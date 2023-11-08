香港邁向高齡社會 護老者困難不容忽視 家福會籲支持護老者約章 攜各界建設護老者友善社區

香港正逐步邁向高齡化社會，隨著人口老化日趨嚴重及出生率長期保持低水平，護老者人手未能追上實際需求。加上家庭結構的轉變，不少稍為「年輕」的長者亦需要照顧更年長的親人，以老護老的情況更不容忽視。為了喚起社區對護老者的關注，以及強化護老者的社區支援，香港家庭福利會（家福會）推出「護老拍住上」支援計劃及「護老者約章」，呼籲社會上不同持份者一齊為護老者集氣，共建護老者友善社區。
雙親同患認知障礙 壓力憂慮致抑鬱
李先生退休前因要兼顧工作及照顧患上認知障礙症的雙親，一度因壓力太大而患上抑鬱，幸好及時求醫、得到家人和同事的理解、支持以及家福會的幫助，奇蹟地在患病半年後康復。
李先生在2015年尾發現父母同時出現認知障礙症的症狀，父親變得健忘，而母親則經常胡言亂語，後期更有日夜顛倒的情況。李先生當時發現認知障礙症為不治之症，只會愈來愈嚴重，使他頓感徬徨。「為了照顧父母，當時我甚至放棄了夢寐以求的升職機會。」由於過度擔憂，李先生患上抑鬱症。幸得他的上司和同事理解，在工作上給予支持，讓他可靈活安排及有更多時間照顧家人。家福會亦為李先生的父母開立個案，評估他們的情況及安排適切服務，社工更與李先生一同規劃長者的照顧計劃及為他安排護老者支援活動。在接受支援一段時間後，李先生的情況好轉，在患上抑鬱症約六個月後便痊癒，連醫生亦指相當少見。
增加宣傳推廣 讓護老者知道如何求助
家福會高級經理黃愛球指有很多護老者不單沒有照顧長者的相關知識，而且屬於基層市民，難以聘請工人照顧家中長者，如家人患長期病，對其更是沉重負擔。他們亦不知道社區有甚麼資源、不懂如何尋求協助，遇到問題也只能獨自解決。故社會各界應有更多宣傳，讓護老者得到更多有關資訊及了解求助方法。
唯一親人 照顧行動不便獨身胞姊
已退休的劉先生需照顧獨居並患有骨質疏鬆、行動不便的胞姊。「約8年前發現家姐有脊柱側彎問題，當年她仍可行動自如，可自己揸拐杖上街購物及覆診。」劉先生指約5年前胞姊經護士介紹認識家福會。其後胞姊透過家福會的社工成功申請綜合家居照顧服務（送飯及陪診），並於約2021年成功申請每星期去兩次長者日間活動中心。「她最初可以自己下樓等接送專車，直至去年2月她差點失足跌倒，自此她外出都需要坐輪椅。」劉先生亦需要花更多時間照顧胞姊。
劉先生的胞姊行動雖不便，但在家中仍有一定自理能力。只是逢周二及周四，他需要一早起身由大埔前往土瓜灣推輪椅送胞姊落樓搭車前往中心，亦要預時間到樓下接她回家。此外，他亦要接送胞姊往返醫院接受不同檢查和覆診，以及協助購買生活必須品。由於年青時經常做運動，劉先生一直認為自己身體相當健康，然而始終年逾七十，身體情況已大不如前，許多身體問題逐漸浮現，他亦擔心萬一自己不幸患病，獨身又行動不便的胞姊將頓失唯一依靠。
「很多護老者可能如同劉先生般是受照顧長者的唯一親人，如護老者生病便會讓長者失去依靠。」黃愛球女士續指，雖然長者日間活動中心有專車接送服務，但不提供上門接送，故長者要解決由出門到上車的一程。如有社區支援，可以幫護老者舒緩壓力。
家福會呼籲企業提供護老者友善政策 公司員工雙贏
不少護老者都是在職人士，要同時面對工作和照顧父母，壓力亦相當大。家福會「護老拍住上」支援計劃的企業夥伴之一富安集團由2015年開始一直推行護老政策，提供護老者假期及彈性安排工作地點及時間，期望助員工平衡護老及工作。其企業持續發展總監劉駿楷認為，有關愛同事的僱主，才有忠誠的同事提供優質服務留住客戶，讓公司盈利增加。他相信護老者友善已成為商界新趨勢，希望更多企業「睇餸食飯」，推動護老者友善政策，並能持續推行。
盼更多持份者支持護老者約章
黃愛球女士指護老者自身和社會往往都忽略了護老者應有的權利，認為照顧長者是他們理所當然的責任。然而，護老者亦有工作、進修、保持身心健康和社交的權利，家福會希望社會不同持份者能支持「護老者約章」，了解及關注護老者的權利，從而推出各項支援服務。政府若能牽頭推動護老者友善政策，相信可起帶動作用。不同持份者，如僱主、商戶、物管公司、義工組織、慈善團體可以不同行動支持護老者，如提供護老者購物優惠、組織關愛隊、動員鄰舍、義工等恆常探訪、透過外展式及早介入，盡早識別及支援護老者，並為他們提供相關資訊和培訓等。鼓勵大家主動關注護老者需要和權利，為他們提供平等的機會，共建護老者友善社區。
家福會「護老拍住上」支援計劃
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網頁：https://bit.ly/47bjibG