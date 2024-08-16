香港首季GDP增3.3%，維持全年預測。

私人消費開支輕微下跌1.5% 而本港對貨物的外部需求持續，支持香港整體貨物出口在第二季繼續按年實質強勁增長7.5%；服務輸出增長放緩至1.4%；私人消費開支在第二季轉為按年實質輕微下跌1.5%，主要是受到市民消費模式改變所影響；整體投資開支隨着整體經濟增長而進一步上升6%。

展望經濟在年內餘下時間繼續增長 政府稱，香港經濟在第二季繼續錄得溫和增長。對外環節方面，整體貨物出口繼續強勁增長，服務輸出則增長放緩。本地方面，整體投資開支進一步上升，但私人消費開支轉為輕微下跌。 政府發言人指，展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但地緣政治緊張局勢和環球經濟及利率前景等多項因素或會為不同方面帶來不確定性。如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續，儘管貿易磨擦將會帶來風險。