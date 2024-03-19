香港開心購物節7至8月舉行 零售及餐飲品牌參與推優惠

香港零售管理協會今天(19日)舉行了第二屆香港開心購物節簡介會，向接近140位來自約100零售及餐飲品牌，介紹今年購物節的特色，並誠邀全港各零售、餐飲，以至旅遊等相關業界共同參與。
第二屆香港開心購物節將在2024年71日至8月31日期間舉辦，活動共分為4個不同主題，包括「超級市場、便利店、百貨公司、傢具用品」、「衣物、鞋類、眼鏡、咖啡茶酒、餐廳食肆」、「電器、電訊、珠寶鐘表」和「個人護理、養生及保健食品」。每個主題宣傳期為兩星期，涵蓋零售業各個範疇，以不同購物優惠，吸引香港市民及遊客於夏天沉浸於購物的開心氛圍，以好物禮遇及有禮服務，讓消費者享受購物樂趣。
今年購物節的主題為「香港好禮‧有禮」，參加商戶將承諾以最大的誠意，送上「好禮」品，和「有禮」優質服務的雙重禮遇。協會深信，要推動香港零售業發展，提升整體競爭力，業界除了大派好禮品外，更須「有禮」，秉持良好禮貌和優質服務，才能為廣大市民和遊客帶來開心購物體驗，成就香港「好客之都」，和「購物體驗天堂」的美譽。
零售商在六月底宣誓
今年參與的零售商，將在六月底舉行的購物節啟動禮上宣誓，矢志為消費者提供優質服務。購物節期間將同步舉行「香港有禮店舖」選舉，由顧客投選心儀的「有禮」店舖，藉此鼓勵業界追求卓越，致力提升服務質素。
今年購物節的合作機構比去年更多更廣，相信參與的店舖亦會更踴躍。協會期望透過這業界盛事，帶領零售業界，聯同旅遊、餐飲、運輸交通、酒店、銀行、支付平台，以及媒體等攜手合作，共同打造具香港特色的顧客體驗，帶旺消費市道，推動香港經濟向前。