香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 首次跑入魔雪奇緣世界 展開前所未有的奇妙體驗

Victor 分享：「跑步為我的生活增添了不同意義。 這次迪士尼 10K Weekend 是我第一次參加這麼大 型的跑步盛事，而且與這麼多人一起跑進樂園，沿 途更有迪士尼朋友為我加油打氣，讓我感到非常興 奮！」

黃 sir 補充：「Victor 非常期待今次活動，為賽事 訂立清晰的目標並成為動力，讓他充滿熱忱及堅定意志備戰訓練。跑步大大提升了他的 自信，看到從前較害羞的 Victor 現在能敞開心扉，自豪地與人分享自己的迪士尼跑步體 驗，我對此都感到很驚喜。」

迪士尼 10K Weekend 亦把奇妙盛事的魔法延伸到社區。香港迪士尼將捐款予傷青會及 香港復康聯會，支持推廣傷健共融的社區項目。