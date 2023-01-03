香港迪士尼園區招聘博覽請600人 莫偉庭︰為復常準備就緒

通關在即，香港迪士尼樂園度假區為邁向復常「招兵買馬」，下月2日首度以開放日形式設招聘博覽，提供600個前線崗位，並安排即場面試。今年新設施和節目方面，4月率先有香港芭蕾舞團合演新節目「StellaLou夢想起舞吧」，以及早前公布下半年落成的新園區「魔雪奇緣世界」。樂園行政總裁莫偉庭(Michael)表示，難料入場人次恢復速度，但認為樂園處於旅遊復常的中心位置，並一直與業界保持聯繫準備好迎接旅客重臨。
樂園暫仍維持每周營運5天，為準備即將通關迎接重臨的海內外旅客和新園區落成等，樂園計劃利用2月2日周四休園日招聘600個正職和兼職員工，是首次在園內舉行招職會，並邀請逾40個非政府組織、社區組織、大專院校等合作介紹應徵者，樂園不同部門會提供職業介紹，同時安排即場面試見工。
本港上月放寬入境限制，並即將與內地恢復免隔離通關。莫偉庭提到，疫情期間樂園有新城堡落成、新的晚間城堡煙花匯演等，相信境外遊客重臨時有耳目一新感受；更透露樂園具吸引力，得悉不少遊客冀以到訪迪士尼為重臨香港「首要任務」，故樂園已聯繫旅遊業界一同實現復甦。至於入場人次升幅預測，他指受很多因素影響，包括航班運力恢復情況等，目前難以預測，並提到2022年首10個月訪港旅客得33萬人次，比2019年時全年5,600萬人次相距甚遠。 但重申歡迎當局進一步放寬，減少旅客來港不便。
下半年有新園區落成
樂園下半年將有《魔雪奇緣》主題新園區落成，莫偉庭透露早前監察施工情況，形容「amazing」；又有全新華特．迪士尼與米奇老鼠銅像進駐。他披露銅像名命為「創夢家」，而4月Duffy好友芭蕾兔StellaLou，將夥香港芭蕾舞團合演特別為樂園編制的芭蕾舞「StellaLou夢想起舞吧」表演。