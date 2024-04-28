香港迪士尼助病童圓夢 與賽車手許建德會面樂觀抗頑疾

今年8歲的童晉晞（Heison）來自澳門，患有急性淋巴白血病，一直夢想與《反斗車王》電影系列中閃電王麥坤會面。香港迪士尼樂園今日（28日）聯同願望成真基金為他實現願望，邀請童晉晞與閃電王麥坤、香港首位贏得GT世界挑戰賽歐洲耐力賽的賽車手許建德同行巡遊路線，以此頌揚堅毅不屈的精神，鼓勵不同年齡的賓客都可勇於追求夢想。

為患重病兒童實現夢想

是次活動亦邀請了逾400位來自香港及澳門的賓客，包括願望家庭、迪士尼義工隊，以及醫護人員齊聚香港迪士尼，一起慶祝其夢想成真。閃電王麥坤、香港首位贏得GT世界挑戰賽歐洲耐力賽的賽車手許建德亦為童晉晞分享自身對於夢想、勇氣以及堅毅不屈的故事，更送贈自己2023年於比利時賽車比賽「Crowdstrike 24 Hours of Spa」獲得的一面獎牌予Heison，以鼓勵他勇於追夢。