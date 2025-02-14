香港迪士尼展示全港首個及最大型太陽能停車場上蓋項目 度假區首次採用雙面太陽能板增效能

香港首個及最大型的太陽能停車場上蓋近期於香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）正式落成。上蓋首階段配備近200塊雙面太陽能板，為40個泊車位提供遮蔭。此項目是香港迪士尼在環境保護及應用可再生能源方面的其中一部分， 鞏固其在本地可持續能源發展及創新環保措施的領先地位。
項目一大重點是香港迪士尼首次採用雙面太陽能板，其兩面均能發電。雙面太陽能板不單從正面吸收陽光，背面也可以吸收從地面反射的陽光，相比傳統單面太陽能板，可提升約10% 發電量。
太陽能停車場上蓋項目共分為兩階段，而第二期項目即將動工。屆時整個項目將設有200千瓦的太陽能板上蓋，近400塊雙面太陽能板每年可以產生超過20萬度電，並為80個泊車位提供遮蔭。
預計在今年底，香港迪士尼的太陽能板總數增至超過 8,300 塊，遍佈度假區 60 個地方，所產生的電力足以供應約 1,200 戶三人家庭一年的用電量。
上述項目只是香港迪士尼眾多環保措施的其中一環。度假區為支持可持續運輸，在度 假區範圍安裝逾 130 個電動車充電器，鼓勵賓客和演藝人員選擇更環保的通勤方式。 香港迪士尼對環境的貢獻持續獲業界肯定，上年分別在「2023 年香港環境卓越大 獎 」、「畢馬威中國第二屆 ESG 50 榜單」、以及「ESG 認證計劃暨嘉許禮 2024」中 屢獲殊榮。度假區會繼續在食物捐贈、減廢節能、保護水源、其他活動等方面不遺餘 力。如了解更多有關迪士尼保護地球環境的工作，請瀏覽: DisneyPlanetPossible.com。
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