香港迪士尼去年蝕21億連續8年「見紅」　疫下本地客仍錄22%增長創新高

全球自去年下半年陸續復常，香港迪士尼樂園今（15日）公布2022年度財政業績，雖然業績連續8年「見紅」，但全年虧損有所減少，由2021年度的24億（港元，下同），減少至21億。樂園指，會檢視巿場狀況並適時調整營運模式，由6月中起會實施每周6天或7天營運，迪士尼好萊塢酒店亦將於7月中重開。

香港迪士尼全年收入下跌

香港迪士尼樂園公布2022年財政年度業績，樂園全年收入由17.16億元，上升31%至22億元；未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為負8.61億港元，惟較去年度負9.7億改善11%；樂園淨虧損21億，較2021的24億虧損減少12%。

樂園表示，去年度，因應強制關閉及採每周5天營運，營運日子合共僅約6個月；同時透露美國華特迪士尼公司將其提供的周轉信貸，由21億增至27億。此外，樂園指即使去年度挑戰重重，惟香港迪士尼的總入場人次中，本地客仍錄得22%增長至340萬，創歷史新高；度假區酒店的整體入住率上升3個百分點至24%，年度酒店使用率則為78%；園方指，樂園人均消費及每房賓客消費分別錄得11%及7%增長。

至於華特迪士尼公司在2022財政年度推延收取香港迪士尼專利權費，對園方提供的周轉也從2022年11月起由21億，增至27億；而香港迪士尼在去年度亦平均聘用約4,700名全職及1,400名兼職員工。