香港迪士尼樂園度假區舉行聖誕玩具捐贈活動 超過 18,000 份禮物贈基層兒童

米奇老鼠聯同香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）的迪士尼義工，為本地基層兒童精心準備超過 18,000 份聖誕禮物，總值相等於約港幣 400 萬元 。米奇老鼠在今個聖誕佳節展開環球旅程，為世界各地有需要的小朋友送上玩具。香港迪士尼亦延續其窩心傳統，與超過 20 間非牟利機構攜手合作，再度舉辦 「分享禮物．分享愛」聖誕玩具捐贈活動。這亦是華特迪士尼公司的全球計劃 「Disney Ultimate Toy Drive」一部分，將節日歡樂和奇妙魔法帶給最需要幫助的小朋友。 在米奇的打氣下，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、領導團隊與充滿熱誠的迪士尼義工隊一起，根據小朋友的願望清單精心挑選及包裝每一份禮物。這些玩具來自演藝人員於 11 月期間的慷慨解囊，凝聚了大家的心意為有需要家庭締造更歡騰溫馨的聖誕佳節。

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示：「迪士尼義工隊有如聖誕老人，為每一個受惠小朋友度身挑選禮物，實現他們的願望，實在意義非凡。在迪士尼，分享一直是我們的核心價值之一。而適逢節日，我們更要分享更多。我們相信團隊所創造的每一個奇妙，都能為社區帶來一點改變。」 在與救世軍舉行的活動上，米奇驚喜現身，讓在場的學童興奮不已。就讀於救世軍田家炳學校、７歲半的梁芷瑩收到了一個迪士尼毛公仔，笑意盎然地分享：「這是我最想擁有的禮物！這天還能見到米奇，這個聖誕是我最難忘的一次！我一定會好好珍惜這個毛公仔。」

除了送上禮物，迪士尼義工隊更為小朋友舉辦聖誕派對，為活動更添奇妙。好玩有趣的遊戲、緊張刺激的探險故事時間，讓現場充滿著笑聲與歡樂，締造了難以忘懷的回憶。 救世軍內閣業務行政部長龐格倫少校表示：「這次與香港迪士尼的合作別具意義。對於有需要的家庭來說，這些玩具不只是禮物，更代表著希望、愛與歡笑。我們衷心感謝香港迪士尼和其義工隊，積極致力在聖誕佳節傳遞歡樂暖意。」