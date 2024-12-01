香港迎今年第一百萬名菲律賓旅客 程鼎一：國際旅客增幅相當不俗

香港於上周五(29日)迎來今年第一百萬名來自菲律賓的訪港旅客，打破2018年全年93萬人次的紀錄，創下歷年新高。旅發局總幹事程鼎一在香港國際機場歡迎，並送上歡迎花束、迎合熊貓經濟的大熊貓公仔、迪士尼duffy和米奇老鼠公仔。這位第一百萬名的菲律賓旅客名叫Miguel Linao，他與太太Ana及三位子女同遊香港，表示這次與家人再次來港度假，沒想到竟成為香港今年第一百萬位來自菲律賓的旅客。

來港參賽成第一百萬名旅客

Miguel提到。這次訪港主要目的是陪伴女兒參加在港舉辦的體操比賽，並順道旅遊，一家人十分期待這次旅程。他又提到，因為從菲律賓到香港僅需兩個半小時，過去也經常來香港玩，而他們最喜愛的是香港的美食和主題樂園。