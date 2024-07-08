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2024-07-08 08:00:00

香港迪士尼與青協首度合辦「奇妙音樂旅程」計劃 創建表演藝術舞台 以音樂連結粵港澳大灣區青年

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昨日（7日）香港迪士尼首度與青協攜手舉辦「奇妙音樂旅程」計劃，邀請400多位來自香港、深圳、澳門的大灣區青年學生與表演者出席表演及交流演藝心得。

昨日（7日）香港迪士尼首度與青協攜手舉辦「奇妙音樂旅程」計劃，邀請400多位來自香港、深圳、澳門的大灣區青年學生與表演者出席表演及交流演藝心得。

音樂是表演藝術，同時亦是跨越地域之間的溝通橋樑。昨日（7日）香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）首度與香港青年協會（青協）攜手舉辦「奇妙音樂旅程」計劃，400多位來自香港、深圳、澳門的大灣區青年學生與表演者獲邀到香港迪士尼，一日行程包括參加由香港迪士尼樂園演藝人員教授的舞藝工作坊，了解專業藝術表演及知識，並欣賞6組分別來自香港、菲律賓、深圳和廣州青年藝術表演隊伍帶來的多元音樂及表演藝術匯演。

400多位來自香港、深圳、澳門的大灣區青年學生與表演者早上先參與在原野劇場舉辦的「迪士尼舞藝工作坊」。由香港迪士尼的專業表演者與學生分享成為國際級表演者的秘訣，示範不同種類的舞蹈風格及技巧，從互動學習過程了解專業的藝術表演及知識。 400多位來自香港、深圳、澳門的大灣區青年學生與表演者早上先參與在原野劇場舉辦的「迪士尼舞藝工作坊」。由香港迪士尼的專業表演者與學生分享成為國際級表演者的秘訣，示範不同種類的舞蹈風格及技巧，從互動學習過程了解專業的藝術表演及知識。

大灣區青年建立聯繫的起點 助青年人尋找屬於自己的舞台

香港迪士尼及青協均希望透過今次活動，提供一個寶貴的平台，連繫香港和大灣區其他城巿的青年學生，鼓勵藝術文化交流及互相激發創意。香港迪士尼樂園度假區體驗策略、樂園營運及規劃副總裁鄔秀琳於表演藝術匯演開始前致辭，特別多謝青協攜手促成合作，為大灣區青年創造一個表演藝術學習及交流的機會。鄔認同，每個人都應該有屬於自己的表演空間，人人都可以「Dream Big」，尋找到自己的舞台：「我們希望透過這個計劃讓大家互動交流外，亦能提供一個真實的舞台予各地青年表演者去展現才華。配合香港迪士尼專業團隊的參與，啟發大家敢於創夢及努力尋找自己心中的舞台，成就未來。」

香港迪士尼樂園度假區體驗策略、樂園營運及規劃副總裁鄔秀琳期望香港迪士尼能提供一個真實的舞台予各地青年表演者去展現才華。（林靄怡攝）

香港迪士尼樂園度假區體驗策略、樂園營運及規劃副總裁鄔秀琳期望香港迪士尼能提供一個真實的舞台予各地青年表演者去展現才華。（林靄怡攝）

香港青年協會總幹事徐小曼盼是次計劃能成為大灣區青年之間建立聯繫的起點。（林靄怡攝）

香港青年協會總幹事徐小曼盼是次計劃能成為大灣區青年之間建立聯繫的起點。（林靄怡攝）

香港青年協會總幹事徐小曼致辭時更闡釋是次計劃以「奇妙旅程」命名，是基於多樣化的音樂元素，以及一眾表演者的活力才藝，均展示音樂的無限可能。「我期盼這次跨地域合作，除了為我們帶來視聽震撼外，更希望成為大灣區青年之間建立聯繫的起點，攜手在更廣闊的舞台展現夢想和活力。」

表演團體Yoteeth Beatbox（林靄怡攝） 表演團體Yoteeth Beatbox（林靄怡攝） 表演團體B3（林靄怡攝） 表演團體B3（林靄怡攝）

青協呂慧蓮：藝術能培養年輕人涵養及毅力 定期舉辦活動擴闊港青視野

而香港青年協會副總幹事呂慧蓮接受傳媒訪問時，亦表示樂見是次活動完滿舉行，指青協過往一直定期舉辦各種藝術課程及國際性音樂節與比賽，為本地青年提供學習與交流機會，提升他們的水平及自信，擴闊港青的國際視野。她舉例，今年4月青協就曾帶領本港及其他國家的無伴奏合唱（A cappella）隊伍到前海交流表演，不論是中港兩地的青年學生均非常享受及投入此類型的音樂匯演。她又指，是次「奇妙音樂旅程」計劃下的多元音樂及表演藝術匯演，所有表演均為團隊演出，反映藝術不但能夠培養年輕人的涵養，同時亦訓練年輕人的耐性與毅力，透過團隊合作更能展現團隊精神。

香港青年協會副總幹事呂慧蓮樂見是次活動完滿舉行，並指青協一直積極舉辦各種藝術課程及國際性音樂節與比賽，為本地青年提供學習與交流機會，提升他們的水平及國際視野。（林靄怡攝）

香港青年協會副總幹事呂慧蓮樂見是次活動完滿舉行，並指青協一直積極舉辦各種藝術課程及國際性音樂節與比賽，為本地青年提供學習與交流機會，提升他們的水平及國際視野。（林靄怡攝）

Beatbox霹靂舞表演打頭陣 中國BeatBox冠軍人馬寄予青年多走出去

多元音樂及表演藝術匯演以節奏口技（Beatbox）及霹靂舞表演團體Yoteeth Beatbox打頭陣，現年27歲的Yoteeth Beatbox團隊主理人何浩謙（3H）於2014年開始接觸Beatbox，雖為港人但因在深圳居住的緣故，過往除會在港演出及參加Beatbox比賽外，亦會於內地各城市表演及出賽，務求吸取更多交流與實戰經驗。2017年，3H曾獲中國BeatBox公開賽冠軍和日本千葉Beatbox大會冠軍，亦在同年代表中國出戰保加利亞Street Master Beatbox大賽，2023年更獲得世界World Beatbox championship十六強，是目前國內在世界單人組獲得的最高獎項。3H指，當初收到香港迪士尼及青協邀請擔任匯演的表演嘉賓，感到既吸引又興奮，期待匯演上能夠與不同音樂團隊交流，造就不同音樂元素碰撞。考慮到是次表演於香港迪士尼舉行，3H特別在原有的曲子中加入一小段獅子王的編曲，配合節拍強勁且高難度的霹靂舞，成功炒熱現場氣氛。3H認為，是次交流活動的確能夠幫助兩岸三地青年拓展音樂方面的眼界：「畢竟不同地方都有其獨特的音樂文化，要變強就要嘗試走出去，接觸不同文化，音樂素養先會提升。」

Yoteeth Beatbox團隊主理人何浩謙（3H）寄予青年要變強就要嘗試走出去，接觸不同音樂文化，才能提升音樂素養。（林靄怡攝）

Yoteeth Beatbox團隊主理人何浩謙（3H）寄予青年要變強就要嘗試走出去，接觸不同音樂文化，才能提升音樂素養。（林靄怡攝）

父女檔組合B3，爸爸何灼熙（左）坦言，爵士音樂在港演出機會不多，他們所演奏的⁠爵士風琴更是「小眾中的小眾」，對於獲邀參加是次匯演感到期待，能夠於現場與另一隊爵士槳隊進行交流。而女兒何曉晴（右）亦指，能夠在香港迪士尼表演機會難得，希望透過欣賞其他地區的隊伍表演，豐富自己的音樂造詣，同時希望激勵在座觀眾勇於追尋音樂夢，讓音樂成為彼此的溝通橋樑。（林靄怡攝）

父女檔組合B3，爸爸何灼熙（左）坦言，爵士音樂在港演出機會不多，他們所演奏的⁠爵士風琴更是「小眾中的小眾」，對於獲邀參加是次匯演感到期待，能夠於現場與另一隊爵士槳隊進行交流。而女兒何曉晴（右）亦指，能夠在香港迪士尼表演機會難得，希望透過欣賞其他地區的隊伍表演，豐富自己的音樂造詣，同時希望激勵在座觀眾勇於追尋音樂夢，讓音樂成為彼此的溝通橋樑。（林靄怡攝）

三地學生享受熾熱氣氛 啟發未來從事藝術表演方向與信心

三位分別來自香港、深圳及澳門的青年學生，不約而同表示這次能夠到香港迪士尼參加「奇妙音樂旅程」計劃，了解不同的藝術文化及增加對欣賞音樂的能力，機會難得；而自踏進香港迪士尼的一刻起，就感受得到各演藝人員的熱情與友善招待。現為深圳大學二年級生的喬韵洁，本身對唱歌、舞蹈特別有興趣，她表示早上參加舞藝工作坊時，不但學習到許多舞蹈技巧，亦體會到迪士尼演藝人員的專業與敬業精神，對她日後自己表演或者組隊有更大信心、方向。

（左至右）深圳學生喬韵洁、香港學生黃熙晴及澳門學生陳樂縈。（林靄怡攝）

（左至右）深圳學生喬韵洁、香港學生黃熙晴及澳門學生陳樂縈。（林靄怡攝）

來自澳門的高二學生陳樂縈認同，舞藝工作坊氣氛輕鬆，互動機會充足，參與感大增。陳同學指，她感到最難忘的是A cappella表演，指自己目前有學習鋼琴，小時候亦曾學校小提琴及大提琴，今次是首次接觸無伴奏合唱，她驚訝無伴奏演出的美妙及團隊成員間的高度協調，令她也躍躍欲試。陳同學又指，匯演中每隊表演團體在台上發光的樣子亦激勵她相信自己，敢於追夢，期望自己日後都有機會踏上舞台。

至於現年14歲的香港中二學生黃熙晴就指，香港迪士尼一向帶給她夢幻的感覺，當中特別欣賞演藝人員歌唱表演，透過參與舞藝工作坊亦令她明白到演藝人員背後的辛酸。黃同學表示自己對音樂、唱歌方面特別感興趣，而自己是首次接觸音樂感較強的Beatbox，了解到這種音樂的獨特之處；而菲律賓團體的口風琴表演以多首迪士尼歌曲為創作藍本，更令她投入其中。她續指，從工作坊和表演中透過與不同地區的青年人交流，成功加強她在音樂、唱歌方面的動力，希望先由小舞台做起，逐步增加經驗及自信。