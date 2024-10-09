香港酒吧協會：七成業界生意額較疫情前跌三成 錢雋永倡全撤烈酒稅及暫緩禁加味煙 (李朗僑攝)

本港酒吧業處於寒冬，香港酒吧協會今日(9日)發表《酒吧業意見調查》指，七成業界生意額比疫情前下跌三成。主席錢雋永表示，行業經營情況嚴峻，若再未有適當扶助措施，香港酒吧業恐將出現結業潮；他透露協會未來將帶頭推出「優質洒」計劃、香港洒吧文化節等活動吸客，並建議當局全撤烈酒稅和暫緩禁加味煙，容許業界渡過困難時期。 香港酒吧協會於10月份收集全港各區酒吧、合計400個經營者的情況。結果顯示，7成業界現時生意額比疫情前下跌20%至30%；另有三成被訪者更稱 下跌超過30%。另外，全部受訪酒吧經營者贊同全面撤銷烈酒稅，亦有逾90%經營者要求暫緩全面禁止加味香煙、80%經營者要求延長港鐵服務時間。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，特區政府大力推動盛事經濟雖為酒吧業帶來一定客源，但受到港人北上消費及香港中消費力人土移民等因素影響，酒正陷入水深火熱。他又指，目前9成酒吧申請「百分百擔保特惠貨款」，若酒吧倒閉並無力償還貸款，最終會令政府和市民共同經濟承受惡果。

趁「仲生存緊」推出措施協助 他認為當局應趁酒吧業「仲生存緊」的時候推出措施協助，如全面撤銷烈酒稅，減低經營成本，有助經營成本。他又提到，當局應暫緩禁加味煙一年，因不少有戶外位置的酒吧其生意額一半來至水煙，禁煙無疑會令該類酒吧雪上加霜。他又期望，港鐵在周一至周六，延長2小時服務時間，方便市民及旅客夜間消費，預期服務每延長1小時，酒吧便會多1成生意額。

錢雋永提到，香港酒吧業要面對的另一個問題是業內創新停滯，酒吧近年均未出現可吸引年輕客人的活動。他表示，業界期望得到政府援助同時，亦會共同推動夜經濟，如未來會再舉行優質酒吧大抽獎；來年會再舉行酒吧文化節，吸引顧客；並建議酒吧老闆舉辦富娛樂性的比賽，例如唱歌及飛鏢等，帶旺人流。 至於剛過去的黃金周，錢雋永稱酒吧在國慶黃金周生意有好轉，生意較平日上升一成，他亦看好萬聖節巿道，認為香港較深圳更著重萬聖節氣氛，故估計屆時蘭桂坊等酒吧街會滿場。