香港迪士尼園區招聘博覽請600人 莫偉庭︰為復常準備就緒

通關在即，香港迪士尼樂園度假區為邁向復常「招兵買馬」，下月2日首度以開放日形式設招聘博覽，提供600個前線崗位，並安排即場面試。今年新設施和節目方面，4月率先有香港芭蕾舞團合演新節目「StellaLou夢想起舞吧」，以及早前公布下半年落成的新園區「魔雪奇緣世界」。樂園行政總裁莫偉庭(Michael)表示，難料入場人次恢復速度，但認為樂園處於旅遊復常的中心位置，並一直與業界保持聯繫準備好迎接旅客重臨。

樂園暫仍維持每周營運5天，為準備即將通關迎接重臨的海內外旅客和新園區落成等，樂園計劃利用2月2日周四休園日招聘600個正職和兼職員工，是首次在園內舉行招職會，並邀請逾40個非政府組織、社區組織、大專院校等合作介紹應徵者，樂園不同部門會提供職業介紹，同時安排即場面試見工。

