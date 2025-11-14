香港迪士尼聖誕派對 結合20周年慶典 飄雪 無人機 光影秀 打造冬日奇幻國度

夢想成真聖誕樹亮燈禮加入飄雪、光影投射和於無人機表演等不同元素。(林俊源攝)

香港迪士尼樂園今年聖誕將濃厚節日氛圍與20周年慶典結合，由年11月14日至明年1月4日，入場市民可享受雙重派對歡樂；當中「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將伴隨飄雪與光影投射，於無人機表演加入《魔雪奇緣》及周年限定元素；而香港居民專享「雙重暢玩」優惠延長至明年1月底，只需879元可入園兩次。

香港處於亞熱帶氣候，難感受白色聖誕浪漫，但園區內魔雪奇緣世界將化身雪白夢幻國度，安娜與愛莎以阿德爾傳統節日佈置點亮王國，並與小雪人、小白及聖誕合唱團載歌載舞。今年基斯托夫首次加入，並邀入場人士參與冰雕禮物布置，增添互動趣味。