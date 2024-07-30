香港近年重點發展第三代半導體　孫東：為本港經濟轉型做出貢獻

創新科技及工業局局長孫東出席「第三代半導體氮化鎵（GaN）外延片中試線啟動禮」，他致辭指，香港要因地制宜發展新質生產力，必需發揮好我們的國際化優勢和雄厚的科研實力，支持優勢科技產業在港發展，而第三代半導體就是香港近年來重點發展的科技領域。

孫東：研發中心將投資逾兩億港元

孫東在活動啟動禮時說，非常高興迎來全球氮化鎵外延工藝先驅企業——麻省光子技術公司落戶香港，指出氮化鎵外延工藝是發展第三代半導體的關鍵技術，麻省光子技術在港投資設立全港首個第三代半導體氮化鎵外延工藝全球研發中心，以及依托即將成立的微電子中心，準備投資超過兩億港元建立首條高階量產型8寸車規級氮化鎵外延片中試線，將加速推動香港新型工業化，以及微電子生態圈的發展，同時麻省光子技術落戶香港也助力香港壯大創科人才庫。



孫東又說，特區政府正以產業導向為原則，積極推進微電子產業發展，香港微電子研發院將於今年內成立，並將設立碳化硅和氮化鎵兩條中試線，協助初創、中小企業進行試產、測試和認證，促進產、學、研在第三代半導體核心技術上的合作。他指出，麻省光子技術落戶香港確切回應了特區政府的發展戰略，當局會繼續引入更多優秀的科技企業來港發展和投資，發揮協同效應，讓微電子及其他科技產業在香港做大做強。