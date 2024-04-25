香港郵政10年7度虧損最高逾3億 審計署：中國地區服務錯誤描述為國際服務

隨着電郵和社群網站的出現，愈來愈少人選用以傳統方式寄信或寄出宣傳品。審計署新一份審計報告發現，「香港郵政」過去10年有7年錄得虧損，其中2022至23年度運作虧損超過3億元，固定資產回報率負13%，遠差過1.5%的回報目標。另外，香港郵政的網站、應用程式、年報及郵局告示把寄件往「中國各地區」的郵政服務，不論傳統郵件或電子商貿服務均被錯誤描述為「國際服務」；而與郵票設計師簽訂服務協議時亦沒有關於維護國家安全的特定條款。

審計報告指，香港郵政在本地電子商貿服務未能賺得預期收入，過去3個財政年度實際收入較預期分別少69%、64%和71%，本地郵政速遞的郵件量亦在過去3個年度有所下降。而非本地電子商貿服務佔香港郵政每年收入的42%至50%，但同期收入和郵件量分別減少30%和69%。