歐綠保綜合環保（香港）有限公司、億達再生資源有限公司、機科有限公司以及塑新生等。
環保園（EcoPark）分類舊物升級再造 生活再無「垃圾」
由環保園（EcoPark）一眾環保商合作組成的環保園升級再造產品陳列室，更是首度在今次綠惜市集中展出，室內陳設全為利用回收再造的材料製作成家居及日常生活實用家品，讓市民了解到環保再造物品絕非遙不可及，而是貼身日常物品。
負責向市民講解其中一個再造項目的負責人C.K.WAN指不少物品都有循環再生的條件，例如一部看似機艙餐食的手推車，只要稍動腦筋就變成日常好幫手，他說：「其實很多飛機已經退役了，但是裡面的物件卻還有利用價值。」他將餐車搖身一變，變成了一部音響器材儲存櫃。他解釋道：「這樣的改造其實並不像大家想象中的昂貴，因為我們並不想改變它本身的外貌。」
舊物升級再造 搖身一變日用資源
C.K.WAN又再介紹現場放置的一部藍牙音響裝置，它的外觀是以儲存紅酒的木箱改造，「因為如果是普通的改造，可能就會浪費一些『碎頭碎尾』，而這樣的話便會完全保持了它的美感，也最大化了其環保意義。」甚至在展示品其中有兩張凳子，是利用市民掉棄的膠樽蓋再造，所以很每件廢物都有再生機會。
不要看輕『垃圾』 必可物盡其用
另一位環保義工張先生表示：「我們最重要是讓市民明白一件事情：所有東西都可以物盡其用，不要小看你認為的『垃圾』。」他介紹了現場由咖啡渣製成的杯子及裝飾品，是由理工大學設計學院進行設計製作，「無論是實用性還是藝術性都可以兼顧，目前大部分市民仍然認為環保是一個概念，但我們希望將這件事變成很多不同的產業鏈，這才是環保能夠良性發展的關鍵。」
他舉例如現場由卡板木製成的貓砂，事實上它們與市面上高價的貓砂相比，效用無異，但由於推廣不足，並不為大眾熟知。此外，目前「生物碳」的無土種植亦是一個巨大的趨勢，在商場等不同的環境中成為環保飾品。
環保園商戶堅持營運17年 環保終見曙光
有環保園商戶稱環保園是很好的概念，他們每位商家都把別人眼中的廢物再重生，不過開辦17年來，市民或很多商業公司都未有留意，垃圾只隨便棄置，但近兩年特區政府大力推動下，開始令大家意識到要為地球及自己的生活配合環保出一分力，所以在他們眼中沒有垃圾，一定可以讓物品循環重塑其存在價值。