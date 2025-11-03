熱門搜尋:
本地
2025-11-03 11:34:00

香港迪士尼樂園度假區 10K Weekend 2025 參賽人數再創新高 共慶奇妙里程碑

無間斷 20 周年派對歡樂 以運動+旅遊締造難忘體驗

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）再度舉辦全城期待的跑 步盛事「香港迪士尼樂園 10K Weekend — 20 周年派對版 — AIA Vitality 健康程式全力支 持」，今年吸引逾 21,000 名跑手參加，創下歷年新高。

承接歷屆熱烈迴響，今年 10K Weekend 再度吸引來自香港、內地、台灣、日本、韓國、泰 國等地跑手踴躍參與，投入這場結合運動、歡樂與迪士尼奇妙魔法的派對慶典。
 

活動舉行期間，度假區三間酒店的使用率接近100%，當中約75% 屬海外及內地旅客。

全新登場的「米奇與好友童樂跑」，讓小跑手們首次衝向明日世界的終點。更多迪士尼朋友 現身「Duffy 與好友 3 公里跑」、「魔雪奇緣 3 公里跑」、全新主題的「優獸大都會 5 公里 跑」、以及「彼思 10 公里跑」，為一眾精心配襯好迪士尼朋友造型的參加者打氣。

今年「迪士尼跑手造型獎」閃耀回歸，鼓勵跑手以最具創意的迪士尼造型盛裝登場，獎項更 特設專屬組別予參與「米奇與好友童樂跑」的小跑手。

adblk5

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、香港旅遊發展局主席林建岳、及香港特別行政區政 府旅遊事務專員張馮泳萍擔任主禮嘉賓，主持 11 月 2 日的起跑儀式。

陳茂波指：「香港迪士尼樂園 10K Weekend 是一場奇 妙的慶祝活動，融合了體育、旅遊與社區精神。今年的 活動別具意義，不僅為即將舉行的全運會熱身，更是香 港迪士尼樂園度假區慶祝 20 周年的一部分。今日這類 盛事展現香港作為既有活力又具多元內涵的旅遊目的地。 憑藉我們的創意、對創新的追求和共同努力，我深信香 港將能繼續廣獲世界各地遊客歡迎。」

本港不同企業夥伴及非牟利機構的領袖更親身參與「領袖 3 公里跑」，以支持這項由中國香 港田徑總會認可的全港第二大賽事，一同投入這場為全城注入歡樂與奇妙活力的周末派對體 育盛會。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「隨着 香港積極推動體育發展，我們看到旅遊業與體育活動 結合的無限機遇。10K Weekend 正好融合這兩大範 疇，為本港市民與訪港旅客締造難忘體驗的完美例子。」

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「AIA 很榮幸 第七年贊助香港迪士尼樂園 10K Weekend。藉著香港迪士 尼 20 週年及 AIA Vitality 10 週年之際，我們很高興可以一同 慶祝這個奇妙的里程碑。這項活動不但實踐『健康長久好生 活』，更能凝聚家庭，啟發健康生活，並創造難忘回憶。」

推動運動發展 促進社區共融

活動同時展現度假區致力連繫社區及推動健康生 活。來自香港迪士尼與港協暨奧委會轄下奧夢成真 計劃，所合辦的「迪士尼運動明星學堂」的學員， 在教練陪同下獲邀參加「魔雪奇緣 3 公里跑」。這 些教練包括中國香港代表隊的退役及現役運動員： 胡樂敏、袁嘉瑩、李偉志及陳若雨。

奧夢成真教練、退役中國香港空手道運動員胡樂敏表示：「與這班充滿活力的小朋友並肩跑 步，讓我回憶起當年愛上運動的感覺。這項活動輕鬆愉快，十分適合初接觸運動的兒童，讓 他們強健體魄，並為未來在體育發展奠下良好基礎。」

香港迪士尼更將部分活動收益捐贈予「迪士尼運動明星學堂」，攜手推動青年運動培訓。同 時亦捐款予香港傷殘青年協會「傷青動力學堂」，鼓勵傷健共融。

adblk6

以創新科技推動可持續發展

今屆 10K Weekend 首次引入先進的電池儲能系統，取代傳統 柴油發電機，提升能源效益並減少碳排放，同時為活動營運 提供更潔淨、更安靜及更可持續的供電。自 2016 年起，香港 迪士尼一直與「綠惜地球」合作，於賽道沿途提供飲水機及 在現場回收紙杯、膠樽、號碼布夾、行李標籤、塑膠及紙包 裝等，並回收香蕉皮以製成堆肥，積極實踐綠色理念。

作為香港迪士尼 20 周年慶典的其中一環，10K Weekend 2025 再次印證樂園作為區內旅遊 旗艦的角色，持續讓夢想成真，並為賓客帶來奇妙難忘的體驗。

(資料及相片由香港迪士尼提供)

