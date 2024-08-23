香港電腦通訊節今開鑼 展商推三折優惠盼薄利多銷

一年一度的香港電腦通訊節今日起一連4日在會展舉行。今屆展商有約300間，提供多款場內限定優惠及精美禮品。主辦方繼續向入場人士派發一張不同面值的禮券；想入手電子產品或升級電腦硬件的腦友們別錯過。展商普遍對活動人流好有信心，但亦有展商因應市民消費力變弱，活動首日已推出三折優惠，盼薄利多銷。

由香港電腦商會主辦的電腦節在8月23至26日舉行，今年活動以人工智能為主題，場內有多個人工智能相關的科技展出，遊戲區亦提供一系列遊戲讓人試玩。不少人在電腦節都想物色至抵產品，今年場內約有800個展位，提供不同優惠和活動，如「acer」每日早上十時以優惠價出售陳列機，其中有原價1萬元的手提電腦以3,999元出售。

部分展商則以活動吸客，如「ZENOX」把電競和送禮融合，向成功在展會當日的格鬥遊戲擂台上連勝十場者，送出一張特別設計電競椅；「KIOXIA」則以「投籃活動」、「一元起拍賣」等方式，出售或贈送記憶卡及USB隨身碟產品。

顧客看重產品體驗

展商「FELTON Distribution」出售不同品牌的電腦相關產品。高級行銷經理Carol表示，今年大部分產品低至三折，最低的折扣是原價510元的機械式遊戲鍵盤以二七折出售。她表示，去年最低折扣為三折，今年的折扣接近去年。

Carol續指，電腦節的顧客大多看重產品體驗和需要，「我哋覺得部分產品唔係一定要減到好平先有人要」。此外，攤檔亦舉行「砌機」工作坊，加上港人外遊現象有輕微舒緩，她對今年銷情感樂觀。