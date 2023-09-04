香港鐘表展及國際名表薈萃 | 香港國際時尚匯展CENTRESTAGE　香港貿發局年度時尚盛事9月隆重登場

社會復常後，各項盛事紛紛回歸，由香港貿易發展局主辦的兩大年度時尚盛事，亞洲時裝界焦點活動CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），以及與香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會有限公司合辦的第42屆香港貿發局香港鐘表展及第11屆國際名表薈萃，將於9月初隆重登場，為業內人士提供採購合作的良機，亦設公眾日，讓公眾亦可接觸及購買最時尚的服飾及名表。
雲集世界製表大師佳作
第42屆香港貿發局香港鐘表展及第11屆國際名表薈萃將於9月5至9日在香港會展中心舉行，將迎來全球超過700家來自19個國家和地區的參展商，而公眾可於9月8至9日入場參觀國際名表薈萃，除可以參加幸運大抽獎外，更有機會以折扣價選購各地名牌鐘表。
於國際名表薈萃設「World Brand Piazza」、「潮流時尚」、「巧匠瑰寶」、「華麗歐陸」及「智能手表」五大主題專區，呈獻130多個來自法國、瑞士、意大利、美國等地的知名鐘表品牌及設計師系列。新增的「國潮」主題，則帶來多位中國內地製表師的多款腕表，包括國際獨立製表人學會會員，有鐘表大師之稱的馬旭曙，會展出其代表作品，獲得第一屆中國（藍光杯．漳州）鐘表設計大賽銀獎的腕表「北京星空」。另一製表師亦帶來參照乾隆中後期經典樣式，極富歷史及藝術價值的廣鐘。
國際品牌名表 展示精湛工藝
今年再度參展的瑞士獨立製表展團(Swiss Independent Watchmaking Pavilion)及Francéclat，連同首次參展的International Luxury Group，帶來包括H992、Pilo & Co、Adriatica、Epos及Ollivier Saveo等多個瑞士及國際製表品牌，工藝精湛的腕表。大會連續13年與太子珠寶鐘錶合作的「World Brand Piazza」專區，則雲集包括播威(Bovet)、寶齊萊(Carl. F Bucherer)、崑崙表(Corum)、卡斯托斯(CVSTOS)、迪威特(DeWitt)、法穆蘭(Franck Muller)、傑克寶(Jacob & Co.)、Kerbedanz、帕瑪強尼(Parmigiani Fleurier)及豪門世家(Sarcar Geneve)共10個國際級鐘表品牌的奢華稀世作品。
智能穿戴裝備越來越普及，今年「智能手表」專區的面積較2019年增加了三倍，會展示一系列智能手表及最新科技品牌。此外，國際名表薈萃還呈獻不同品牌包括瑞士品牌雷米格、香港品牌萬希泉、內地品牌琦沃，以及香港品牌ANPASSA等不同風格及個性的腕表。
連串精彩節目 公眾亦可參與
由香港貿發局聯同香港鐘表業總會有限公司及香港表廠商會有限公司合辦第40屆香港鐘表設計比賽，獲獎及入圍的作品會於香港鐘表展期間展出，頒獎典禮亦於9月9日在展覽廳3FG Infinite Galaxy舉行。今年比賽分為公開組及學生組，分別以「透視的美」及「遊戲代碼」為設計主題，大會更邀得藝人宣萱作為嘉賓評判。9月8及9日國際名表薈萃會開放予12歲及以上的公眾入場，大會已預備連串精彩活動，包括名表匯演、表與畫示範、刺繡鐘表工藝、鐘表品牌的產品發佈會等。入場人士可參加幸運大抽獎，有機會贏取名貴腕表等豐富禮品。亦可參加「競投精明眼」環節，以一折起的價錢競投心儀腕表。
CENTRESTAGE香港國際時尚匯展 同期會展舉行
由香港貿發局主辦的亞洲年度時尚盛事CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），亦於9月6至9日在灣仔會展舉行，展會以「滋養身心，綻放魅力」為主題，帶出日常穿搭也可以增進身心健康的訊息。期間安排了多場時裝表演、巡禮，還有以可持續發展及時尚趨勢為主題的研討會及論壇，讓業界發佈最新的設計及創作概念，並掌握市場潮流資訊。今年有來自近20個國家和地區逾240個品牌參展，歡迎業內買家入場採購，而公眾則可在9月8及9日免費入場，欣賞最新設計及購買時尚服飾。
展會首日的大型開幕時裝匯演CENTRESTAGE ELITES，將分別展出香港設計師Wilson Choi(蔡鴻成)打造，高級街頭服裝品牌REDEMPTIVE的最新設計系列，還有由日本設計師創立的FETICO女裝品牌，首度發佈設計帶有復古韻味的2024春夏系列。而在緊接舉行的Fashion Hong Kong Runway Show，則會由香港芭蕾舞團的舞蹈家以優美舞姿展現包括112 mountainyam、ANGUS TSUI、DORISKATH及SUN=SEN，四個香港時裝設計品牌的最新設計系列。還有「時尚品牌匯演」系列、「時尚設計師時裝匯演」系列及「童裝時尚匯演」等多個精彩活動，都會於CENTRESTAGE期間登場。
發掘本地時裝新星 推動可持續發展
今屆CENTRESTAGE亦有多個推動可持續發展的時尚品牌和團體參與，包括香港品牌DETERMINANT、The Billie、Absurd Laboratory、Róu So、WHY，以及澳門品牌Earlyink、越南品牌XAVAN、台灣品牌PCES和Pei-wen Jin等。Novetex Textiles及Redress的講者將於展會期間主持一個可持續發展研討會，還有由Redress舉辦、創意香港作為主要贊助機構的全球最大型可持續時裝設計比賽「Redress設計大賽2023」總決賽。
大會同樣發掘本地時裝新星，於9月6日舉行的FASHIONALLY Collection #21，以及於9月6及7日舉行的3場FASHIONALLY Presentation，將分別帶來8個本地設計師品牌及3個本地新晉時裝品牌的最新作品。由亞洲新一代創意設計協會舉辦的「別出『深』裁 ─ 時裝設計比賽2023」總決賽，亦將在展會期間舉行。
今年會場將再度注入多項數碼時尚和人工智能概念，例如運用人工智能打造AI模特兒，在會場不同地方出場，演譯設計師的時裝。
歡迎投選YDC心水作品
於9月9日舉行的香港青年時裝設計家創作表演賽(YDC) 2023總決賽，將由專業評判於十位入圍參賽者中選出冠軍、優異奬、「最佳設計圖及視覺效果」獎，以及「我最喜愛系列」多個大獎的得主。公眾可在9月8日或之前於網上投選心水「我最喜愛系列」作品(投票網址：https://bit.ly/YDC2023_VOTENOW)，有機會獲得由希慎興業贊助3,000港元利園區電子購物禮券（名額五個）。
合辦幸運大抽獎 萬勿錯過
CENTRESTAGE將與香港鐘表展及國際名表薈萃同期舉行，大會將於9月9日舉辦CENTRESTAGE X Watch & Clock幸運大抽奬。
立即登記 免費入場：
9月5至9日
香港鐘表展及國際名表薈萃：https://t.ly/trLyL
9月6至9日
CENTRESTAGE：bit.ly/45y7SOW