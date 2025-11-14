香港迪士尼聖誕派對 結合20周年慶典 飄雪 無人機 光影秀 打造冬日奇幻國度

香港迪士尼樂園今年聖誕將濃厚節日氛圍與20周年慶典結合，由年11月14日至明年1月4日，入場市民可享受雙重派對歡樂；當中「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將伴隨飄雪與光影投射，於無人機表演加入《魔雪奇緣》及周年限定元素；而香港居民專享「雙重暢玩」優惠延長至明年1月底，只需879元可入園兩次。
香港處於亞熱帶氣候，難感受白色聖誕浪漫，但園區內魔雪奇緣世界將化身雪白夢幻國度，安娜與愛莎以阿德爾傳統節日佈置點亮王國，並與小雪人、小白及聖誕合唱團載歌載舞。今年基斯托夫首次加入，並邀入場人士參與冰雕禮物布置，增添互動趣味。
優獸大都會阿力朱迪園內現身
園內各處派對不斷，迪士尼朋友換上冬日服飾：胡迪、巴斯與翠絲首次穿上聖誕裝於反斗奇兵大本營亮相；Duffy與好友在遊玩屋準備窩心聖誕；小熊維尼與好友於幻想世界送上節日擁抱；聖誕米奇、高飛及穿上聖誕老人裝的史迪仔與安琪也將驚喜現身。迪士尼動畫製作室《優獸大都會 2》上映，阿力與朱迪將於本月27日起園內展開狂野派對。
香港迪士尼正慶祝成立20周年，20周年慶典更為傳統聖誕注入新元素「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將伴隨飄雪與光影投射，於無人機表演加入《魔雪奇緣》及周年限定元素，為夜空注入奇妙星粉。幻想世界將設歐陸聖誕市集及全新燈飾的灰姑娘旋轉木馬，料成打卡熱點。
此外，「迪士尼聖誕音樂 Live！」將於本月22日起三個周末登場，由聖誕高飛、迪士尼朋友聯同馮允謙、周殷廷、許廷鏗等歌手及香港兒童合唱團獻唱，粉絲更可以買座位區通行證近距離欣賞。除夕夜「年年倒數派對」將在明日世界及探險世界暖場，並於城堡前欣賞周年限定夜間匯演「星空派對」，與迪士尼朋友一同迎接2026年。