香港電訊及富衛保險贊助國慶煙花 古諮會倡夜遊歷史建築

政府推動夜經濟：特首李家超周二(5日)宣布，10月1日將復辦國慶煙花匯演，政府昨回應查詢指，今年國慶煙花由香港電訊有限公司和富衛人壽保險有限公司聯合贊助。另外，政府下周公布「香港夜繽紛」安排，古物諮詢委員會昨則建議可舉辦夜間歷史建築導賞團，以另一角度支持夜經濟。

國慶煙花匯演於10.1國慶晚上9時舉行，市民除可駐足維港兩岸欣賞，亦有人到餐廳食肆一邊用膳一邊睇煙花，甚至預訂一晚酒店房與好友共慶。此外，亦有人參加本地旅行社舉辦船河煙花遊，而消息公布兩日，已有旅行社推出458元國慶遊艇自助餐，另需付40元導遊費和10元保險費。煙花活動料可帶旺酒店旅遊和飲食行業。

疫情3年，不少港人慣於宅在家，要吸引他們晚上外出活動，就需有新玩意。古物諮詢委員會主席蘇彰德建議舉辦夜遊歷史建築物，包括一些音樂會或其他活動；10月可藉萬聖節，舉行一些相關活動，如在太平山街或附近地方舉辦導賞團等，或大館鬼故團等。

翻查資料，十九世紀香港，大量基層華人聚居上環，上址衛生環境較差，1894年曾爆發鼠疫，4個月內有2,500人喪生，二十世紀初上址一帶搭建不少木屋，1930年代起亦發生多次火災，並傳出不少鬧鬼故事。