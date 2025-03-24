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2025-03-24 13:00:00

香港迪士尼法律團隊守護賓客員工安全 促成創新體驗在幕後締造奇妙

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香港迪士尼法律團隊
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香港迪士尼樂園度假區正迎接 20周年，多年來締造奇妙體驗，吸引本地賓客和海外旅客到訪，成為香港著名旅遊地標和旅遊業重要支柱，貢獻經濟，同時與社福機構合作，透過義工計劃、青年活動、門票捐贈等活動支援社區，成為香港經濟和社區的重要推動力。度假區的成功不少得各部門從背後推動，當中法律團隊在幕後提供必要支援，發揮關鍵作用。

20th anniversary Mickey costume
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香港迪士尼法律團隊 – 作為度假區安全及順暢營運的推動者

香港迪士尼的法律團隊在不僅守護品牌聲譽，重要任務就是保障度假區的安全和順暢運作。香港迪士尼樂園度假區助理首席法律顧問及法律部門主管鄧頌磐(Rita)指：「我們法律團隊通過法規保障來自世界各地的賓客和度假區内約9,000名演藝人員的安全。

 

以全新園區魔雪奇緣世界開幕為例，團隊於開幕前率先試搭園區内的遊樂設施，包括人氣設施魔雪奇幻之旅以及過山車雪嶺滑雪橇，並聯同度假區内其他部門制定相關安全規例，確保符合迪士尼標準，以及政府安全條例。

疫情期間，法律團隊在幕後全力支援，令樂園能夠開放，以迪士尼標準為業界作出良好榜樣。香港迪士尼營運樂園和三間酒店，當中包括多所餐廳和戶外小食亭，樂園内亦設有劇場，因此度假區持有大量牌照，在疫情期間需遵守所有衛生規例有一定難度。

法律團隊支援度假區符合規例之餘，更想出靈活對策，盡力無損賓客體驗，例如樂園戶外小食亭的人氣爆谷，原本的包裝設計是供賓客即場享用，因應當時法例規定戶外範圍不准飲食，為了讓賓客可以繼續買到爆谷，樂園以膠袋密封包好爆谷，令人氣小食變成手信，賓客可以帶走自用、又可以分享給親友。其後亦因應最新政府的管制即棄塑膠新法例（「走塑」）條例，爆谷包裝更新為紙盒包裝，可見法律團隊與其他部門的靈活變通，以配合最新法規安排。

另外，疫情期間，市民足不出外，部分場所未能營業，香港迪士尼為了讓市民繼續可以享受度假區美食，和購買心愛的迪士尼產品，法律團隊與餐飲部、商品部合作，制定靈活網購方案，包括推出真空美食包、網上商店，讓市民安坐家中都可以盡享迪士尼美食和購物體驗。

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香港迪士尼營運樂園

香港迪士尼法律團隊 - 作為創新賓客體驗項目背後的促成者

香港迪士尼的法律團隊透過策略性管理企業合作，以及為各類活動、製作和宣傳提供全面的法律支援，例如支援度假區推出社交平台賬戶和商品網絡銷售平台等，成功推動度假區的業務增長，更為賓客帶來更多迪士尼獨有體驗。香港迪士尼在2024財政年度創下開幕以來最好業績，法律團隊是背後推動這項成就的關鍵奇妙締造者」之一

香港迪士尼演藝人員來自超過 46 個不同的國家及地區，說30 多種語言，而從各地僱用員工有不同的法例要求，當中有一定難度。法律團隊聯同人力資源團隊，支援受僱演藝人員通過各地條例要求和申請，令度假區成功從多個國家和地區聘請演藝人員，為賓客帶來奇妙體驗，保持樂園在這些國家和地區作為國際級主題樂園的吸引力，亦促進共融工作環境。

法律團隊致力促成度假區和其他商業機構合作，提供法律支援令大型活動得以順利舉辦。以近二萬人參與的迪士尼跑步盛事10K Weekend 為例，賽道跑過迪欣湖活動中心、樂園和三間迪士尼酒店，活動會場位於度假區的旅遊巴士停車場，場地有土地用途限制，法律團隊研究土地用途和牌照要求，並向相關部門申請和協調，令場地能夠合法設置商品部、小食亭、兒童遊樂區等設施，而活動參加者亦可以即場購買樂園商品和小食。

迪士尼跑步盛事 迪士尼跑步盛事10K Weekend

法律團隊通過提供業務合規建議，協調雙方合作細則並草擬合約，成功促成度假區與商業機構和本地文化團體合作，為賓客帶來更多多元化和嶄新的活動和體驗。企業聯盟合作例子有樂園内營運的Starbucks ， 由AIA Vitality健康程式贊助10K Weekend，和藍十字攜手呈獻魔雪奇幻之旅遊樂設施，由Coca-Cola呈獻的大街餐廳等等。與本地文化團體合作包括與香港管弦樂團、香港兒童合唱團和香港芭蕾舞團合作，分別帶來《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》「迪士尼聖誕音樂Live ！」以及「StellaLou夢想起舞吧」演出。

HKDL_Disney Christmas Live in Concert HKDL_2024 Duffy_StellaLou's Wonderful Wishes Ballet

香港迪士尼法律團隊 – 作為社區計劃的促成者

香港迪士尼法律團隊為香港迪士尼多項社區計劃，給予專業法律意見，包括處理IP及版權使用等項目，促成相關項目順利推出。例如早年協助落實「童康服」計劃，包括設計和生產一系列集舒適、童趣及實用功能於一身的住院服，幫助減輕病童的焦慮。又幫助實現願望童Josephine設計首飾義賣的願望，Josephine完成首飾設計草圖後，由香港迪士尼商品部製作後在樂園商店售賣，所有收益按照Josephine願望捐贈與有需要人士，包括和她有類似經歷的小朋友。

最受歡迎的工作場所 - 迪士尼的職場文化

香港迪士尼作為本港最大的旅遊及家庭娛樂事業僱主之一，除了是賓客心目中最快樂的地方，對於在這裡工作的演藝人員也是最快樂的地方。迪士尼致力於各層級間推行家庭友善和共融的工作環境，不僅在工作上支持演藝人員，也同時支持演藝人員工作時間之外的家庭生活。

Rita於2024 年在香港迪士尼工作滿15周年，並在服務周年答謝慶典上慶祝這個重要里程碑。她積極參加演藝人員活動，藉著這些活動機會與團隊建立協作精神和合作默契，例如Rita與團隊一同參加為演藝人員舉辦的龍舟比賽。

Rita不僅在在法律專業上取得廣受認可的成就，同時平衡家庭中作為母親的角色，體現了度假區的家庭友善文化。Rita的女兒在她加入香港迪士尼樂園的同一年出生。香港迪士尼同時見證Rita的職業發展和她女兒的成長。迪士尼成為Rita和女兒間的聯繫之一。Rita有足夠工餘時間見證女兒的成長，包括參加她的表演和學校家長日，亦時不時安排長假期一起到海外旅行。Rita和女兒一起參加演藝人員和迪士尼義工活動，創造許多珍貴的回憶，例如一起參加沙灘清潔和支持兒童和殘疾人士的義工活動。

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香港迪士尼積極推行家庭友善工作環境，優化育兒假和親子假政策。侍產假從原本的5天大幅增加至3星期，並擴展至適用於領養小朋友或繼親等情況。此外，為了幫助演藝人員與新加入家庭的子女建立更緊密的關係，香港迪士尼特別推出親子假。當有18歲以下子女加入演藝人員家庭時，同事們可以額外獲得3星期的親子假，讓他們有更多時間與子女共度美好時光。

在員工個人發展上，迪士尼提供内部課程和培訓，鼓勵員工不斷學習和進步。Rita剛入職從基層職位做起，現在已晉升為法律部門主管。任職中層管理職位期間，曾擔任Steering Committee的會議文書記錄，得到機會瞭解度假區不同部門職責和運作機制，瞭解管理層決策邏輯和領導方向，以更全面的角度站在各部門的立場理解度假區營運的需要和挑戰，這對她成為法律部門主管後的決策有所幫助。

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legal 500 award

香港迪士尼法律團隊的卓越成就獲業界國際認可

Rita在2024年獲選入The Legal 500 GC Powerlist:Hong Kong 2024。The Legal 500獎項是對法律業界資深從業員的認可，認證行内有一定年資和經驗，並且對法律界有貢獻的從業員，這個獎項肯定了Rita在法律界的傑出貢獻和成就，以及她在香港迪士尼的法律專業。Rita指：香港迪士尼營運廣泛類別的業務，法律團隊處理廣的法律議題，涵蓋酒店、主題公園、餐飲、商品、環境、就業、知識產權等等，亦涉及國際性的法律事務，相信這些處理這些法律事務經驗也是我獲得這個獎項的重要因素。除此之外，這個獎項肯定了法律團隊作為度假區幕後奇妙締造者的專業精神和卓越表現，團隊支持香港迪士尼取得成功，也獲得業界認可。

Rita最後指出，香港迪士尼邁入20周年，全年慶祝活動將於今年6月開始，法律團隊和度假區其他一眾「奇妙締造者」都非常期待一同繼續為賓客帶來更多精彩迪士尼故事。

 

 

(資料及相片由香港迪士尼提供)

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