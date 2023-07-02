香港電腦學會調查九成資訊及通訊科技業近畢業生人工1.8萬 近三成更有呢個數

香港電腦學會公布最新的資訊及通訊科技(ICT)行業薪酬趨勢調查，七成受訪公司在2022年有招聘ICT應屆畢業生，九成大學畢業生入職薪酬超過1.8萬元，28.57%更高達2.2萬元或以上；其中九成受訪機構的入職薪酬，增幅在4%或以上。面對疫情，七成受訪公司無裁減ICT人員，56.67%更逆市增聘人手，行業就業情況理想。
77.78%ICT從業員獲加薪 料續跑贏通賬
調查結果亦顯示，九成受訪公司預期今年會提升ICT從業員的薪酬，當中77.78%平均增幅將高於4%。86.67%本地ICT從業員在在2022年度獲加薪，其中73.08%僱員的加幅高於4%，跑贏財政預算案所公布的1.7%通賬率。香港電腦學會會長鄭松岩稱，ICT行業一直人才短缺，根據香港電腦學會的行業薪酬趨勢調查顯示，ICT行業前景秀麗。
八成ICT人材入職5年薪酬升兩成
鄭松岩續稱：「為反映ICT是本地年青人的理想工作，香港電腦學會在問卷中，調查受聘的ICT大學畢業生入職後三年及五年的薪酬增幅。結果發現，入職ICT工作三年後，有逾七成機構員工的薪酬，已較入職時升超過10%或以上；入職五年後，有76.67%的機構員工薪酬，較入職時升20%或以上，逾三成更高於50%；反映出ICT行業的薪酬增幅，亦見理想。」
香港ICT人員發展機會多
鄭松岩續出，無論政府政策或國家十四五規劃，均將香港定位為國際創科中心，除以創新科技推動本港經濟發展外，並積極推動北部都會區發展科創產業，致力促進香港與大灣區創科行業的融合與交流，為香港的ICT人員提供更多發展機會；加上企業加速數碼轉型，相信ICT從業員只會更具發展機會，故鼓勵年輕人投身ICT行業發展事業，在大學選修相關科目，而政府亦應積極培訓更多人才，除傳統的ICT學科外，更應注重人工智能、金融科技、網絡保安、新興科技方面的人才培育，以應付長遠發展的需要
香港電腦學會於今年首季向多家會員機構發出問卷調查，包括香港多家大型公營及私營機構；七成受訪機構聘用超過100名員工，逾六成公司員工人數更超過400人，50%受訪機構的ICT員工人數超過100名。