香港零售管理協會Retail Reimagined Challenge 2024 注入創新思維 開創零售未來

近年本港零售業面對激烈競爭，要突圍而出，必須注入創新思維，為業界帶來新動力、新發展。香港零售管理協會與青年成就香港部合辦「Retail Reimagined Challenge 2024」，旨在透過親身參與商業案例挑戰賽，讓年輕人體驗充滿活力和發揮空間的零售業。同時，學生又為零售品牌注入新動力及創意，推動業界與時並進。早前(1月27日)，協會舉辦了首場活動Retail Inspire，為挑戰賽揭開序幕，一眾參賽學生與業內資深業者愉快交流，為接下來的挑戰賽熱身。

香港零售管理協會及青年成就香港部攜手舉辦「Retail Reimagined Challenge 2024」，挑戰賽於1月27日舉辦了Retail Inspire，為挑戰賽做好準備。

運用創意思維 為零售業帶來新衝擊 今年「Retail Reimagined Challenge」踏入第三屆，也是參加人數最多的一屆，吸引超過240名來自不同學科背景的大學生參賽，他們分成36支隊伍，展開接下來為期3個月的學習旅程，當中學生需要經歷「JA創新營」、「師友指導」等環節。今年挑戰賽分為3大主題，分別是「創新顧客體驗旅程、「人才吸納及拓展」以及「可持續發展」，參賽學生需要就相關主題的商業案例，以實戰形式運用創意提出解決方案。在挑戰賽中，由來自業界的義務導師指導，將輔助學生，結合經驗和創意，為不同的商業案例帶來新思維。香港零售管理協會副主席譚錦儀女士(Janis)稱︰「我們透過業界精英的分享，加深參賽同學們對零售行業的認識，激發他們對這個比賽的熱情。」



作為疫後復常的首屆「Retail Reimagined Challenge」，今屆比賽增添參加者與業界人士親身交流的機會。Janis表示︰「除了一對一配對業界導師之外，我們有一些環節，讓他們跟其他導師接觸，因為每個導師的經驗都不一樣，學生的眼界就可以再擴闊一點。」同時，為了延續參加者對零售業的興趣，是次參賽的學生將成為香港零售管理協會的學生會員，日後將有機會參與業界的大型研討會、工作坊等活動，與零售業界領袖深入交流，為他們規劃未來就業之路奠定基礎。

共同培育業界人才 寄語學生發掘行業潛力 除了參賽同學踴躍支持，品牌的參與對挑戰賽亦相當重要。今屆比賽吸引了星巴克(Starbucks)、宜家家居(IKEA)、百佳超級市場(PARKnSHOP)和譚仔國際有限公司等18個品牌參與，為參加者提供商業案例及意見指導。活動當日更邀請了百佳超級市場首席營運總監吳逸群女士以及譚仔國際有限公司主席兼行政總裁劉達民先生，為參加者分享零售業可持續發展及理想顧客體驗。

百佳超級市場首席營運總監吳逸群女士於Retail Inspire當日，向一眾參賽者分享百佳超級市場如何積極實踐可持續發展理念，並解答同學有關可持續發展的疑問。

譚仔國際有限公司主席兼行政總裁劉達民先生透露，疫情改變了本港零售及餐飲業的營運模式，業界需要更多具創造力、批判性思維、團隊合作和適應力的新血，共同為零售及餐飲業出一分力。他期望參賽學生能夠從活動中獲得啟發與成長，「盼望學生能發掘出零售及餐飲業的發展潛力，實現自己的目標和夢想，並為行業和社會帶來嶄新而正面的影響。」