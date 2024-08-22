香港電腦通訊節明日開鑼 展商推三折優惠吸客 看好人流

一年一度的香港電腦通訊節將於明日23起，一連4日在會展舉行。今屆展商有約300間，提供多款場內限定優惠及精美禮品。主辦方繼續向入場人士均可獲發一張幸運卡面值分別為不同面值大會禮券；想入手電子產品或升級電腦硬件的腦友們不要錯過。場內展商普遍對活動人流好有信心，但亦有展商因應市民消費力變弱，活動首日已推出三折優惠，盼薄利多銷。

由香港電腦商會主辦的電腦節在8月23至26日舉行，今年活動以人工智能為主題，場內有多個人工知能相關的科技展出，遊戲區亦提供一系列遊戲讓人試玩。不少人在電腦節都想物色至抵產品，今年場內約有800個展位，提供不同優惠和活動，如「acer」展期間每日早上十時以優惠價出售陳列機，其中有1萬元的手提電腦以3,999元出售。