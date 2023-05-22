香港迪士尼連續8年虧損　楊潤雄對前景有信心籲勿只看賺蝕

選委界林筱魯關注，香港迪士尼樂園自2005年開幕至今，只有3年有盈餘，何時可達致收支平衡，毋須政府繼續補貼；又指政府財政儲備減少，質疑應否繼續補貼。新民黨容海恩關注樂園人手不足，又指本港樂園物價較其他國家的園區貴，火雞髀要160元，樽裝水要30元。

楊潤雄：要檢視對經濟及藝術發展影響

楊潤雄表示，迪士尼樂園在疫情期間成為本地旅客休閒目的地，儘管在去年部分時間閉園，只開放190日，但本地入場人次達340萬，按年上升22%，總收入增加31%，升至22億港元；又指樂園在疫情前3年的財政狀況有明顯進步，希望樂園能收支平衡，最好能有回報，但強調不能只看樂園整體賺或蝕，亦要檢視對本港經濟的帶動、青年就業及藝術發展等有正面作用，希望外界對樂園有信心。他又指，政府會與園區合作，聯同其他旅遊品牌例如海洋公園等推廣，讓旅客「有得揀」，相信隨著今年入境旅遊復蘇，加上樂園將有新園區落成，對未來業務前景感樂觀。

五一內地客已回復至2019年前水平

香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭表示，在剛過去內地五一黃金周，內地旅客數目已回復至2019年前的水平，樂園正檢視市場需求調整開放時間，計劃下月中起，由目前每星期開放5至6日，增加至6至7日，已開始招聘人手。