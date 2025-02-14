香港迪士尼展示全港首個及最大型太陽能停車場上蓋項目 度假區首次採用雙面太陽能板增效能

香港首個及最大型的太陽能停車場上蓋近期於香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）正式落成。上蓋首階段配備近200塊雙面太陽能板，為40個泊車位提供遮蔭。此項目是香港迪士尼在環境保護及應用可再生能源方面的其中一部分， 鞏固其在本地可持續能源發展及創新環保措施的領先地位。

項目一大重點是香港迪士尼首次採用雙面太陽能板，其兩面均能發電。雙面太陽能板不單從正面吸收陽光，背面也可以吸收從地面反射的陽光，相比傳統單面太陽能板，可提升約10% 發電量。