香港郵政10年7度虧損最高逾3億 審計署：中國地區服務錯誤描述為國際服務

隨着電郵和社群網站的出現，愈來愈少人選用以傳統方式寄信或寄出宣傳品。審計署新一份審計報告發現，「香港郵政」過去10年有7年錄得虧損，其中2022至23年度運作虧損超過3億元，固定資產回報率負13%，遠差過1.5%的回報目標。另外，香港郵政的網站、應用程式、年報及郵局告示把寄件往「中國各地區」的郵政服務，不論傳統郵件或電子商貿服務均被錯誤描述為「國際服務」；而與郵票設計師簽訂服務協議時亦沒有關於維護國家安全的特定條款。
審計報告指，香港郵政在本地電子商貿服務未能賺得預期收入，過去3個財政年度實際收入較預期分別少69%、64%和71%，本地郵政速遞的郵件量亦在過去3個年度有所下降。而非本地電子商貿服務佔香港郵政每年收入的42%至50%，但同期收入和郵件量分別減少30%和69%。
審計署建議，繼續致力提高本地電子商貿服務的收入，採取進一步措施改善提供「本地郵政速遞」服務的成本效益；並研究措施處理非本地電子商貿服務盈利能力下降的問題。
報告又指，部分已計劃的新服務沒有如期推出，如「香港──內地專遞」延遲了8個月推出；另在「一帶一路」國家中，香港郵政只在6個(4%)國家/地區推出「專線」服務。審計署又於今年2月發現，香港郵政網站、應用程式等，均將寄件往中國各地區的跨境郵政服務描述為「國際服務」，促迅速採取適當行動修訂相關描述。
香港郵政：維持基礎設施致虧損
香港郵政於今年2月及3月回應審計署的查詢，指有關郵政服務描述，一向依循「萬國郵政聯盟」的慣例，已因應審計署意見，將描述由「國際」或「國際服務」改為「其他目的地」。香港郵政又指，履行普郵服務的責任，須維持全港的郵政基礎設施，令本地郵遞業務的營運一直處於虧損；會繼續投資在資訊科技和自動化方面，並展開流程重整的工作和推出節省成本的措施。