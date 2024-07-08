香港迪士尼與青協首度合辦「奇妙音樂旅程」計劃 創建表演藝術舞台 以音樂連結粵港澳大灣區青年

音樂是表演藝術，同時亦是跨越地域之間的溝通橋樑。昨日（7日）香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）首度與香港青年協會（青協）攜手舉辦「奇妙音樂旅程」計劃，400多位來自香港、深圳、澳門的大灣區青年學生與表演者獲邀到香港迪士尼，一日行程包括參加由香港迪士尼樂園演藝人員教授的舞藝工作坊，了解專業藝術表演及知識，並欣賞6組分別來自香港、菲律賓、深圳和廣州青年藝術表演隊伍帶來的多元音樂及表演藝術匯演。

大灣區青年建立聯繫的起點 助青年人尋找屬於自己的舞台 香港迪士尼及青協均希望透過今次活動，提供一個寶貴的平台，連繫香港和大灣區其他城巿的青年學生，鼓勵藝術文化交流及互相激發創意。香港迪士尼樂園度假區體驗策略、樂園營運及規劃副總裁鄔秀琳於表演藝術匯演開始前致辭，特別多謝青協攜手促成合作，為大灣區青年創造一個表演藝術學習及交流的機會。鄔認同，每個人都應該有屬於自己的表演空間，人人都可以「Dream Big」，尋找到自己的舞台：「我們希望透過這個計劃讓大家互動交流外，亦能提供一個真實的舞台予各地青年表演者去展現才華。配合香港迪士尼專業團隊的參與，啟發大家敢於創夢及努力尋找自己心中的舞台，成就未來。」

香港青年協會總幹事徐小曼致辭時更闡釋是次計劃以「奇妙旅程」命名，是基於多樣化的音樂元素，以及一眾表演者的活力才藝，均展示音樂的無限可能。「我期盼這次跨地域合作，除了為我們帶來視聽震撼外，更希望成為大灣區青年之間建立聯繫的起點，攜手在更廣闊的舞台展現夢想和活力。」

青協呂慧蓮：藝術能培養年輕人涵養及毅力 定期舉辦活動擴闊港青視野 而香港青年協會副總幹事呂慧蓮接受傳媒訪問時，亦表示樂見是次活動完滿舉行，指青協過往一直定期舉辦各種藝術課程及國際性音樂節與比賽，為本地青年提供學習與交流機會，提升他們的水平及自信，擴闊港青的國際視野。她舉例，今年4月青協就曾帶領本港及其他國家的無伴奏合唱（A cappella）隊伍到前海交流表演，不論是中港兩地的青年學生均非常享受及投入此類型的音樂匯演。她又指，是次「奇妙音樂旅程」計劃下的多元音樂及表演藝術匯演，所有表演均為團隊演出，反映藝術不但能夠培養年輕人的涵養，同時亦訓練年輕人的耐性與毅力，透過團隊合作更能展現團隊精神。

Beatbox霹靂舞表演打頭陣 中國BeatBox冠軍人馬寄予青年多走出去 多元音樂及表演藝術匯演以節奏口技（Beatbox）及霹靂舞表演團體Yoteeth Beatbox打頭陣，現年27歲的Yoteeth Beatbox團隊主理人何浩謙（3H）於2014年開始接觸Beatbox，雖為港人但因在深圳居住的緣故，過往除會在港演出及參加Beatbox比賽外，亦會於內地各城市表演及出賽，務求吸取更多交流與實戰經驗。2017年，3H曾獲中國BeatBox公開賽冠軍和日本千葉Beatbox大會冠軍，亦在同年代表中國出戰保加利亞Street Master Beatbox大賽，2023年更獲得世界World Beatbox championship十六強，是目前國內在世界單人組獲得的最高獎項。3H指，當初收到香港迪士尼及青協邀請擔任匯演的表演嘉賓，感到既吸引又興奮，期待匯演上能夠與不同音樂團隊交流，造就不同音樂元素碰撞。考慮到是次表演於香港迪士尼舉行，3H特別在原有的曲子中加入一小段獅子王的編曲，配合節拍強勁且高難度的霹靂舞，成功炒熱現場氣氛。3H認為，是次交流活動的確能夠幫助兩岸三地青年拓展音樂方面的眼界：「畢竟不同地方都有其獨特的音樂文化，要變強就要嘗試走出去，接觸不同文化，音樂素養先會提升。」

Yoteeth Beatbox團隊主理人何浩謙（3H）寄予青年要變強就要嘗試走出去，接觸不同音樂文化，才能提升音樂素養。（林靄怡攝）

三地學生享受熾熱氣氛 啟發未來從事藝術表演方向與信心 三位分別來自香港、深圳及澳門的青年學生，不約而同表示這次能夠到香港迪士尼參加「奇妙音樂旅程」計劃，了解不同的藝術文化及增加對欣賞音樂的能力，機會難得；而自踏進香港迪士尼的一刻起，就感受得到各演藝人員的熱情與友善招待。現為深圳大學二年級生的喬韵洁，本身對唱歌、舞蹈特別有興趣，她表示早上參加舞藝工作坊時，不但學習到許多舞蹈技巧，亦體會到迪士尼演藝人員的專業與敬業精神，對她日後自己表演或者組隊有更大信心、方向。