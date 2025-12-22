香港迪士尼延續送暖傳統 傳遞愛與關懷 捐贈過萬件玩具及探訪約300名學生創造溫馨時刻

今年，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）再度呼應華特迪士尼公司的全球計劃「Disney Ultimate Toy Drive」，舉辦「分享禮物．分享愛」節日玩具捐贈活動，透過 35 間本地非牟利機 構及公立醫院等，捐出逾 15,000 份迪士尼主題玩具。香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添、史迪仔與迪士尼義工隊一起悉心為患病兒童和有需要的小朋友準備禮物。 另外，在這個充滿傳統節日氣氛的月份，香港迪士尼樂園度假區親善大使及義工隊亦走訪學校， 為社會上有需要的小朋友，送上溫暖的祝福與關懷。 人見人愛的史迪仔為小朋友準備節日驚喜

整個11月，香港迪士尼的演藝人員熱心捐贈禮物，凝聚節日分享的力量，為最需要的家庭點亮一個奇妙溫暖的佳節。

魔法延續 節日祝福帶到本地學校 香港迪士尼樂園度假區親善大使珮芷善、謝承恩、黃卓琳及樂家怡，連同香港迪士尼義工隊分別 走訪匡智紹邦晨輝學校和沙田公立學校兩間學校，為合共超過300名學生、老師、家長舉辦節日 活動。笑聲、擁抱與魔法洋溢每個角落，讓學童感受不一樣的節日魔法。其中探訪匡智紹邦晨輝 學校為 「大使學堂 - 認識SEN小朋友」計劃一部分，希望協助有特殊教育需要的兒童積極投入 社區，促進共融環境。 迪士尼義工隊為匡智紹邦晨輝學校80名學生及家長 帶來歌舞、魔術及雜技等精彩表演，更設有多個互動攤位，把樂園的正能量帶入校園。學生獲贈迪士尼主題玩具，把奇妙回憶帶回家。

迪士尼義工隊亦向學校送贈由義工合力繪製的迪士 尼壁畫予學校。香港迪士尼樂園度假區親善大使分享，能與小朋友們共度這段充滿魔法與愛的時光， 並看到他們臉上的真摯笑容，是團隊最大的喜悅。 香港迪士尼義工隊亦特別走訪沙田公立學校，為 250 名學生帶來節日歡樂。以互動遊戲與表演，為同學留下溫馨節日回憶。 推行慈善義賣分享關愛 為慶祝 20 周年，度假區推出全新限量版香港迪士尼樂園 20 周年慶典紀念黑膠唱片作慈善義賣。 所得收益將不扣除任何成本，全數撥捐「願望成真基金」，支持重病兒童實現願望。 螢光紫色的黑膠唱片配以立體城堡造型，設計極具收藏價值。唱片收錄多首20周年原創樂曲及經典旋律，是每位迪士尼粉絲必備的夢幻收藏品。