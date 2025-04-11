香港迪士尼慶祝地球月 施魔法改造古董車成電動車

為慶祝四月「地球月」，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）持續推行環保措施並促進可持續發展。香港迪士尼一直致力支持可再生能源，最近以創新方法將美國小鎮大街古董車改裝成電動車，落成香港首個及最大的太陽能停車場上蓋並會擴展太陽能發電系統至魔雪奇緣世界，又運用人工智能技術提升能源。度假區多年來獲得不少環保相關獎項，認證其一直以來支持環保的努力和成就。 創新環保行動 將 美國 小鎮大街古董車電動化 香港迪士尼採取了創新方法，將遊樂設施改造成以潔淨能源運行。美國小鎮大街的古董車備受喜愛，度假區的設施服務部將古董車電動化，以較環保的電動摩打，替換現有的汽油引擎和液壓傳動系統，減少廢氣排放。香港迪士尼改裝現有車輛而非購買全新的電動車的行動，亦實踐了減少浪費的承諾。改裝後的美國小鎮大街古董車保留了二十世紀初期的復古外觀，同時加裝音響系統模擬汽油引擎聲音。這項升級使賓客在享受懷舊乘車體驗的同時，呼吸更清新的空氣。

香港迪士尼太陽能系統 擁有 全 港首個及最大型的太陽能停車場上蓋 香港迪士尼今年達成了可再生能源應用的一個重要里程碑。香港首個及最大型的太陽能停車場上蓋於香港迪士尼演藝人員停車場正式落成，並已開放使用，現配備近 200 塊雙面太陽能板，為 40 個泊車位提供遮蔭。項目分兩個階段進行，預計第二階段完成後，雙面太陽能板數目將翻倍至近400塊，為80個泊車位提供遮蔭。這些太陽能板每年將可以產生超過20萬度電。

香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添指出：「自開幕以來，香港迪士尼對本地旅遊業、經濟及社區持續作出了20年的奇妙貢獻。今時今日，度假區已融入社會並密不可分，作為一個履行社會責任的企業，我們在拓展業務同時創造積極正面的影響，包括支持環境可持續發展。」

度假區今年將會進一步擴展其太陽能系統至魔雪奇緣世界，在「魔雪奇幻之旅」 和「雪嶺滑雪橇」的天台安裝太陽能板，持續引領可再生能源應用。 預計在今年底，香港迪士尼的太陽能板總數將增至超過 8,300 塊，所產生的電力足以供應約 1,200 戶三人家庭一年的用電量。 太陽能系統只是香港迪士尼眾多環保措施的其中一環。為支持可持續運輸，在度假區範圍安裝逾130個電動車充電器，鼓勵賓客和演藝人員選擇更環保的通勤方式 運用人工智能技術為供冷系統節能 另外，香港迪士尼建立了一個人工智能數碼分身模型，應用於區域供冷系統。度假區利用人工智能預測製冷需求，並透過分身模型模擬運行。這項技術提升了供冷系統的使用效能，讓賓客享受舒適的旅程之餘，減少能源消耗和碳排放。

香港迪士尼ESG成就廣獲行業認可 香港迪士尼的環保貢獻一直受到行業認可。上年分別在「2023年香港環境卓越大獎 」、「畢馬威中國第二屆 ESG 50榜單」、以及「ESG 認證計劃暨嘉許禮 2024」中屢獲殊榮。這些獎項展示了度假區對可持續發展的貢獻及其在環保措施的領先地位。 香港迪士尼的環保成就為企業引領可持續發展樹立了良好榜樣。度假區將繼續支持食品捐贈、減少浪費和節能、節水等活動。 了解更多有關迪士尼保護地球環境的工作，請瀏覽：DisneyPlanetPossible.com