香港開心指數回升至疫情前 半數港人抑鬱較去年升逾7百分點

港人過去數年飽受疫情困擾身心，隨著疫情放緩，加上終有機會出外旅遊放風減壓，心理及精神健康料將續有改善。「香港開心D」平台昨公布2022年香港開心指數，今年整體分數為6.59(10分滿分)，創近5年新高。雖然整體開心指數回升，調查同時指出，有32%受訪者有中度至重度抑鬱，較前年急升近三成，有輕度抑鬱症狀的亦佔23%，即平均每兩名港人就有1人感到抑鬱。

和富社會企業委託東華護理學院於8月中，以網上問卷形式訪問了1,147人，以10分為滿，今年港人開心指數為6.59分，較去年略升0.15分，更超越2018年的6.54分。按年齡劃分，12至18歲分數最低，僅錄5.93分，55歲或以上則最高分，達7.16分。影響港人開心與否，涉及內在心理因素、外在環境滿意程度、精神健康及社會幸福感4大關鍵。個人內在方面，港人今年的「心理資本」例如關愛及堅毅等，均見升幅；調查又發現，受訪者學歷及收入愈高，愈覺得自己有能力貢獻社會，社會幸福感愈高。

港人對外在環境滿意程度方面，分數亦按年上升，由去年的5.11分升至今年的5.26分。居住環境、自然環境及宗教共融，位列高分三甲，分別錄得5.95分、5.88分及5.81分。雖然港人對政治及社會狀況、政府施政、香港整體經濟狀況以及信任政府處事的滿意程度，已回復反修例風波前的水平，但仍屬眾多範疇中最低分，分別得分為4.69、4.55、4.69、4.48。東華學院護理學院副院長林清認為，數據結果寫實和合理地反映社會現象，指現時疫情開始受控，旅遊及飲食業見曙光，社會漸漸回復常態，令各相關的指數逐步上升相當合理。

青年人最不開心

縱然整體快樂指數有所回升，港人的抑鬱情緒症狀仍然嚴重，更由2020年起連續3年上升，32%受訪者有中度至重度抑鬱症狀，另有23%受訪者有輕度抑鬱症狀，即平均每二人就有一人有輕度至嚴重抑鬱症狀，比去年升7.9百分點。值得關注的是，以往12至18歲的青少年均比成年人開心，相反今年分數竟然最低，只有5.93分。林清估計，受疫情影響，兒童及青少年上學的機會較少，社交次數亦隨之減少，加上現時陸續開始恢復實體課，學生需要重新適應學習環境及進度，該組別學生需要一段時間才能適應轉變。此外，45至54歲的受訪者亦是首次錄得比較年輕的年齡層不開心，分數由6.65分降至6.36分。

影響開心的因素很多，林清表示，「香港人對自己好嚴格，做事要求高，對別人更加嚴格。」呼籲港人重點培養關愛、尊重和自我控制去面對外在環境因素和提升個人開心程度。