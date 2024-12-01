香港迎今年第一百萬名菲律賓旅客 程鼎一：國際旅客增幅相當不俗

香港於上周五(29日)迎來今年第一百萬名來自菲律賓的訪港旅客，打破2018年全年93萬人次的紀錄，創下歷年新高。旅發局總幹事程鼎一在香港國際機場歡迎，並送上歡迎花束、迎合熊貓經濟的大熊貓公仔、迪士尼duffy和米奇老鼠公仔。這位第一百萬名的菲律賓旅客名叫Miguel Linao，他與太太Ana及三位子女同遊香港，表示這次與家人再次來港度假，沒想到竟成為香港今年第一百萬位來自菲律賓的旅客。
來港參賽成第一百萬名旅客
Miguel提到。這次訪港主要目的是陪伴女兒參加在港舉辦的體操比賽，並順道旅遊，一家人十分期待這次旅程。他又提到，因為從菲律賓到香港僅需兩個半小時，過去也經常來香港玩，而他們最喜愛的是香港的美食和主題樂園。
東南亞客源市場復甦速度強勁
旅發局表示，自開關以來，東南亞市場訪港旅客數字走勢強勁，是眾多客源市場之中復甦速度之冠，今年一至十月合共錄得超過230萬訪港旅客人次，已達疫情前約9成半水平；其中來自菲律賓的旅客量更超越疫情前水平，達到92萬人次，復甦進度達127%。
旅發局又引用，局方的離境旅客調查指，東南亞旅客以年輕客群為主，平均留港 3.4 晚，人均消費為港幣7,100元。東南亞旅客最喜愛到訪的三個地方包括主題樂園、廟街／女人街以及尖沙咀海濱(包括星光大道、鐘樓、以及香港文化中心等)。
程鼎一：成績令人鼓舞
總幹事程鼎一表示，香港今年首十月的國際旅客增幅相當不俗，2024整體訪港旅客人達36,678,799人，按年升37.0%，其中東南亞市場表現尤其突出，香港更是菲律賓旅客的首選旅遊目的地，成績令人鼓舞。
他續指，旅發局知道很多東南亞旅客喜歡到香港歡度節日，會把握良機，藉『香港繽紛冬日巡禮』加大宣傳力度，吸引更多旅客來港體驗濃厚的節日氣氛。