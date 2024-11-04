香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 首次跑入魔雪奇緣世界 展開前所未有的奇妙體驗

全城最奇妙的跑步盛事「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 — AIA Vitality 健康程式全力支持」於本周末舉行。來自香港、內地、台灣、日本 及泰國等各地近 20,000 名跑手及迪士尼粉絲聚首一堂，活動的整體及海外參賽人數創下 歷史新高。
今屆賽事新增多個獎項，讓活動氣氛更加歡樂熾熱。「彼思好友 5 公里跑」首次增設三 甲殊榮，全新的「迪士尼跑手造型獎」鼓勵一眾跑手及大小朋友穿上充滿迪士尼特色的 創意裝扮，讓奇妙的跑步體驗更加難忘。
今年的活動更充滿前所未有的冰雪魔法，跑手們首次跑入全球首個及最大型《魔雪奇緣》 主題園區 — 魔雪奇緣世界。出自華特迪士尼動畫工作室電影《魔雪奇緣》的皇室姊妹安 娜與愛莎開放阿德爾王國，於起跑線上歡迎一眾跑手。她們聯同賽道上的米奇與好友、 Duffy 與好友、Marvel 超級英雄，以及彼思好友等深受愛戴的迪士尼朋友為跑手加油打 氣，將歡樂氣氛傳遍整個樂園。
香港特別行政區財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓主持 11 月 3 日的起跑儀式。他表示： 「『香港迪士尼樂園 10K Weekend』以迪士尼故事為主線，迎合不同年齡及跑手的喜好， 適合一家大小一同參與。除本地的朋友外，亦有不少內地及海外的健兒和迪士尼粉絲專 誠來港參加，也有不少傷健人士參與，促進共融。香港有很豐富的旅遊資源，只要我們 不斷『諗橋』，一定可以吸引到更多世界各地的旅客到來。今日的活動，結合旅遊、體 育和慈善，就是一個很好的例子。」
今年，香港迪士尼透過香港傷殘青年協會（傷青會）、香港復康聯會及心光學校邀請了 約 80 名傷健跑手，包括視障、聽障或肢體殘障的跑手參加賽事。
其中一位參加者是來自心光學校的 17 歲跑步愛好者許名揚（Victor），他與其領跑員兼 學校老師黃栢林（黃 sir）一起參加「Marvel 超級英雄 10 公里跑」。
奇妙體驗 全年無間
香港迪士尼全年不斷呈獻迪士尼獨有奇妙體驗！2024 年 11 月 15 日至 2025 年 1 月 1 日 聖誕慶祝活動期間，魔雪奇緣世界將迎來第一個飄雪聖誕，賓客首次可以投入充滿阿德 爾特色的地道慶典。樂園更有一系列迪士尼聖誕傳統活動，包括「迪士尼聖誕音樂 Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」等。迪士尼好友亦 會於 2024 年 12 月 31 日帶領賓客在奇妙夢想城堡前參加跨年倒數派對，迎接 2025 年 的到來！隨著香港迪士尼即將迎來 20 周年，更多精彩活動將接踵而來！