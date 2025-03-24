香港迪士尼法律團隊守護賓客員工安全 促成創新體驗在幕後締造奇妙

香港迪士尼樂園度假區正迎接 20周年，多年來締造奇妙體驗，吸引本地賓客和海外旅客到訪，成為香港著名旅遊地標和旅遊業重要支柱，貢獻經濟，同時與社福機構合作，透過義工計劃、青年活動、門票捐贈等活動支援社區，成為香港經濟和社區的重要推動力。度假區的成功不少得各部門從背後推動，當中法律團隊在幕後提供必要支援，發揮關鍵作用。

香港迪士尼法律團隊 – 作為度假區安全及順暢營運的推動者 香港迪士尼的法律團隊在不僅守護品牌聲譽，重要任務就是保障度假區的安全和順暢運作。香港迪士尼樂園度假區助理首席法律顧問及法律部門主管鄧頌磐(Rita)指：「我們法律團隊通過法規保障來自世界各地的賓客和度假區内約9,000名演藝人員的安全。」 以全新園區魔雪奇緣世界開幕為例，團隊於開幕前率先試搭園區内的遊樂設施，包括人氣設施魔雪奇幻之旅以及過山車雪嶺滑雪橇，並聯同度假區内其他部門制定相關安全規例，確保符合迪士尼標準，以及政府安全條例。 疫情期間，法律團隊在幕後全力支援，令樂園能夠開放，以迪士尼標準為業界作出良好榜樣。香港迪士尼營運樂園和三間酒店，當中包括多所餐廳和戶外小食亭，樂園内亦設有劇場，因此度假區持有大量牌照，在疫情期間需遵守所有衛生規例有一定難度。 法律團隊支援度假區符合規例之餘，更想出靈活對策，盡力無損賓客體驗，例如樂園戶外小食亭的人氣爆谷，原本的包裝設計是供賓客即場享用，因應當時法例規定戶外範圍不准飲食，為了讓賓客可以繼續買到爆谷，樂園以膠袋密封包好爆谷，令人氣小食變成手信，賓客可以帶走自用、又可以分享給親友。其後亦因應最新政府的管制即棄塑膠新法例（「走塑」）條例，爆谷包裝更新為紙盒包裝，可見法律團隊與其他部門的靈活變通，以配合最新法規安排。 另外，疫情期間，市民足不出外，部分場所未能營業，香港迪士尼為了讓市民繼續可以享受度假區美食，和購買心愛的迪士尼產品，法律團隊與餐飲部、商品部合作，制定靈活網購方案，包括推出真空美食包、網上商店，讓市民安坐家中都可以盡享迪士尼美食和購物體驗。

香港迪士尼法律團隊 - 作為創新賓客體驗項目背後的促成者 香港迪士尼的法律團隊透過策略性管理企業合作，以及為各類活動、製作和宣傳提供全面的法律支援，例如支援度假區推出社交平台賬戶和商品網絡銷售平台等，成功推動度假區的業務增長，更為賓客帶來更多迪士尼獨有體驗。香港迪士尼在2024財政年度創下開幕以來最好業績，法律團隊是背後推動這項成就的關鍵「奇妙締造者」之一。 香港迪士尼演藝人員來自超過 46 個不同的國家及地區，說30 多種語言，而從各地僱用員工有不同的法例要求，當中有一定難度。法律團隊聯同人力資源團隊，支援受僱演藝人員通過各地條例要求和申請，令度假區成功從多個國家和地區聘請演藝人員，為賓客帶來奇妙體驗，保持樂園在這些國家和地區作為國際級主題樂園的吸引力，亦促進共融工作環境。 法律團隊致力促成度假區和其他商業機構合作，提供法律支援令大型活動得以順利舉辦。以近二萬人參與的迪士尼跑步盛事10K Weekend 為例，賽道跑過迪欣湖活動中心、樂園和三間迪士尼酒店，活動會場位於度假區的旅遊巴士停車場，場地有土地用途限制，法律團隊研究土地用途和牌照要求，並向相關部門申請和協調，令場地能夠合法設置商品部、小食亭、兒童遊樂區等設施，而活動參加者亦可以即場購買樂園商品和小食。

法律團隊通過提供業務合規建議，協調雙方合作細則並草擬合約，成功促成度假區與商業機構和本地文化團體合作，為賓客帶來更多多元化和嶄新的活動和體驗。企業聯盟合作例子有樂園内營運的Starbucks ， 由AIA Vitality健康程式贊助10K Weekend，和藍十字攜手呈獻魔雪奇幻之旅遊樂設施，由Coca-Cola呈獻的大街餐廳等等。與本地文化團體合作包括與香港管弦樂團、香港兒童合唱團和香港芭蕾舞團合作，分別帶來《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》「迪士尼聖誕音樂Live ！」以及「StellaLou夢想起舞吧」演出。

香港迪士尼法律團隊 – 作為社區計劃的促成者 香港迪士尼法律團隊為香港迪士尼多項社區計劃，給予專業法律意見，包括處理IP及版權使用等項目，促成相關項目順利推出。例如早年協助落實「童康服」計劃，包括設計和生產一系列集舒適、童趣及實用功能於一身的住院服，幫助減輕病童的焦慮。又幫助實現願望童Josephine設計首飾義賣的願望，Josephine完成首飾設計草圖後，由香港迪士尼商品部製作後在樂園商店售賣，所有收益按照Josephine願望捐贈與有需要人士，包括和她有類似經歷的小朋友。 最受歡迎的工作場所 - 迪士尼的職場文化 香港迪士尼作為本港最大的旅遊及家庭娛樂事業僱主之一，除了是賓客心目中最快樂的地方，對於在這裡工作的演藝人員也是最快樂的地方。迪士尼致力於各層級間推行家庭友善和共融的工作環境，不僅在工作上支持演藝人員，也同時支持演藝人員工作時間之外的家庭生活。 Rita於2024 年在香港迪士尼工作滿15周年，並在服務周年答謝慶典上慶祝這個重要里程碑。她積極參加演藝人員活動，藉著這些活動機會與團隊建立協作精神和合作默契，例如Rita與團隊一同參加為演藝人員舉辦的龍舟比賽。 Rita不僅在在法律專業上取得廣受認可的成就，同時平衡家庭中作為母親的角色，體現了度假區的家庭友善文化。Rita的女兒在她加入香港迪士尼樂園的同一年出生。香港迪士尼同時見證Rita的職業發展和她女兒的成長。迪士尼成為Rita和女兒間的聯繫之一。Rita有足夠工餘時間見證女兒的成長，包括參加她的表演和學校家長日，亦時不時安排長假期一起到海外旅行。Rita和女兒一起參加演藝人員和迪士尼義工活動，創造許多珍貴的回憶，例如一起參加沙灘清潔和支持兒童和殘疾人士的義工活動。

香港迪士尼積極推行家庭友善工作環境，優化育兒假和親子假政策。侍產假從原本的5天大幅增加至3星期，並擴展至適用於領養小朋友或繼親等情況。此外，為了幫助演藝人員與新加入家庭的子女建立更緊密的關係，香港迪士尼特別推出親子假。當有18歲以下子女加入演藝人員家庭時，同事們可以額外獲得3星期的親子假，讓他們有更多時間與子女共度美好時光。 在員工個人發展上，迪士尼提供内部課程和培訓，鼓勵員工不斷學習和進步。Rita剛入職從基層職位做起，現在已晉升為法律部門主管。任職中層管理職位期間，她曾擔任Steering Committee的會議文書記錄，得到機會瞭解度假區不同部門職責和運作機制，瞭解管理層決策邏輯和領導方向，以更全面的角度站在各部門的立場理解度假區營運的需要和挑戰，這對她成為法律部門主管後的決策有所幫助。

香港迪士尼法律團隊的卓越成就獲業界國際認可 Rita在2024年獲選入「The Legal 500 GC Powerlist: Hong Kong 2024」。The Legal 500獎項是對法律業界資深從業員的認可，認證行内有一定年資和經驗，並且對法律界有貢獻的從業員，這個獎項肯定了Rita在法律界的傑出貢獻和成就，以及她在香港迪士尼的法律專業。Rita指：「香港迪士尼營運廣泛類別的業務，法律團隊處理廣的法律議題，涵蓋酒店、主題公園、餐飲、商品、環境、就業、知識產權等等，亦涉及國際性的法律事務，相信這些處理這些法律事務經驗也是我獲得這個獎項的重要因素。除此之外，這個獎項肯定了法律團隊作為度假區幕後『奇妙締造者』的專業精神和卓越表現，團隊支持香港迪士尼取得成功，也獲得業界認可。」 Rita最後指出，香港迪士尼邁入20周年，全年慶祝活動將於今年6月開始，法律團隊和度假區其他一眾「奇妙締造者」都非常期待一同繼續為賓客帶來更多精彩迪士尼故事。 (資料及相片由香港迪士尼提供)