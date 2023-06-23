香港郵政招標重建網上平台　外判商夫婦認欺詐獲利緩刑2年

廉政公署早前落案起訴香港郵政一名時任助理總經理公職人員行為不當，涉嫌招標重建網上平台時隱瞞利益衝突，致使其表姐夫婦經營的外判商獲判授價值約420萬元的合約。外判商夫婦今日(23日)在區域法院承認以欺騙手段取得金錢利益，分別判囚8個月及6個月，緩刑2年。

48歲張健恒，為泰美商業科技有限公司前營運總裁，其48歲妻子周靄儀，則為泰美股東兼行政總裁。張健恒承認2項以欺騙手段取得金錢利益罪名，違反《盜竊罪條例》第18(1)條；周靄儀承認其中1項罪名，另1項罪名則由區域法院法庭存檔。暫委法官周燕珠判刑時斥責兩名被告以欺騙手段投標，罪行性質嚴重，惟考慮到二人認罪及其他求情因素，遂判處緩刑。

整合香港郵政網上購物平台 招標金額420萬

案情透露，香港郵政約於2017年6月為「重建香港郵政網上購物平台」項目進行招標，以整合香港郵政數個網上購物平台。香港郵政同年9月底將項目判授予泰美，合約總金額約420萬元。項目招標由香港郵政一名時任助理總經理，即周靄儀表弟負責。相關招標規格規定，執行項目的團隊應最少有6名具備特定資歷及經驗的成員，否則投標者將不獲考慮。