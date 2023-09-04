香港鐘表展及國際名表薈萃 | 香港國際時尚匯展CENTRESTAGE　香港貿發局年度時尚盛事9月隆重登場

社會復常後，各項盛事紛紛回歸，由香港貿易發展局主辦的兩大年度時尚盛事，亞洲時裝界焦點活動CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），以及與香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會有限公司合辦的第42屆香港貿發局香港鐘表展及第11屆國際名表薈萃，將於9月初隆重登場，為業內人士提供採購合作的良機，亦設公眾日，讓公眾亦可接觸及購買最時尚的服飾及名表。

雲集世界製表大師佳作

第42屆香港貿發局香港鐘表展及第11屆國際名表薈萃將於9月5至9日在香港會展中心舉行，將迎來全球超過700家來自19個國家和地區的參展商，而公眾可於9月8至9日入場參觀國際名表薈萃，除可以參加幸運大抽獎外，更有機會以折扣價選購各地名牌鐘表。

於國際名表薈萃設「World Brand Piazza」、「潮流時尚」、「巧匠瑰寶」、「華麗歐陸」及「智能手表」五大主題專區，呈獻130多個來自法國、瑞士、意大利、美國等地的知名鐘表品牌及設計師系列。新增的「國潮」主題，則帶來多位中國內地製表師的多款腕表，包括國際獨立製表人學會會員，有鐘表大師之稱的馬旭曙，會展出其代表作品，獲得第一屆中國（藍光杯．漳州）鐘表設計大賽銀獎的腕表「北京星空」。另一製表師亦帶來參照乾隆中後期經典樣式，極富歷史及藝術價值的廣鐘。

國際品牌名表 展示精湛工藝

今年再度參展的瑞士獨立製表展團(Swiss Independent Watchmaking Pavilion)及Francéclat，連同首次參展的International Luxury Group，帶來包括H992、Pilo & Co、Adriatica、Epos及Ollivier Saveo等多個瑞士及國際製表品牌，工藝精湛的腕表。大會連續13年與太子珠寶鐘錶合作的「World Brand Piazza」專區，則雲集包括播威(Bovet)、寶齊萊(Carl. F Bucherer)、崑崙表(Corum)、卡斯托斯(CVSTOS)、迪威特(DeWitt)、法穆蘭(Franck Muller)、傑克寶(Jacob & Co.)、Kerbedanz、帕瑪強尼(Parmigiani Fleurier)及豪門世家(Sarcar Geneve)共10個國際級鐘表品牌的奢華稀世作品。

智能穿戴裝備越來越普及，今年「智能手表」專區的面積較2019年增加了三倍，會展示一系列智能手表及最新科技品牌。此外，國際名表薈萃還呈獻不同品牌包括瑞士品牌雷米格、香港品牌萬希泉、內地品牌琦沃，以及香港品牌ANPASSA等不同風格及個性的腕表。