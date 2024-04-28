香港迪士尼助病童圓夢 與賽車手許建德會面樂觀抗頑疾

今年8歲的童晉晞（Heison）來自澳門，患有急性淋巴白血病，一直夢想與《反斗車王》電影系列中閃電王麥坤會面。香港迪士尼樂園今日（28日）聯同願望成真基金為他實現願望，邀請童晉晞與閃電王麥坤、香港首位贏得GT世界挑戰賽歐洲耐力賽的賽車手許建德同行巡遊路線，以此頌揚堅毅不屈的精神，鼓勵不同年齡的賓客都可勇於追求夢想。
為患重病兒童實現夢想
是次活動亦邀請了逾400位來自香港及澳門的賓客，包括願望家庭、迪士尼義工隊，以及醫護人員齊聚香港迪士尼，一起慶祝其夢想成真。閃電王麥坤、香港首位贏得GT世界挑戰賽歐洲耐力賽的賽車手許建德亦為童晉晞分享自身對於夢想、勇氣以及堅毅不屈的故事，更送贈自己2023年於比利時賽車比賽「Crowdstrike 24 Hours of Spa」獲得的一面獎牌予Heison，以鼓勵他勇於追夢。
童晉晞表示，這次體驗讓他更有勇氣去追尋對賽車的熱情，不會輕言放棄夢想。而其家人則認為這次難忘的體驗對他們來說別具意義，「看到Heison面上充滿歡欣興奮的笑容將是我們永遠珍藏的回憶。衷心感謝讓Heison願望成真的每一個人。」
願望成真基金成立40多年，至今已為世界各地超過55萬名正對抗頑疾的病童，實現超過15萬個願望。香港迪士尼指，將繼續與香港願望成真基金及其他國際願望成真基金分會合作，幫助正對抗頑疾的兒童及其家人實現更多願望，創造更多終生難忘的寶貴回憶。