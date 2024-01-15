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2024-01-15 11:16:00

香港首個長幼共學課程 幼兒學員由內向變主動

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和悅社會企業舉辦的「沒有年齡的課室」長幼共學項目，昨日舉行畢業禮，30名長者及幼童一同出席，分享成果及喜悅。

和悅社會企業舉辦的「沒有年齡的課室」長幼共學項目，昨日舉行畢業禮，30名長者及幼童一同出席，分享成果及喜悅。

常言道「家有一老如有一寶」，但在生活忙碌的香港，好多時對長者這塊集經驗與知識於一身的瑰寶卻被忽略，更遑論幼童與長者一起學習的機會。有見及此，去年6月香港首個跨代學習課程「沒有年齡的課室」便促成了一批60歲或以上的長者，與3至6歲幼兒進行為期8周的小組教學，成功開展跨代了解及長幼共學的愉快體驗，一行36名長幼學員昨日（1月14日）舉行畢業禮。

由周大福慈善基金及和悅慈善基金共同贊助，長者服務機構和悅社會企業主辨的「沒有年齡的課室」完滿結束，並於昨日舉行畢業禮及成果發佈會。今次活動於去年6月開始，進行為其八周的課程，每堂圍繞著環境及生活相關的八大主題，如環保、生命教育等。

長者幼童樂在其中

「我在深水埗長者中心得知有這課程，便報名參加。這個課程給我很大的改變，與一班天真的小朋友相處令我也不再拘謹，放鬆下來忘記年齡。課程的主題也為我帶來新思維，好像學習到環保是什麼。」71歲的長者學員胡麗霞表示，雖然她也有孫兒，但因為不同住，每周只見一次飲茶，很少機會能與那麼多小朋友相處，她感到十分愉快。
 
年僅5歲的學員李倩瑩亦完成課程，她媽媽李太表示：「女兒本身好內向不主動，參加了這課程讓她接觸到不同性格的長者，學懂溝通與尊重。當中一個有趣的轉變是，我們大廈的管理員是位伯伯，以前阿女從來不與他打招呼，但課程後她竟然每日出入都主動與這位管理員說話。」

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長幼共學增加跨代溝通

為了解這個創新活動的成果，和悅社企委託嶺南大學進行計劃評估，分別向長者學員及幼童學員的家長進行問卷調查。負責計劃評估的嶺大亞太老年學研究中心副總監馮明穗指出：「雖然今次課程僅歷時八周，但證明了能為參加者增加跨代理解，幼童主動與長者接觸等正面情況，最重要是雙方透過課程都變得更愉快，改善與對方的理解和溝通。」
 
長者學員及家長在各項評分均正面，就長者學員而言，受訪者評均分最高的一項是「我能在課程中與幼童互動，並樂在其中」，以7分為最高計，獲得6.4分。至於幼童學員家長情況亦類似，在「長者給我的小孩留下正面印象」、「子女能與外界及社區建立關係」、「更有自信」及「我的小孩與長者互動，並樂在其中」等均獲得6分以上的評級。

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和悅社會企業董事陳碩暉樂見項目成效顯著，期望未來有更多幼稚園及社福機構可以加入長幼共學的行列，令社會更多長者及幼童受惠。

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