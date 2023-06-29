香港開心購物節｜7月1日至8月31日舉辦　送逾130萬份免費禮品

「香港開心購物節」將推出購物禮遇、免費禮遇及體驗式禮遇，共提供超過260項獎賞。消費者除可獲購物折扣、減價或贈品等優惠外，本港零售商亦會送出超過130萬份免費禮品，包括100萬張免費5G亞太漫遊通行證、10萬杯咖啡、1萬個豆無霸、逾1,000份超市現金券和健與美保健產品等。

今年是香港零售管理協會成立40周年，協會將於7月1日至8月31日舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，聯同近150個品牌、合共約 6,000間零售商舖，為香港市民及遊客送出價值約15億元禮遇。

香港開心購物節分4大主題

活動將分為四大主題，包括「百貨家電、最新最強」、「超級便利、港好滋味」、「智能潮物、珠光寶氣」，以及「健美養生、扮靚變身」，每兩周設不同主題，向市民及遊客送出禮品和折扣優惠。

「香港開心購物節」同時引入6項遊戲體驗，包括買嘢估單價、超市一分鐘掃貨、影相打卡上載動人故事、提出食品新口味、利用手機玩(AR）擴增實境遊戲攞禮品，以至分享難忘消費體驗赢免費健康諮詢及健與美產品等。勝出者有機會獲贈禮品，更可親身體驗食玩買的消費樂趣。

協會期望，透過具趣味性的消費體驗，讓消費者感受到香港作為「購物體驗天堂」和「好客之都」的魅力，在推動零售業發展的同時，亦為香港的高質量發展作貢獻。