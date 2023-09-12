熱門搜尋:
甯國良 iPhone 15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-12 15:20:00

香港迪士尼《魔雪奇緣》主題園區11月開幕　屬全球首個

分享：
《魔雪奇緣》主題園區，魔雪奇緣世界11月20日開幕。(林俊源攝)

《魔雪奇緣》主題園區，魔雪奇緣世界11月20日開幕。(林俊源攝)

香港迪士尼樂園是日慶祝開幕18周年，並在同日宣布，11月20日將開設《魔雪奇緣》主題園區—魔雪奇緣世界。園方表示，該主題園區為全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區。香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭表示，希望新園區開幕，能迎接更多來自全球各地的賓客到訪。

香港迪士尼《魔雪奇緣》主題園區11月開幕，屬全球首個及最大型園區。(林俊源攝)

魔雪奇緣世界重現多項電影場景

香港迪士尼表示，新園區真實地還原《魔雪奇緣》電影系列的場景，當中將有將多個具代表性的《魔雪奇緣》電影場景活現眼前，包括北山、冰雪皇宮、阿德爾城堡、阿德爾港、鐘樓、友誼噴泉等。園區當中亦設盛大慶典「夏雪節」及新款遊樂設施「魔雪奇幻之旅」及「雪嶺滑雪橇」；又設「森林小天地」，讓遊寢與安娜和愛莎遊玩互動。

魔雪奇緣世界歷七年時間建成

華特迪士尼幻想工程執行創意總監鄧杜文(Michel Den Dulk) 表示，非常很興奮能見證項目成真，他指由七年前的一幅簡單草圖，至現在終於變成了一個真實而美麗的異區，全靠有不同專業團隊攜手建設。

魔雪奇緣世界將大嶼山的天然地貌帶入園區內，延展了北山的設計；園區中小鎮亦仿照挪威設計。例如龍風格 (dragestil) 的建築、巴勒斯特朗 (Balestran)獨特的不對稱建 築、花卉裝飾彩繪等。

魔雪奇緣世界11月20日正式開幕

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，魔雪奇緣世界是樂園最新的擴建及發展之重要部分，對於在香港迪士尼樂園慶祝18周年的日子，很興奮在這特別日子可以向大家分享更多關於魔雪奇緣世界的細節；他又指，園區於11月20日正式開幕，以迎接更多來自全球各地的賓客到訪。

至於華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監製焦雅欣表示，該項目最令人興奮的部分就是能採用華特迪士尼幻想工程獨有的Audio-Animatronics®發聲機械人，把主角們栩栩如生地活現賓客眼前，這項目再次表現我們的團隊如何將不可能變成可能。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受