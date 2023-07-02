香港電腦學會調查九成資訊及通訊科技業近畢業生人工1.8萬 近三成更有呢個數

香港電腦學會指，各行業對資訊及通訊科技業人材渴求，年輕人投身ICT行業發展事業大有可為。

香港電腦學會公布最新的資訊及通訊科技(ICT)行業薪酬趨勢調查，七成受訪公司在2022年有招聘ICT應屆畢業生，九成大學畢業生入職薪酬超過1.8萬元，28.57%更高達2.2萬元或以上；其中九成受訪機構的入職薪酬，增幅在4%或以上。面對疫情，七成受訪公司無裁減ICT人員，56.67%更逆市增聘人手，行業就業情況理想。

77.78%ICT從業員獲加薪 料續跑贏通賬

調查結果亦顯示，九成受訪公司預期今年會提升ICT從業員的薪酬，當中77.78%平均增幅將高於4%。86.67%本地ICT從業員在在2022年度獲加薪，其中73.08%僱員的加幅高於4%，跑贏財政預算案所公布的1.7%通賬率。香港電腦學會會長鄭松岩稱，ICT行業一直人才短缺，根據香港電腦學會的行業薪酬趨勢調查顯示，ICT行業前景秀麗。

八成ICT人材入職5年薪酬升兩成

鄭松岩續稱：「為反映ICT是本地年青人的理想工作，香港電腦學會在問卷中，調查受聘的ICT大學畢業生入職後三年及五年的薪酬增幅。結果發現，入職ICT工作三年後，有逾七成機構員工的薪酬，已較入職時升超過10%或以上；入職五年後，有76.67%的機構員工薪酬，較入職時升20%或以上，逾三成更高於50%；反映出ICT行業的薪酬增幅，亦見理想。」