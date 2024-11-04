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2024-11-04 11:30:12

香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 首次跑入魔雪奇緣世界 展開前所未有的奇妙體驗

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香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024
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全城最奇妙的跑步盛事「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 — AIA Vitality 健康程式全力支持」於本周末舉行。來自香港、內地、台灣、日本 及泰國等各地近 20,000 名跑手及迪士尼粉絲聚首一堂，活動的整體及海外參賽人數創下 歷史新高。

今屆賽事新增多個獎項，讓活動氣氛更加歡樂熾熱。「彼思好友 5 公里跑」首次增設三 甲殊榮，全新的「迪士尼跑手造型獎」鼓勵一眾跑手及大小朋友穿上充滿迪士尼特色的 創意裝扮，讓奇妙的跑步體驗更加難忘。

今年的活動更充滿前所未有的冰雪魔法，跑手們首次跑入全球首個及最大型《魔雪奇緣》 主題園區 — 魔雪奇緣世界。出自華特迪士尼動畫工作室電影《魔雪奇緣》的皇室姊妹安 娜與愛莎開放阿德爾王國，於起跑線上歡迎一眾跑手。她們聯同賽道上的米奇與好友、 Duffy 與好友、Marvel 超級英雄，以及彼思好友等深受愛戴的迪士尼朋友為跑手加油打 氣，將歡樂氣氛傳遍整個樂園。

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香港特別行政區財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓主持 11 月 3 日的起跑儀式。他表示： 「『香港迪士尼樂園 10K Weekend』以迪士尼故事為主線，迎合不同年齡及跑手的喜好， 適合一家大小一同參與。除本地的朋友外，亦有不少內地及海外的健兒和迪士尼粉絲專 誠來港參加，也有不少傷健人士參與，促進共融。香港有很豐富的旅遊資源，只要我們 不斷『諗橋』，一定可以吸引到更多世界各地的旅客到來。今日的活動，結合旅遊、體 育和慈善，就是一個很好的例子。」

 

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「我們很 高興看到這項奇妙跑步盛事一年比一年規模更大及更好 玩，今年有近 20,000 名來自香港及世界各地的跑手與 迪士尼粉絲，創下參加人數紀錄新高。正好展示了香港 迪士尼及我們整個香港城市所能帶來的奇妙迷人魅力。」

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示︰「我們很 高興連續第六年贊助這項奇妙跑步盛事。活動不僅推廣 健康生活，更讓大眾與親朋好友共享歡樂時光，跑步穿 梭在不同的主題場景中，創造快樂回憶。我們今年更特 別設計了與別不同的體驗以慶祝友邦峻宇會一週年。我 們會繼續以不同創新方式，鼓勵社會各界『再想健康』， 致力幫助大眾實踐『健康長久好生活』。」

鼓勵運動健康生活 推廣社區多元共融

香港迪士尼持續支持推廣健康生活及共融社區。本港不 同界別的領袖，包括企業夥伴和非牟利機構都積極支持 今屆盛事，參與「香港迪士尼樂園領袖 3 公里跑」。另 外，今年 10K Weekend 有來自香港及內地的運動員參 加，包括中國舉重運動員及連續兩屆奧運金牌得主李雯 雯，以及香港長跑運動員陳家豪。

今年，香港迪士尼透過香港傷殘青年協會（傷青會）、香港復康聯會及心光學校邀請了 約 80 名傷健跑手，包括視障、聽障或肢體殘障的跑手參加賽事。

其中一位參加者是來自心光學校的 17 歲跑步愛好者許名揚（Victor），他與其領跑員兼 學校老師黃栢林（黃 sir）一起參加「Marvel 超級英雄 10 公里跑」。

Victor 分享：「跑步為我的生活增添了不同意義。 這次迪士尼 10K Weekend 是我第一次參加這麼大 型的跑步盛事，而且與這麼多人一起跑進樂園，沿 途更有迪士尼朋友為我加油打氣，讓我感到非常興 奮！」

黃 sir 補充：「Victor 非常期待今次活動，為賽事 訂立清晰的目標並成為動力，讓他充滿熱忱及堅定意志備戰訓練。跑步大大提升了他的 自信，看到從前較害羞的 Victor 現在能敞開心扉，自豪地與人分享自己的迪士尼跑步體 驗，我對此都感到很驚喜。」

迪士尼 10K Weekend 亦把奇妙盛事的魔法延伸到社區。香港迪士尼將捐款予傷青會及 香港復康聯會，支持推廣傷健共融的社區項目。

減少廢物並宣揚回收

香港迪士尼秉承對支持可持續發展的承諾，在 10K Weekend 活動中推行多項措施以減少廢物並促進回收。 自 2016 年第一屆賽事起，香港迪士尼便與「綠惜地球」 合作推行環保措施，大會在賽道沿途提供飲水機，並在 現場安排回收不同物品，包括紙杯、膠樽、號碼布夾、 袋子、行李標籤、紙包裝、香蕉皮和其他可回收物品。 早在採購階段亦已避免使用塑膠獨立包裝，以減少活動 的塑膠使用量。

嘉許傑出表現

「Marvel 超級英雄 10 公里跑」冠軍獲得香港迪士 尼樂園酒店住宿一晚，可選擇國賓廳「仙杜瑞拉」 或《魔雪奇緣》主題套房，以及港幣1,000元的香港 迪士尼樂園度假區酒店餐飲禮券。「彼思好友 5 公 里跑」的冠軍獲得香港迪士尼樂園酒店住宿一晚， 入住國賓廳客房，以及港幣1,000元的香港迪士尼樂 園度假區酒店餐飲禮券。「迪士尼跑手造型奬」的得奬者獲得迪士尼探索家度假酒店星航圖咖啡廳套餐一份、Skechers 鞋券一張，以及米奇與好友主題冰巾乙條。得奬者同時獲得迪士尼主題奬盃。

 

奇妙體驗 全年無間

香港迪士尼全年不斷呈獻迪士尼獨有奇妙體驗！2024 年 11 月 15 日至 2025 年 1 月 1 日 聖誕慶祝活動期間，魔雪奇緣世界將迎來第一個飄雪聖誕，賓客首次可以投入充滿阿德 爾特色的地道慶典。樂園更有一系列迪士尼聖誕傳統活動，包括「迪士尼聖誕音樂 Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」等。迪士尼好友亦 會於 2024 年 12 月 31 日帶領賓客在奇妙夢想城堡前參加跨年倒數派對，迎接 2025 年 的到來！隨著香港迪士尼即將迎來 20 周年，更多精彩活動將接踵而來！

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