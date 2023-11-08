香港邁向高齡社會 護老者困難不容忽視 家福會籲支持護老者約章 攜各界建設護老者友善社區

香港正逐步邁向高齡化社會，隨著人口老化日趨嚴重及出生率長期保持低水平，護老者人手未能追上實際需求。加上家庭結構的轉變，不少稍為「年輕」的長者亦需要照顧更年長的親人，以老護老的情況更不容忽視。為了喚起社區對護老者的關注，以及強化護老者的社區支援，香港家庭福利會（家福會）推出「護老拍住上」支援計劃及「護老者約章」，呼籲社會上不同持份者一齊為護老者集氣，共建護老者友善社區。

雙親同患認知障礙 壓力憂慮致抑鬱

李先生退休前因要兼顧工作及照顧患上認知障礙症的雙親，一度因壓力太大而患上抑鬱，幸好及時求醫、得到家人和同事的理解、支持以及家福會的幫助，奇蹟地在患病半年後康復。

李先生在2015年尾發現父母同時出現認知障礙症的症狀，父親變得健忘，而母親則經常胡言亂語，後期更有日夜顛倒的情況。李先生當時發現認知障礙症為不治之症，只會愈來愈嚴重，使他頓感徬徨。「為了照顧父母，當時我甚至放棄了夢寐以求的升職機會。」由於過度擔憂，李先生患上抑鬱症。幸得他的上司和同事理解，在工作上給予支持，讓他可靈活安排及有更多時間照顧家人。家福會亦為李先生的父母開立個案，評估他們的情況及安排適切服務，社工更與李先生一同規劃長者的照顧計劃及為他安排護老者支援活動。在接受支援一段時間後，李先生的情況好轉，在患上抑鬱症約六個月後便痊癒，連醫生亦指相當少見。

增加宣傳推廣 讓護老者知道如何求助

家福會高級經理黃愛球指有很多護老者不單沒有照顧長者的相關知識，而且屬於基層市民，難以聘請工人照顧家中長者，如家人患長期病，對其更是沉重負擔。他們亦不知道社區有甚麼資源、不懂如何尋求協助，遇到問題也只能獨自解決。故社會各界應有更多宣傳，讓護老者得到更多有關資訊及了解求助方法。