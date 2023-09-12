香港迪士尼《魔雪奇緣》主題園區11月開幕　屬全球首個

香港迪士尼樂園是日慶祝開幕18周年，並在同日宣布，11月20日將開設《魔雪奇緣》主題園區—魔雪奇緣世界。園方表示，該主題園區為全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區。香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭表示，希望新園區開幕，能迎接更多來自全球各地的賓客到訪。

魔雪奇緣世界重現多項電影場景

香港迪士尼表示，新園區真實地還原《魔雪奇緣》電影系列的場景，當中將有將多個具代表性的《魔雪奇緣》電影場景活現眼前，包括北山、冰雪皇宮、阿德爾城堡、阿德爾港、鐘樓、友誼噴泉等。園區當中亦設盛大慶典「夏雪節」及新款遊樂設施「魔雪奇幻之旅」及「雪嶺滑雪橇」；又設「森林小天地」，讓遊寢與安娜和愛莎遊玩互動。

魔雪奇緣世界歷七年時間建成

華特迪士尼幻想工程執行創意總監鄧杜文(Michel Den Dulk) 表示，非常很興奮能見證項目成真，他指由七年前的一幅簡單草圖，至現在終於變成了一個真實而美麗的異區，全靠有不同專業團隊攜手建設。

魔雪奇緣世界將大嶼山的天然地貌帶入園區內，延展了北山的設計；園區中小鎮亦仿照挪威設計。例如龍風格 (dragestil) 的建築、巴勒斯特朗 (Balestran)獨特的不對稱建 築、花卉裝飾彩繪等。