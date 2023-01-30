香港迪士尼周四招聘會請600人 初級職位起薪可達2萬

隨著疫後生活和通關逐漸復常，本港各旅遊景點都摩拳擦掌，為旅客再臨作準備。香港迪士尼樂園於本周四(2日)將首次在樂園內舉辦大型職業博覽及招聘會，提供超過600個全職及兼職職位，無工作經驗全職人士連交通津貼起薪點高達2萬元。樂園亦與多間社福機構、學校合作，協助培育人才投身旅遊及娛樂表演事業。 本周四在樂園舉辦的大型職業博覽及招聘會「迪士尼創夢家開放日」，設現場招聘及即場面試、部門實地介紹及領袖分享等，將提供超過600個全職及兼職職位空缺，主要招聘前線演藝人員的職位，包括樂園營運、酒店營運、餐飲、技術員、保安、商品部等。當中毋須工作經驗的全職初級職位起薪點連交通津貼約每月15,000至20,000元，比以往有所增長；技術工種如廚師或技術員等則按經驗面議。

員工可免費用Disney+玩全球樂園 所有全職職位均享5天工作周；兼職職位時薪約73至100元，每日另有交通津貼。部分職位需專業技能或市場需求較大的職位，更設3,000至6,000元的特別迎新或推薦獎金。員工亦可免費使用Disney+服務，及在香港和全球多個迪士尼樂園免費入場，並設3星期育兒假和親子假，以及每年向演藝人員子女提供共達15萬元「迪士尼僱員子女獎學金」。 香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂指，樂園於2021財政年度平均聘用約5,000名全職及逾1,200名兼職演藝人員。而今年是香港迪士尼邁向18周年，將會有一系列精彩活動，包括3月強勢回歸的「香港迪士尼樂園10K Weekend 2023」跑步盛事、於同月登場的Duffy與好友主題全新遊玩體驗、4月與香港芭蕾舞團合作推出全新芭蕾舞表演「StellaLou夢想起舞吧」、一眾復仇者聯盟亦於5月召集「新一代英雄」以全新方式與市民互動。 他又指，樂園歡迎不同種族及背景人士加入團隊，現時演藝人員來自34個不同的國家及地區，涵蓋24種語言，且不設強制退休年齡。而今次招聘歡迎少數族裔、中年或退休人士參加。招聘會當日亦會邀請社福機構、大專院校、演藝學院等的學生參與。