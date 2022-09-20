香港迪士尼 港人優惠至明年初 759元入園兩次玩盡萬聖聖誕

中秋團圓過後，一眾迪士尼「惡人」也乘萬聖節與一眾奇妙世界「粉絲」團圓，今起至10月31日重臨香港迪士尼樂園，港人即日起至明年1月16日，更可尊享「雙重暢玩」優惠，只需759元即可入園兩次。節目方面，節日限定的「惡人舞動迪士尼」有新角色出場，《睡公主》奸角黑魔后(Maleficent)華麗登場，今年更首度把手語及形體元素融入表演中，冀讓聾人朋友也可一同盡興。

惡人派對全新節目優惠多籮籮，從入場開始，持有效香港身份證賓客，即日起至明年1月16日，成人只需港幣759元、小童569元，即何任選2天入園暢玩萬聖節及聖誕節兩大節慶盛事。亦包括盡享購物、買照片及小食多款折扣優惠券。賓客更可購買全新「惡晒」通行證，549元可優先收看「惡人舞動迪士尼」、通行8項設施及3項表演，包括「迪士尼星夢光影之旅」夜間城堡匯演預留觀賞區，真正惡晒橫行。

哈囉喂焦點音樂劇「惡人舞動迪士尼」有改動，庫伊拉(Cruella)原來劇中部分由黑魔后補上，送上全新歌舞表演。節目中加入手語和形體動作元素，兩位主持人一位讀對白時，另一位會配合做手語，冀迎合不同賓客需要，推動多元共融文化。庫伊拉則另起爐灶獨佔「探索世界」園區的「派對惡人谷」作為舞台，以歌舞派對與賓客狂歡。

月底至下月5日天天開放

樂園並有其他新限定餐飲美食、酒店主題和優惠，上周才新登場樂園的Duffy朋友Linabell也火速換上萬聖節服飾參與巡遊表演；買手工啤、指定消費滿額玩「Trick-or-Treat」又有神秘獎品換領。樂園並於9月30日起至10月5日期間，每天迎接賓客到來。

目前樂園「普通日子」成人1日門票639元，小童475元；「特定日子」則成人699元、小童524元，長者劃一100元。樂園仍實施一周營運5天安排，大部分周二、四不營運。