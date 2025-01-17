香港電影｜66年清水灣片廠重建在即 電影前輩緬懷夢工場點滴

本港有一座電影片廠屹立在清水灣，該處培育過不少台前幕後的電影人才，產出近500部電影。不過，這座擁有66年歷史的清水灣電影製片廠，即將需要清拆再重建成電影產業園，廠內的一草一木，對於曾經在這處工作的電影從業員是別具意義，其中兩位前輩接受《am730》訪問，跟他們一同走入這座夢工場，回憶舊日在電影行業的一點一滴。 記者：簡淑敏、攝影：吳康琦 早於1958年11月28日落成的清水灣電影製片廠及宿舍用地，早前獲城規會通過申請，片廠將重建為電影產業園區，意味著現時的清水灣電影製片廠將會清拆，過去在這裡的電影歷史痕跡亦會消失。

人生只打一份工 職涯盡在片廠 從事電影工作長逾40個年頭的李謙才(才哥)，是清水灣電影製片廠前副廠長，人生只打了一份工，整個職場生涯盡在片廠內發生。他表示，1976年透過學校介紹入行，畢業後的8月便正式加入清水灣電影製片廠，曾在不同崗位工作，包括工務部搭景、在黑房沖菲林等。他直言，「電影事業五花八門，多姿多采，但入行之後卻要不斷學習、鍛鍊，再獲得業內前輩的裁培及帶動，讓他的電影方面知道，不斷成長，足足成長了47年5個月，最後擔任副廠長，並於去年10月正式退休。」 另外人稱「福哥」的編劇、副導演施揚平，於1968年中學畢業時，同樣是透過學校介紹，「以往學校介紹的工種多是銀行或教書，但當年比較特別，長鳳新(即長城、鳳鳳、新聯三間電影公司)聯合舉辦演員訓練班，除招收演員外，亦招兩位編劇學員，最終成功被招收加入訓練班，與演員一起接受訓練，並在清水灣片廠內留宿實習；之後正式被分配至鳳凰公司。」



難忘拍一場戲碌樓梯19次 清水灣片廠對福哥來說，除了在訓練班時期，有份參與片廠擴建之外，更在片廠內參與過無數電影製作。他說，有兩部戲令他最難忘；其中是在三廠拍攝的《少林寺》(1982年)，當時李連杰拍一幕「春夏秋冬」練功夫的劇情，「當時連隔離廠的人都過來看，覺得李連杰功夫很厲害，故過來捧場，那時心想這部戲拍出來應該也不錯吧」。其次是在一廠拍攝的《屈原》(1977年)，他當時擔任臨時演員，有一幕要在鏡頭前「碌落樓梯」，僅僅一秒的畫面卻拍了19次，即「碌咗19次」，拍完之後也不以為意，直至當晚與女友到旺角拍拖過馬路時跪了三次，「唔係求婚，係因為太攰腳軟」。