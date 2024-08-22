香港電腦通訊節明日開鑼 展商推三折優惠吸客 看好人流

一年一度的香港電腦通訊節將於明日23起，一連4日在會展舉行。今屆展商有約300間，提供多款場內限定優惠及精美禮品。主辦方繼續向入場人士均可獲發一張幸運卡面值分別為不同面值大會禮券；想入手電子產品或升級電腦硬件的腦友們不要錯過。場內展商普遍對活動人流好有信心，但亦有展商因應市民消費力變弱，活動首日已推出三折優惠，盼薄利多銷。
由香港電腦商會主辦的電腦節在8月23至26日舉行，今年活動以人工智能為主題，場內有多個人工知能相關的科技展出，遊戲區亦提供一系列遊戲讓人試玩。不少人在電腦節都想物色至抵產品，今年場內約有800個展位，提供不同優惠和活動，如「acer」展期間每日早上十時以優惠價出售陳列機，其中有1萬元的手提電腦以3,999元出售。
部分展商則以活動吸客，如「ZENOX」把電競和送禮融合，向成功在展會當日的格鬥遊戲擂台上，連勝十場即可獲得一張特別設計電競椅；「KIOXIA」則以「投籃活動」、「一元起拍賣」提供記憶卡及USB隨身碟產品。
顧客看重產品體驗和需要
展商「FELTON Distribution」出售不同品牌的電腦相關產品。高級行銷經理Carol表示，今年大部分產品低至三折，最低的折扣是原價510元的機械式遊戲鍵盤以27折(189元)出售。她表示，去年最低折扣為3折，今年的折扣接近去年。Carol續指，電腦節的顧客大多看重產品體驗和需要，「我哋覺得部分產品唔係一定要減到好平先有人要」；此外，攤檔亦舉行「砌機」工作坊，加上港人外遊有輕微舒緩，故她對今年銷情感樂觀。
能散貨已經心安理得
另一展商「INFINITY」亦在活動首日已推出三折優惠，出售電子配件、潮流產品、直立式拖板等；其中該攤主打的是自家設計的風扇。負責人黃先生表示今年產品均以三折起，較去年的八折幅度為大，解釋電腦節雖吸引大量人流，但本港今年經濟人欠佳，有感市民消費力弱，「 舊年100蚊嘅嘢要買80，今年可能要買50、60。」黃先生坦然，賺少咗都無辦法，能夠散貨已經心安理得，他希望今年生意額，可達去年7位數水平。