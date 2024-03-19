香港開心購物節7至8月舉行 零售及餐飲品牌參與推優惠

接近140位來自約100零售及餐飲品牌連同各合作夥伴，出席香港零售管理協會第二屆「香港開心購物節」簡介會。

香港零售管理協會今天(19日)舉行了第二屆香港開心購物節簡介會，向接近140位來自約100零售及餐飲品牌，介紹今年購物節的特色，並誠邀全港各零售、餐飲，以至旅遊等相關業界共同參與。

第二屆香港開心購物節將在2024年71日至8月31日期間舉辦，活動共分為4個不同主題，包括「超級市場、便利店、百貨公司、傢具用品」、「衣物、鞋類、眼鏡、咖啡茶酒、餐廳食肆」、「電器、電訊、珠寶鐘表」和「個人護理、養生及保健食品」。每個主題宣傳期為兩星期，涵蓋零售業各個範疇，以不同購物優惠，吸引香港市民及遊客於夏天沉浸於購物的開心氛圍，以好物禮遇及有禮服務，讓消費者享受購物樂趣。