香港迪士尼創建平等工作環境 「迪士尼伴你同行計劃」本周三接受申請

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）積極創建平等的工作 環境，自 2007 年起推行「迪士尼伴你同行計劃」，致力為身 心有障礙人士提供就業機會。新一期計劃提供逾 50 個職位空缺，後日（19 日）開始接受申請。歷屆計劃成員 Calvin 和 Thomas 在樂園的支持和培訓下，順利融入職場，發揮自身所長。 去年，譚皓文 Calvin 透過展亮技能發展中心的推薦加入「迪 士尼伴你同行計劃」，成為一名戲服助理。自小非常喜歡迪 士尼樂園的他，對於能成為迪士尼大家庭的一份子，感到十分自豪。目前 Calvin 主要負責為每位同事及表演者準備戲服， 讓他們能以完美的形象為賓客帶來奇妙的體驗。 Calvin 表示，加入樂園之前並沒有處理服裝的經驗，但公 司提供了充足的培訓和支持：「雖然工作有一定的挑戰 性，但同事們都相當熱心，從不吝嗇將經驗及工作相關 的技能傾囊相授，使我很快就能融入團隊。」Calvin 起初 對於無法按時完成工作而感到很緊張，但到現在能夠獨 立且準時完成任務，成功感大增。感到鼓舞的除了 Calvin，還有他的媽媽：「見著他在職場上有成長和進步，我亦感到驕傲。」

另一位參加者羅英偉 Thomas 則在香港神託會耀安綜 合復康服務中心的推薦下，於去年加入香港迪士尼， 成為一名全職娛樂事務款待專員。Thomas 同樣是一名 忠實的樂園粉絲，時刻不忘昔日到訪時演藝人員為他創造的奇妙時刻，故希望將這份精神延續。Thomas 現 時主要照顧迪士尼朋友，協助他們與賓客見面。「賓客的笑容，是我每天工作的原動力。有一位常客每次來訪，都會主動和我打招呼，甚至讚揚我有禮貌和細心，令我十分開心！」 Thomas 續說，上司和同事們非常重視團隊精神，願意聆聽和重視其意見，令他在工作中更加 有自信。不僅如此，上司和同事們還非常友善，不僅幫他發掘優點，亦會給予建議，協助他在工作中不斷進步。

創建平等工作環境 持續實踐企業責任 香港迪士尼樂園度假區前線招聘經理甄永賢 Jerry 表示，計劃 2007 年推出至今，已與超過 30 家非牟利機構合作，為超過 350 名身心有障礙人士提供工作機會。職位包括髮型師、舞台技術員、裁縫等。每位演藝人員入職前，會接受相關培訓，亦會由資深員工擔任學員的「Buddy」， 協助他們投入工作；而每名「Buddy」亦會接受不同的培訓，從而更加了解學員的需要，提供 更合適及切身的指導。 Jerry 補充：「香港迪士尼歡迎不同種族及背景人士加入團隊，尊重及接納不同文化和價值 觀。」樂園的演藝人員來自超過 46 個不同的國家及地區，說 30 多種語言，年齡層跨越四代。 樂園唯才是用，不設強制退休年齡。也歡迎少數族裔、中年或退休人士成為演藝人員。 獨有「Cast First」人才管理策略 保障同事身心健康 樂園一直以來採用「Cast First」和「Happy Me, Happy Guest」（快樂的我，快樂的賓客）的團隊策略管理，讓演藝人員能夠樂在其中，開心工作。領導團隊在日常工作中也會關心演藝人員， 透過「服務周年答謝慶典」、夏日派凍飲和雪糕等活動，感謝同事的努力。亦設立多個諮詢小 組，積極聆聽員工的聲音。 Jerry 指：「這些活動都創造了一個積極的工作環境，惠及公司內每一位演藝人員。我們也進 一步優化演藝人員的福利，創造一個家庭友善和多元共融的工作場所。」 新一期「迪士尼伴你同行計劃」後日（19 日）開始接受申請，提供合共超過五十個職位空缺。 有興趣申請的人士，可經由機構轉介到香港社會服務聯會或勞工處展能就業科。計劃將於 3 月 14 日截止申請，5 月開始上班。 (客戶資訊)