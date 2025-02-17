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2025-02-17 12:00:00

香港迪士尼創建平等工作環境 「迪士尼伴你同行計劃」本周三接受申請

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(左起) 香港迪士尼樂園娛樂事務款待專員Thomas,香港迪士尼樂園度假區前線招聘經理Jerry,香港迪士尼樂園戲服助理Calvin

(左起) 香港迪士尼樂園娛樂事務款待專員Thomas,香港迪士尼樂園度假區前線招聘經理Jerry,香港迪士尼樂園戲服助理Calvin

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香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）積極創建平等的工作 環境，自 2007 年起推行「迪士尼伴你同行計劃」，致力為身 心有障礙人士提供就業機會。新一期計劃提供逾 50 個職位空缺，後日（19 日）開始接受申請。歷屆計劃成員 Calvin 和 Thomas 在樂園的支持和培訓下，順利融入職場，發揮自身所長。

去年，譚皓文 Calvin 透過展亮技能發展中心的推薦加入「迪 士尼伴你同行計劃」，成為一名戲服助理。自小非常喜歡迪 士尼樂園的他，對於能成為迪士尼大家庭的一份子，感到十分自豪。目前 Calvin 主要負責為每位同事及表演者準備戲服， 讓他們能以完美的形象為賓客帶來奇妙的體驗。

Calvin 表示，加入樂園之前並沒有處理服裝的經驗，但公 司提供了充足的培訓和支持：「雖然工作有一定的挑戰 性，但同事們都相當熱心，從不吝嗇將經驗及工作相關 的技能傾囊相授，使我很快就能融入團隊。」Calvin 起初 對於無法按時完成工作而感到很緊張，但到現在能夠獨 立且準時完成任務，成功感大增。感到鼓舞的除了 Calvin，還有他的媽媽：「見著他在職場上有成長和進步，我亦感到驕傲。」

 

譚皓文 Calvin 透過展亮技能發展中心的推薦加入「迪士尼伴你同行計劃」成為一名戲服助理

另一位參加者羅英偉 Thomas 則在香港神託會耀安綜 合復康服務中心的推薦下，於去年加入香港迪士尼， 成為一名全職娛樂事務款待專員。Thomas 同樣是一名 忠實的樂園粉絲，時刻不忘昔日到訪時演藝人員為他創造的奇妙時刻，故希望將這份精神延續。Thomas 現 時主要照顧迪士尼朋友，協助他們與賓客見面。「賓客的笑容，是我每天工作的原動力。有一位常客每次來訪，都會主動和我打招呼，甚至讚揚我有禮貌和細心，令我十分開心！」

Thomas 續說，上司和同事們非常重視團隊精神，願意聆聽和重視其意見，令他在工作中更加 有自信。不僅如此，上司和同事們還非常友善，不僅幫他發掘優點，亦會給予建議，協助他在工作中不斷進步。

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者羅英偉 Thomas 在香港神託會耀安綜合復康服務中心的推薦下於去年加入香港迪士尼成為一名全職娛樂事務款待專員

創建平等工作環境 持續實踐企業責任

香港迪士尼樂園度假區前線招聘經理甄永賢 Jerry 表示，計劃 2007 年推出至今，已與超過 30 家非牟利機構合作，為超過 350 名身心有障礙人士提供工作機會。職位包括髮型師、舞台技術員、裁縫等。每位演藝人員入職前，會接受相關培訓，亦會由資深員工擔任學員的「Buddy」， 協助他們投入工作；而每名「Buddy」亦會接受不同的培訓，從而更加了解學員的需要，提供 更合適及切身的指導。

Jerry 補充：「香港迪士尼歡迎不同種族及背景人士加入團隊，尊重及接納不同文化和價值 觀。」樂園的演藝人員來自超過 46 個不同的國家及地區，說 30 多種語言，年齡層跨越四代。 樂園唯才是用，不設強制退休年齡。也歡迎少數族裔、中年或退休人士成為演藝人員。

獨有「Cast First」人才管理策略 保障同事身心健康 樂園一直以來採用「Cast First」和「Happy Me, Happy Guest」（快樂的我，快樂的賓客）的團隊策略管理，讓演藝人員能夠樂在其中，開心工作。領導團隊在日常工作中也會關心演藝人員， 透過「服務周年答謝慶典」、夏日派凍飲和雪糕等活動，感謝同事的努力。亦設立多個諮詢小 組，積極聆聽員工的聲音。

Jerry 指：「這些活動都創造了一個積極的工作環境，惠及公司內每一位演藝人員。我們也進 一步優化演藝人員的福利，創造一個家庭友善和多元共融的工作場所。」 新一期「迪士尼伴你同行計劃」後日（19 日）開始接受申請，提供合共超過五十個職位空缺。 有興趣申請的人士，可經由機構轉介到香港社會服務聯會或勞工處展能就業科。計劃將於 3 月 14 日截止申請，5 月開始上班。

 

(客戶資訊)

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